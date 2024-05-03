https://ria.ru/20240503/sotspredprinimateli-1943761389.html

Соцпредпринимателям Приморья из дальних районов стал доступен акселератор

Соцпредпринимателям Приморья из дальних районов стал доступен акселератор - РИА Новости, 03.05.2024

Соцпредпринимателям Приморья из дальних районов стал доступен акселератор

Приморский акселератор "Бизнес от сердца" в этом году впервые перейдет в онлайн-формат, благодаря этому принять участие в нем смогут слушатели из удаленных... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T19:51

2024-05-03T19:51

2024-05-03T19:51

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Приморский акселератор "Бизнес от сердца" в этом году впервые перейдет в онлайн-формат, благодаря этому принять участие в нем смогут слушатели из удаленных районов края, сообщает пресс-служба правительства Приморского края. Бесплатный курс для 50 предпринимателей с бизнесом социальной направленности организует Центр инноваций социальной сферы Приморья. Руководитель центра Юлия Ермакова отметила, что обучение пройдет с 29 мая по 5 июля и будет состоять из пяти сессий. Первая и последняя из них будет проходить в очном формате на базе краевого центра "Мой бизнес". "Наша цель – вовлекать в развитие социального бизнеса как можно больше предпринимателей: не только из крупных городов Приморья, но и в том числе из удаленных районов. С каждым годом все больше заявок на получение статуса "социальное предприятие" приходят из разных уголков края, при этом далеко не все предприниматели могут позволить себе приехать в столицу Приморья на обучение на несколько недель", - сказала Ермакова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что поэтому было введено базовое обучение для социальных предпринимателей в очно-заочный формат. Также было сдвинуто время проведения вебинаров на вечер: с 18:00 до 21:15. Девять опытных тренеров-практиков и экспертов в теме социального предпринимательства помогут вывести "добрый бизнес" Приморья на новый уровень и увеличить свой доход. За время обучения участники акселератора научатся соблюдать баланс между экономическими показателями и индикаторами социального воздействия, разберут практические кейсы по кросс-маркетингу и "прокачают" бизнес по 11 направлениям. Все полученные знания в совокупности позволят привлекать клиентов с минимальными бюджетами на рекламу и оптимизировать бизнес-процессы.

https://ria.ru/20240417/biznes-missiya-1940536627.html

https://ria.ru/20240125/grant-1923387483.html

приморский край

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

приморский край, твой бизнес – новости, бизнес