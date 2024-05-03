Рейтинг@Mail.ru
США ищут выгоду в конфликте между Россией и Украиной, заявили в Венгрии - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 03.05.2024 (обновлено: 07:32 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/ssha-1943605661.html
США ищут выгоду в конфликте между Россией и Украиной, заявили в Венгрии
США ищут выгоду в конфликте между Россией и Украиной, заявили в Венгрии - РИА Новости, 03.05.2024
США ищут выгоду в конфликте между Россией и Украиной, заявили в Венгрии
США ищут выгоду в конфликте между Россией и Украиной и поэтому препятствуют его прекращению, заявил политический советник премьер-министра Венгрии Виктора... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T07:15
2024-05-03T07:32
сша
россия
украина
виктор орбан
такер карлсон
энтони блинкен
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d599e02bb5518300c076ca7243e0474.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США ищут выгоду в конфликте между Россией и Украиной и поэтому препятствуют его прекращению, заявил политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Политик заявил, что этот конфликт идет вразрез с интересами Венгрии и должен быть немедленно прекращен. На вопрос журналиста, почему вопреки этому госсекретарь США Энтони Блинкен "стремится к Третьей мировой войне", Орбан объяснил, что США хотят извлечь выгоду из сложившейся ситуации. "Есть некоторые тактические преимущества…, например, вы пытаетесь ослабить Россию, что всегда является приоритетом для США. Вы пытаетесь остановить немецкое и российское энергетическое сотрудничество, что всегда является частью приоритета. Вы ищете экспортные рынки для СПГ, что всегда является приоритетом для США", - заявил Орбан журналисту. Орбан предупредил, что речь идет о тактических незначительных преимуществах. "Но стратегически… это разрушает Европу как экономическую державу", - добавил он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
https://ria.ru/20240430/voyna-1943051540.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1e76357f436ffce1b6bc6abec66a27b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, виктор орбан, такер карлсон, энтони блинкен, в мире
США, Россия, Украина, Виктор Орбан, Такер Карлсон, Энтони Блинкен, В мире
США ищут выгоду в конфликте между Россией и Украиной, заявили в Венгрии

Советник Орбана: США ищут выгоду в конфликте между Россией и Украиной

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США ищут выгоду в конфликте между Россией и Украиной и поэтому препятствуют его прекращению, заявил политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону.
Политик заявил, что этот конфликт идет вразрез с интересами Венгрии и должен быть немедленно прекращен. На вопрос журналиста, почему вопреки этому госсекретарь США Энтони Блинкен "стремится к Третьей мировой войне", Орбан объяснил, что США хотят извлечь выгоду из сложившейся ситуации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
США гарантируют: Зеленский придумал Украине светлое будущее
30 апреля, 08:00
"Есть некоторые тактические преимущества…, например, вы пытаетесь ослабить Россию, что всегда является приоритетом для США. Вы пытаетесь остановить немецкое и российское энергетическое сотрудничество, что всегда является частью приоритета. Вы ищете экспортные рынки для СПГ, что всегда является приоритетом для США", - заявил Орбан журналисту.
Орбан предупредил, что речь идет о тактических незначительных преимуществах. "Но стратегически… это разрушает Европу как экономическую державу", - добавил он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Кремль разжег в США "Гражданскую войну"
30 апреля, 08:00
 
СШАРоссияУкраинаВиктор ОрбанТакер КарлсонЭнтони БлинкенВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала