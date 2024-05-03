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США спекулируют на тему нарушения Россией КЗХО, заявила Захарова - РИА Новости, 03.05.2024
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17:08 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/ssha-1943733468.html
США спекулируют на тему нарушения Россией КЗХО, заявила Захарова
США спекулируют на тему нарушения Россией КЗХО, заявила Захарова - РИА Новости, 03.05.2024
США спекулируют на тему нарушения Россией КЗХО, заявила Захарова
США спекулируют на тему нарушения Россией обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) для отвода глаз от преступлений Украины при... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T17:08
2024-05-03T17:08
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США спекулируют на тему нарушения Россией обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) для отвода глаз от преступлений Украины при собственном участии, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Спекуляции на тему нарушения Россией своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия противоречат реальному положению дел в ситуации в ходе специальной военной операции на Украине, хотя Запад манипулирует этой темой и структурой уже давно", - сказала Захарова в ходе брифинга. "Делается это все для отвода глаз от многочисленных преступлений, которые творит киевский режим, в том числе с ведома США и согласия США, а порой и при непосредственном участии американских спецслужб и их коллег из других стран НАТО", - добавила она.
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в мире, сша, россия, украина, мария захарова, нато
В мире, США, Россия, Украина, Мария Захарова, НАТО
США спекулируют на тему нарушения Россией КЗХО, заявила Захарова

Захарова: США спекулируют темой нарушения Россией Конвенции о химическом оружии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУтилизация обожженных боеприпасов с отравляющими веществами на объекте "Кизнер" в Удмуртии
Утилизация обожженных боеприпасов с отравляющими веществами на объекте Кизнер в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Утилизация обожженных боеприпасов с отравляющими веществами на объекте "Кизнер" в Удмуртии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США спекулируют на тему нарушения Россией обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) для отвода глаз от преступлений Украины при собственном участии, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Спекуляции на тему нарушения Россией своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия противоречат реальному положению дел в ситуации в ходе специальной военной операции на Украине, хотя Запад манипулирует этой темой и структурой уже давно", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"Делается это все для отвода глаз от многочисленных преступлений, которые творит киевский режим, в том числе с ведома США и согласия США, а порой и при непосредственном участии американских спецслужб и их коллег из других стран НАТО", - добавила она.
Сотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Доказательства нарушения США и Украиной конвенции о химоружии передали в СК
19 февраля, 13:19
 
В миреСШАРоссияУкраинаМария ЗахароваНАТО
 
 
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