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США спекулируют на тему нарушения Россией КЗХО, заявила Захарова

США спекулируют на тему нарушения Россией КЗХО, заявила Захарова - РИА Новости, 03.05.2024

США спекулируют на тему нарушения Россией КЗХО, заявила Захарова

США спекулируют на тему нарушения Россией обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) для отвода глаз от преступлений Украины при... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T17:08

2024-05-03T17:08

2024-05-03T17:08

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США спекулируют на тему нарушения Россией обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) для отвода глаз от преступлений Украины при собственном участии, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Спекуляции на тему нарушения Россией своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия противоречат реальному положению дел в ситуации в ходе специальной военной операции на Украине, хотя Запад манипулирует этой темой и структурой уже давно", - сказала Захарова в ходе брифинга. "Делается это все для отвода глаз от многочисленных преступлений, которые творит киевский режим, в том числе с ведома США и согласия США, а порой и при непосредственном участии американских спецслужб и их коллег из других стран НАТО", - добавила она.

https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928225234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, украина, мария захарова, нато