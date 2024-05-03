Рейтинг@Mail.ru
США не видят признаков активного намерения ХАМАС атаковать военных - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/ssha-1943613184.html
США не видят признаков активного намерения ХАМАС атаковать военных
США не видят признаков активного намерения ХАМАС атаковать военных - РИА Новости, 03.05.2024
США не видят признаков активного намерения ХАМАС атаковать военных
США не видят признаков активного намерения группировки ХАМАС атаковать американских военных, оборудующих временный пирс в секторе Газа, предназначенный для... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T09:07
2024-05-03T09:07
в мире
сша
австралия
япония
ллойд остин
хамас
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_cfce1e60ad4c2da19cbd0d2bb1993290.jpg
БАНГКОК, 3 мая – РИА Новости. США не видят признаков активного намерения группировки ХАМАС атаковать американских военных, оборудующих временный пирс в секторе Газа, предназначенный для доставки гуманитарной помощи, заявил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин. Остин выступал на совместном пресс-брифинге с коллегами из Австралии, Японии и Филиппин после четырехсторонней встречи на Гавайских островах. Брифинг транслировал интернет-сайт министерства обороны США. "Не буду обсуждать здесь разведданные, но могу сказать, что не вижу в данный момент каких-либо признаков активного намерения (ХАМАС – ред.) это сделать", - заявил глава Пентагона, отвечая на вопрос журналистов о вероятности нападения ХАМАС на военнослужащих США, которые возводят в Газе временный пирс и будут в дальнейшем контролировать выгрузку на него гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20231217/gaza-1916360759.html
сша
австралия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_c47e918339bd4d7487d4bf5588105ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, австралия, япония, ллойд остин, хамас, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Австралия, Япония, Ллойд Остин, ХАМАС, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США не видят признаков активного намерения ХАМАС атаковать военных

Министр обороны США Остин: ХАМАС не собирается атаковать американских военных

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 3 мая – РИА Новости. США не видят признаков активного намерения группировки ХАМАС атаковать американских военных, оборудующих временный пирс в секторе Газа, предназначенный для доставки гуманитарной помощи, заявил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин.
Остин выступал на совместном пресс-брифинге с коллегами из Австралии, Японии и Филиппин после четырехсторонней встречи на Гавайских островах. Брифинг транслировал интернет-сайт министерства обороны США.
"Не буду обсуждать здесь разведданные, но могу сказать, что не вижу в данный момент каких-либо признаков активного намерения (ХАМАС – ред.) это сделать", - заявил глава Пентагона, отвечая на вопрос журналистов о вероятности нападения ХАМАС на военнослужащих США, которые возводят в Газе временный пирс и будут в дальнейшем контролировать выгрузку на него гуманитарной помощи.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
СМИ: Пентагон будет добиваться от Израиля конкретных целей операции в Газе
17 декабря 2023, 21:09
 
В миреСШААвстралияЯпонияЛлойд ОстинХАМАСМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала