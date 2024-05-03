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В Крыму ищут троих срочников из Северной Осетии, которых унесло в море
В Крыму ищут троих срочников из Северной Осетии, которых унесло в море - РИА Новости, 03.05.2024
В Крыму ищут троих срочников из Северной Осетии, которых унесло в море
Троих североосетинских военнослужащих-срочников унесло на лодке в открытое море в Крыму, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T17:11
2024-05-03T17:11
2024-05-03T20:06
происшествия
сергей меняйло
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 3 мая — РИА Новости. Троих североосетинских военнослужащих-срочников унесло на лодке в открытое море в Крыму, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале. "Тридцатого апреля трое молодых людей из Северной Осетии, которые проходили срочную службу в Республике Крым, на резиновой весельной лодке, несмотря на сильный ветер, вышли в открытое море", — написал он в Telegram-канале.Глава республики добавил, что свидетелями произошедшего стали их сослуживцы, которые и вызвали сотрудников МЧС.Как отметил Меняйло, поиски в прибрежной зоне пока что не принесли результата. По его словам, представители республики быстро связались с военной прокуратурой после случившегося и сейчас оказывают всю возможную помощь. Кроме того, они побеседовали с сестрой одного из солдат и уточнили необходимые сведения.Глава Северной Осетии пообещал сделать все, чтобы выяснить местонахождение военнослужащих.
https://ria.ru/20240318/avtomobil-1933904318.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, республика северная осетия - алания
Происшествия, Сергей Меняйло, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Республика Северная Осетия - Алания
В Крыму ищут троих срочников из Северной Осетии, которых унесло в море
Солдаты из Северной Осетии пропали в Крыму, выйдя в море на лодке