США спекулируют на тему нарушения Россией КЗХО, заявила Захарова
Захарова: США спекулируют темой нарушения Россией Конвенции о химическом оружии
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУтилизация обожженных боеприпасов с отравляющими веществами на объекте "Кизнер" в Удмуртии
Утилизация обожженных боеприпасов с отравляющими веществами на объекте "Кизнер" в Удмуртии. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США спекулируют на тему нарушения Россией обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) для отвода глаз от преступлений Украины при собственном участии, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Спекуляции на тему нарушения Россией своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия противоречат реальному положению дел в ситуации в ходе специальной военной операции на Украине, хотя Запад манипулирует этой темой и структурой уже давно", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"Делается это все для отвода глаз от многочисленных преступлений, которые творит киевский режим, в том числе с ведома США и согласия США, а порой и при непосредственном участии американских спецслужб и их коллег из других стран НАТО", - добавила она.