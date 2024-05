https://ria.ru/20240503/spetsoperatsiya-1943752340.html

Спецоперация, 3 мая: ежедневные потери Киева выросли

О селекторном совещании министра обороны России Сергея Шойгу, ликвидации украинского агента и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 03.05.2024

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. О селекторном совещании министра обороны России Сергея Шойгу, ликвидации украинского агента и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Совещание ШойгуМинистр обороны Сергей Шойгу провел в пятницу тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил и сообщил, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника, в ВСУ безуспешно пытаются уцепиться за отдельные рубежи. "С начала года ВС России взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны. За последние две недели российские Вооруженные силы освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи Донецкой Народной Республики", — сказал он.Шойгу уточнил, что на фоне требований США и их союзников от Украины не допустить развала обороны и сдерживать наступление российских войск потери ВСУ возросли до тысячи солдат ежедневно. Всего же в 2024 году Киев потерял уже более 111 тысяч человек. В то же время украинские власти ужесточают мобилизацию, стремясь выслужиться перед "своими западными хозяевами" и продолжать получать от них финансовую и военную помощь, подчеркнул Шойгу. Такое отношение Киева к собственному населению он назвал бесчеловечным. Министр также отметил, что благодаря данным береговых радиотехнических средств Черноморского флота в ходе спецоперации удалось уничтожить более 80 беспилотных летательных аппаратов и 20 безэкипажных катеров противника. Уничтожены комплексы ПВО Как следует из сводки Минобороны, российские военнослужащие за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику на различных направлениях ведения спецоперации. Кроме того, отражены 16 атак и контратак украинских войск. Киев при этом потерял до 1220 солдат и два танка, в том числе один американский Abrams. Кроме того, противник лишился бронетранспортера М113, двух артиллерийских установок М109 Paladin и двух гаубиц М777 производства США, гаубицы L119 производства Великобритании, самоходной пушки DANA М2 чешского производства, двух БМП, двух бронемашин, гаубицы "Мста-Б", одной гаубицы Д-20 и трех Д-30, а также станции радиоэлектронной борьбы "Нота".Российские авиация и артиллерия уничтожили радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ. Поражена нефтебаза "Баловное", с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ. Средства ПВО за сутки сбили 40 украинских беспилотников и три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции. Террористические атаки КиеваВ пятницу несколько украинских дронов атаковали село Вознесеновка в Шебекинском округе Белгородской области. В частности, под удар попали автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия, и автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Кроме того, как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, дрон-камикадзе атаковал территорию автомобильной газозаправочной станции. Сотрудница станции не пострадала, произошло возгорание резервуара для хранения газа. Украинские войска в пятницу выпустили семь снарядов (в том числе четыре кассетных) калибра 155 миллиметров, а также сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Кроме того, три снаряда этого же калибра были выпущены по Донецку. Украинский агент ликвидирован у схрона Силовики ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего серию терактов в России, в том числе в отношении объектов Минобороны и участников одного из добровольческих батальонов и волонтерского центра в Санкт-Петербурге, сообщили в ЦОС ФСБ. Диверсант прибыл в Московский регион из Литвы в марте 2024 года и должен был забрать компоненты взрывных устройств из подготовленных украинскими спецслужбами тайников, собрать СВУ и совершить "диверсии и теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры региона". Мужчину сначала хотели задержать в Подмосковье при изъятии средств поражения, однако он оказал вооруженное сопротивление, бросил свой автомобиль и скрылся. Еще раз его выявили уже в Гатчинском районе Ленинградской области рядом с очередным схроном. Диверсант опять оказал вооруженное сопротивление и на этот раз был нейтрализован. Пресс-служба УФСБ Мордовии сообщила в пятницу, что уголовное дело о госизмене возбудили на жителя Украины, приехавшего в республику под видом беженца, получившего российское гражданство и задержанного при попытке поджечь военкомат по заданию ГУР Украины. За свою работу он просил пять миллионов долларов. Нацелены на подрыв Постпредство России при ОЗХО напомнило, что Россия уничтожила весь свой химический арсенал и регулярно принимает экспертов организации. Обвинения в применении химического оружия безосновательны, а действия США, которые нацелены на подрыв международного права, дискредитируют ОЗХО. Хватит на всех? Пентагон в пятницу заверил, что в США производится достаточное количество ракет ATACMS, чтобы их хватило и для нужд американской армии, и для отправки на Украину. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на помощника министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дугласа Буша. По его словам, США получают дополнительно десятки ракет каждые несколько месяцев, это увеличение числа поставок будет продолжаться по крайней мере всю оставшуюся часть года. Телеканал Sky News сообщил о заявлении главы британского МИД Дэвида Кэмерона, согласно которому отправка на Украину войск в соответствии с идеей президента Франции Эммануэля Макрона была бы опасной эскалацией. Газета Repubblica со ссылкой на источники в правительстве Италии сообщила о готовящемся для Киева девятом пакете военной помощи. В него должна будет войти система противовоздушной обороны SAMP-T. Всего у Италии есть пять таких пусковых установок для отправки на Украину. Представляющая Республиканскую партию США конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что Владимир Зеленский легко начинает паниковать, его пугают военные или любые сильные индивиды, поэтому его контролируют "жулики и сомнительные личности" в окружении. Кроме того, конгрессвумен обвинила Зеленского в том, что он принял множество военных решений на основе "театральных представлений", а не из стратегических соображений. The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила, что большая часть тяжелого вооружения, профинансированного за счет новой помощи США, будет доставлена на Украину летом или позже. Онкология и легкая степень умственной отсталостиКак свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в пятницу объявляли в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Сумской и Кировоградской областях, а также подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. На этом фоне сообщалось о взрывах в Харькове и Николаевской области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег сообщил РИА Новости, что ВС России нанесли удар по складам с боекомплектом в городе Чугуев в Харьковской области. Минобороны Украины опубликовало приказ с перечнем заболеваний, по которым военнообязанные могут быть признаны годными к службе. Согласно документу, непригодными признаются и снимаются с учета онкобольные военнообязанные при наличии метастазов или невозможности хирургического лечения. Остальные признаются годными полностью или для прохождения службы в частях обеспечения, военкоматах и учебных центрах. Пригодными теперь будут считаться молодые люди с легкими психическими заболеваниями, с синдромом зависимости, умственной отсталостью легкой степени, эпилепсией с одиночными приступами, а также отдельные категории ВИЧ-инфицированных и больных гепатитами, туберкулезом. Замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью журналу The Economist назвал вопросом времени падение города Часов Яр, находящегося в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. Кроме того, по его словам, положение Украины сейчас такое же тяжелое, как в первые дни российской спецоперации, но оно может и ухудшиться. В то же время командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, оценивая положение украинских войск в Часовом Яре, заявил в интервью газете The Times, что надеется на американское оружие, но пожаловался на полное превосходство России в воздухе, а превосходство артиллерии оценил как "десять к одному". Пресс-служба Нацбанка Украины (НБУ) сообщила, что впредь банкам и ломбардам запрещено принимать в залог товары двойного назначения, пригодные для военного использования, в том числе беспилотники, тепловизоры и радиооборудование.

