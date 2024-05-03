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США не видят признаков активного намерения ХАМАС атаковать военных
США не видят признаков активного намерения ХАМАС атаковать военных - РИА Новости, 03.05.2024
США не видят признаков активного намерения ХАМАС атаковать военных
США не видят признаков активного намерения группировки ХАМАС атаковать американских военных, оборудующих временный пирс в секторе Газа, предназначенный для... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T09:07
2024-05-03T09:07
2024-05-03T09:07
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ллойд остин
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министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БАНГКОК, 3 мая – РИА Новости. США не видят признаков активного намерения группировки ХАМАС атаковать американских военных, оборудующих временный пирс в секторе Газа, предназначенный для доставки гуманитарной помощи, заявил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин. Остин выступал на совместном пресс-брифинге с коллегами из Австралии, Японии и Филиппин после четырехсторонней встречи на Гавайских островах. Брифинг транслировал интернет-сайт министерства обороны США. "Не буду обсуждать здесь разведданные, но могу сказать, что не вижу в данный момент каких-либо признаков активного намерения (ХАМАС – ред.) это сделать", - заявил глава Пентагона, отвечая на вопрос журналистов о вероятности нападения ХАМАС на военнослужащих США, которые возводят в Газе временный пирс и будут в дальнейшем контролировать выгрузку на него гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20231217/gaza-1916360759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, австралия, япония, ллойд остин, хамас, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Австралия, Япония, Ллойд Остин, ХАМАС, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США не видят признаков активного намерения ХАМАС атаковать военных
Министр обороны США Остин: ХАМАС не собирается атаковать американских военных