https://ria.ru/20240503/ssha-1943613184.html

США не видят признаков активного намерения ХАМАС атаковать военных

США не видят признаков активного намерения ХАМАС атаковать военных - РИА Новости, 03.05.2024

США не видят признаков активного намерения ХАМАС атаковать военных

США не видят признаков активного намерения группировки ХАМАС атаковать американских военных, оборудующих временный пирс в секторе Газа, предназначенный для... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T09:07

2024-05-03T09:07

2024-05-03T09:07

в мире

сша

австралия

япония

ллойд остин

хамас

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БАНГКОК, 3 мая – РИА Новости. США не видят признаков активного намерения группировки ХАМАС атаковать американских военных, оборудующих временный пирс в секторе Газа, предназначенный для доставки гуманитарной помощи, заявил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин. Остин выступал на совместном пресс-брифинге с коллегами из Австралии, Японии и Филиппин после четырехсторонней встречи на Гавайских островах. Брифинг транслировал интернет-сайт министерства обороны США. "Не буду обсуждать здесь разведданные, но могу сказать, что не вижу в данный момент каких-либо признаков активного намерения (ХАМАС – ред.) это сделать", - заявил глава Пентагона, отвечая на вопрос журналистов о вероятности нападения ХАМАС на военнослужащих США, которые возводят в Газе временный пирс и будут в дальнейшем контролировать выгрузку на него гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20231217/gaza-1916360759.html

сша

австралия

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, австралия, япония, ллойд остин, хамас, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году