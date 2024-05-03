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Липецкие и киргизские предприниматели договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 03.05.2024
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Липецкая область
 
16:33 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/sotrudnichestvo-1943723947.html
Липецкие и киргизские предприниматели договорились о сотрудничестве
Липецкие и киргизские предприниматели договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 03.05.2024
Липецкие и киргизские предприниматели договорились о сотрудничестве
Договоры о сотрудничестве подписали промышленные компании Липецкой области и Кыргызской Республики по итогам Международной выставки строительства и интерьера... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:33
2024-05-03T16:33
липецкая область
липецкая область
бишкек
киргизия
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Договоры о сотрудничестве подписали промышленные компании Липецкой области и Кыргызской Республики по итогам Международной выставки строительства и интерьера KyrgyzBuild-2024, которая проходила в Бишкеке, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что участниками мероприятия стали ведущие поставщики строительных материалов, конструкций, оборудования и инструментов, интерьера, отделочных материалов более чем из 15 стран. Промышленные достижения Липецкой области в Бишкеке представили девять компаний. По итогам встреч и переговоров липецкие и киргизские бизнесмены договорились о поставках систем модульного строительства, бескаркасных зданий для обустройства складов и производственных помещений в Кыргызской Республике. Как отметил Артамонов, интерес представителей международного аэропорта Manas вызвала продукция сразу трех предприятий Липецкой области: битумно-полимерные мастики для реставрации взлетных полос, инновационные георешетки, а также проектирование и поставки светодиодного освещения внешних периметров аэропорта. Большой интерес предприниматели из Кыргызстана проявили к быстровозводимым зданиям под ключ, проектируемым липецким заводом металлоконструкций. Липецкий металл пользуется повышенным спросом в Киргизии для строительства складов, производственных цехов и жилых комплексов. "Расширение партнерских связей говорит о признании качества липецкой продукции и является подтверждением хорошей репутации наших бизнесменов, как надежных партнеров", – отметил Артамонов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в 2023 году объем экспорта Липецкой области увеличился почти в полтора раза — на 42%. Региональные предприниматели отправили за рубеж металлургическую, машиностроительную, нефтехимическую и агропромышленную продукцию на 16,4 миллиона долларов.
https://ria.ru/20231117/soglasheniya-1910070583.html
https://ria.ru/20240113/lipetsk-1921182276.html
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липецкая область, бишкек, киргизия, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Бишкек, Киргизия, Игорь Артамонов

Липецкие и киргизские предприниматели договорились о сотрудничестве

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Договоры о сотрудничестве подписали промышленные компании Липецкой области и Кыргызской Республики по итогам Международной выставки строительства и интерьера KyrgyzBuild-2024, которая проходила в Бишкеке, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что участниками мероприятия стали ведущие поставщики строительных материалов, конструкций, оборудования и инструментов, интерьера, отделочных материалов более чем из 15 стран.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Почти 20 соглашений заключили липчане на выставке "Металл-Экспо’2023"
17 ноября 2023, 13:21
Промышленные достижения Липецкой области в Бишкеке представили девять компаний. По итогам встреч и переговоров липецкие и киргизские бизнесмены договорились о поставках систем модульного строительства, бескаркасных зданий для обустройства складов и производственных помещений в Кыргызской Республике.
Как отметил Артамонов, интерес представителей международного аэропорта Manas вызвала продукция сразу трех предприятий Липецкой области: битумно-полимерные мастики для реставрации взлетных полос, инновационные георешетки, а также проектирование и поставки светодиодного освещения внешних периметров аэропорта.
Большой интерес предприниматели из Кыргызстана проявили к быстровозводимым зданиям под ключ, проектируемым липецким заводом металлоконструкций. Липецкий металл пользуется повышенным спросом в Киргизии для строительства складов, производственных цехов и жилых комплексов.
«
"Расширение партнерских связей говорит о признании качества липецкой продукции и является подтверждением хорошей репутации наших бизнесменов, как надежных партнеров", – отметил Артамонов.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в 2023 году объем экспорта Липецкой области увеличился почти в полтора раза — на 42%. Региональные предприниматели отправили за рубеж металлургическую, машиностроительную, нефтехимическую и агропромышленную продукцию на 16,4 миллиона долларов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время презентации Липецкой области на выставке Россия - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Артамонов: ОЭЗ "Липецк" в лидерах инвестпривлекательности по России
13 января, 16:53
 
Липецкая областьЛипецкая областьБишкекКиргизияИгорь Артамонов
 
 
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