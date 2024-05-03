https://ria.ru/20240503/srochniki-1943734001.html

В Крыму ищут троих срочников из Северной Осетии, которых унесло в море

В Крыму ищут троих срочников из Северной Осетии, которых унесло в море - РИА Новости, 03.05.2024

В Крыму ищут троих срочников из Северной Осетии, которых унесло в море

Троих североосетинских военнослужащих-срочников унесло на лодке в открытое море в Крыму, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T17:11

2024-05-03T17:11

2024-05-03T20:06

происшествия

сергей меняйло

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 3 мая — РИА Новости. Троих североосетинских военнослужащих-срочников унесло на лодке в открытое море в Крыму, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале. "Тридцатого апреля трое молодых людей из Северной Осетии, которые проходили срочную службу в Республике Крым, на резиновой весельной лодке, несмотря на сильный ветер, вышли в открытое море", — написал он в Telegram-канале.Глава республики добавил, что свидетелями произошедшего стали их сослуживцы, которые и вызвали сотрудников МЧС.Как отметил Меняйло, поиски в прибрежной зоне пока что не принесли результата. По его словам, представители республики быстро связались с военной прокуратурой после случившегося и сейчас оказывают всю возможную помощь. Кроме того, они побеседовали с сестрой одного из солдат и уточнили необходимые сведения.Глава Северной Осетии пообещал сделать все, чтобы выяснить местонахождение военнослужащих.

https://ria.ru/20240318/avtomobil-1933904318.html

республика крым

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Кирилл Волков

происшествия, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, республика северная осетия - алания