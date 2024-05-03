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Соцпредпринимателям Приморья из дальних районов стал доступен акселератор
Соцпредпринимателям Приморья из дальних районов стал доступен акселератор - РИА Новости, 03.05.2024
Соцпредпринимателям Приморья из дальних районов стал доступен акселератор
Приморский акселератор "Бизнес от сердца" в этом году впервые перейдет в онлайн-формат, благодаря этому принять участие в нем смогут слушатели из удаленных... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T19:51
2024-05-03T19:51
2024-05-03T19:51
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Приморский акселератор "Бизнес от сердца" в этом году впервые перейдет в онлайн-формат, благодаря этому принять участие в нем смогут слушатели из удаленных районов края, сообщает пресс-служба правительства Приморского края. Бесплатный курс для 50 предпринимателей с бизнесом социальной направленности организует Центр инноваций социальной сферы Приморья. Руководитель центра Юлия Ермакова отметила, что обучение пройдет с 29 мая по 5 июля и будет состоять из пяти сессий. Первая и последняя из них будет проходить в очном формате на базе краевого центра "Мой бизнес". "Наша цель – вовлекать в развитие социального бизнеса как можно больше предпринимателей: не только из крупных городов Приморья, но и в том числе из удаленных районов. С каждым годом все больше заявок на получение статуса "социальное предприятие" приходят из разных уголков края, при этом далеко не все предприниматели могут позволить себе приехать в столицу Приморья на обучение на несколько недель", - сказала Ермакова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что поэтому было введено базовое обучение для социальных предпринимателей в очно-заочный формат. Также было сдвинуто время проведения вебинаров на вечер: с 18:00 до 21:15. Девять опытных тренеров-практиков и экспертов в теме социального предпринимательства помогут вывести "добрый бизнес" Приморья на новый уровень и увеличить свой доход. За время обучения участники акселератора научатся соблюдать баланс между экономическими показателями и индикаторами социального воздействия, разберут практические кейсы по кросс-маркетингу и "прокачают" бизнес по 11 направлениям. Все полученные знания в совокупности позволят привлекать клиентов с минимальными бюджетами на рекламу и оптимизировать бизнес-процессы.
https://ria.ru/20240417/biznes-missiya-1940536627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, твой бизнес – новости, бизнес
Твой бизнес, Приморский край, Твой бизнес – новости, Бизнес
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Приморский акселератор "Бизнес от сердца" в этом году впервые перейдет в онлайн-формат, благодаря этому принять участие в нем смогут слушатели из удаленных районов края, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
Бесплатный курс для 50 предпринимателей с бизнесом социальной направленности организует Центр инноваций социальной сферы Приморья.
Руководитель центра Юлия Ермакова отметила, что обучение пройдет с 29 мая по 5 июля и будет состоять из пяти сессий. Первая и последняя из них будет проходить в очном формате на базе краевого центра "Мой бизнес".
«
"Наша цель – вовлекать в развитие социального бизнеса как можно больше предпринимателей: не только из крупных городов Приморья, но и в том числе из удаленных районов. С каждым годом все больше заявок на получение статуса "социальное предприятие" приходят из разных уголков края, при этом далеко не все предприниматели могут позволить себе приехать в столицу Приморья на обучение на несколько недель", - сказала Ермакова, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что поэтому было введено базовое обучение для социальных предпринимателей в очно-заочный формат. Также было сдвинуто время проведения вебинаров на вечер: с 18:00 до 21:15.
Девять опытных тренеров-практиков и экспертов в теме социального предпринимательства помогут вывести "добрый бизнес" Приморья
на новый уровень и увеличить свой доход. За время обучения участники акселератора научатся соблюдать баланс между экономическими показателями и индикаторами социального воздействия, разберут практические кейсы по кросс-маркетингу и "прокачают" бизнес по 11 направлениям. Все полученные знания в совокупности позволят привлекать клиентов с минимальными бюджетами на рекламу и оптимизировать бизнес-процессы.