США ищут выгоду в конфликте между Россией и Украиной, заявили в Венгрии
Советник Орбана: США ищут выгоду в конфликте между Россией и Украиной
© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США ищут выгоду в конфликте между Россией и Украиной и поэтому препятствуют его прекращению, заявил политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону.
Политик заявил, что этот конфликт идет вразрез с интересами Венгрии и должен быть немедленно прекращен. На вопрос журналиста, почему вопреки этому госсекретарь США Энтони Блинкен "стремится к Третьей мировой войне", Орбан объяснил, что США хотят извлечь выгоду из сложившейся ситуации.
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"Есть некоторые тактические преимущества…, например, вы пытаетесь ослабить Россию, что всегда является приоритетом для США. Вы пытаетесь остановить немецкое и российское энергетическое сотрудничество, что всегда является частью приоритета. Вы ищете экспортные рынки для СПГ, что всегда является приоритетом для США", - заявил Орбан журналисту.
Орбан предупредил, что речь идет о тактических незначительных преимуществах. "Но стратегически… это разрушает Европу как экономическую державу", - добавил он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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