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США ищут выгоду в конфликте между Россией и Украиной, заявили в Венгрии

США ищут выгоду в конфликте между Россией и Украиной, заявили в Венгрии - РИА Новости, 03.05.2024

США ищут выгоду в конфликте между Россией и Украиной, заявили в Венгрии

США ищут выгоду в конфликте между Россией и Украиной и поэтому препятствуют его прекращению, заявил политический советник премьер-министра Венгрии Виктора... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T07:15

2024-05-03T07:15

2024-05-03T07:32

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США ищут выгоду в конфликте между Россией и Украиной и поэтому препятствуют его прекращению, заявил политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Политик заявил, что этот конфликт идет вразрез с интересами Венгрии и должен быть немедленно прекращен. На вопрос журналиста, почему вопреки этому госсекретарь США Энтони Блинкен "стремится к Третьей мировой войне", Орбан объяснил, что США хотят извлечь выгоду из сложившейся ситуации. "Есть некоторые тактические преимущества…, например, вы пытаетесь ослабить Россию, что всегда является приоритетом для США. Вы пытаетесь остановить немецкое и российское энергетическое сотрудничество, что всегда является частью приоритета. Вы ищете экспортные рынки для СПГ, что всегда является приоритетом для США", - заявил Орбан журналисту. Орбан предупредил, что речь идет о тактических незначительных преимуществах. "Но стратегически… это разрушает Европу как экономическую державу", - добавил он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

https://ria.ru/20240430/voyna-1943051540.html

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сша, россия, украина, виктор орбан, такер карлсон, энтони блинкен, в мире