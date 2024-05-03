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В Тамбовской области установили скульптуру "Защитник Донбасса" - РИА Новости, 03.05.2024
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14:56 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/skulptura-1943697031.html
В Тамбовской области установили скульптуру "Защитник Донбасса"
В Тамбовской области установили скульптуру "Защитник Донбасса" - РИА Новости, 03.05.2024
В Тамбовской области установили скульптуру "Защитник Донбасса"
Скульптуру воина с девочкой "Защитник Донбасса", символизирующую силу и единство народов России, установили в центре посёлка Инжавино Тамбовской области,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:56
2024-05-03T14:56
общество
россия
тамбовская область
донбасс
максим егоров
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ВОРОНЕЖ, 3 мая - РИА Новости. Скульптуру воина с девочкой "Защитник Донбасса", символизирующую силу и единство народов России, установили в центре посёлка Инжавино Тамбовской области, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Памятник "Защитник Донбасса" установили в центре Инжавино Тамбовской области. В канун Дня Победы, 6 мая, торжественно откроют памятник... Скульптура воина с девочкой символизирует силу и единство народов России, связь поколений, защиту детства", — рассказали власти. Памятник "Защитник Донбасса" представляет собой трёхметровую скульптуру российского военнослужащего в камуфляже, бронежилете, с оружием, держащего за руку маленькую девочку. "Сами инжавинцы обратились к скульптору с просьбой создать памятник воина с девочкой из Донбасса в центре Инжавино и организовали сбор средств", — добавили власти. Руководство области отмечает, что этот памятник установили накануне Первомая и накрыли брезентом, отложив официальное открытие. Однако неравнодушные люди всё равно приносили к скульптуре цветы. Власти считают, что это "яркое свидетельство поддержки тамбовчанами миссии СВО по защите Отечества". "Памятник воина и девочки символизирует связь поколений, демонстрирует, что свобода, мир и справедливость нуждаются в защите. Горжусь, что на Тамбовщине есть такие народные памятники героям СВО… Историческая память подсказывает: победа и в этот раз будет за нами", — процитировали в правительстве слова губернатора Максима Егорова.
https://ria.ru/20231010/pamyatnik-1901669769.html
https://ria.ru/20240428/borrel-1942945534.html
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тамбовская область
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общество, россия, тамбовская область, донбасс, максим егоров
Общество, Россия, Тамбовская область, Донбасс, Максим Егоров
В Тамбовской области установили скульптуру "Защитник Донбасса"

В Тамбовской области установили скульптуру воина с девочкой "Защитник Донбасса"

© Фото : ГК "Тамбовагрохимия"Проект памятника "Российским воинам СВО — защитникам детей Донбасса"
Проект памятника Российским воинам СВО — защитникам детей Донбасса - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : ГК "Тамбовагрохимия"
Проект памятника "Российским воинам СВО — защитникам детей Донбасса"
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 3 мая - РИА Новости. Скульптуру воина с девочкой "Защитник Донбасса", символизирующую силу и единство народов России, установили в центре посёлка Инжавино Тамбовской области, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
«
"Памятник "Защитник Донбасса" установили в центре Инжавино Тамбовской области. В канун Дня Победы, 6 мая, торжественно откроют памятник... Скульптура воина с девочкой символизирует силу и единство народов России, связь поколений, защиту детства", — рассказали власти.
Открытие памятника танкисту из Башкирии Ивану Изиметову, геройски погибшему в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В Башкирии открыли памятник танкисту, геройски погибшему в зоне СВО
10 октября 2023, 10:07
Памятник "Защитник Донбасса" представляет собой трёхметровую скульптуру российского военнослужащего в камуфляже, бронежилете, с оружием, держащего за руку маленькую девочку.
«
"Сами инжавинцы обратились к скульптору с просьбой создать памятник воина с девочкой из Донбасса в центре Инжавино и организовали сбор средств", — добавили власти.
Руководство области отмечает, что этот памятник установили накануне Первомая и накрыли брезентом, отложив официальное открытие. Однако неравнодушные люди всё равно приносили к скульптуре цветы. Власти считают, что это "яркое свидетельство поддержки тамбовчанами миссии СВО по защите Отечества".
«
"Памятник воина и девочки символизирует связь поколений, демонстрирует, что свобода, мир и справедливость нуждаются в защите. Горжусь, что на Тамбовщине есть такие народные памятники героям СВО… Историческая память подсказывает: победа и в этот раз будет за нами", — процитировали в правительстве слова губернатора Максима Егорова.

У этой скульптуры три автора — Александр Парамонов, Артем Коробов и Роман Ганьшин. Последний, являющийся ветераном боевых действий, уже устанавливал памятник участникам спецоперации в посёлке Землянский. Тогда Роман создал скульптуру, прототипом для которой стал его товарищ из Тамбова, погибший в зоне СВО в июле 2022 года. Работа над монументом длилась 7 месяцев. Роман отказался от любой финансовой помощи, создавая монумент исключительно своими силами. Постамент для монумента с надписью "Мужественным воинам СВО честь и слава" подготовил друг Романа, директор Землянской школы Владимир Распопов.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Европейцы не будут умирать за Донбасс, заявил Боррель
28 апреля, 17:54
 
ОбществоРоссияТамбовская областьДонбассМаксим Егоров
 
 
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