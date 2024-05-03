В Тамбовской области установили скульптуру "Защитник Донбасса"
В Тамбовской области установили скульптуру воина с девочкой "Защитник Донбасса"
© Фото : ГК "Тамбовагрохимия"Проект памятника "Российским воинам СВО — защитникам детей Донбасса"
© Фото : ГК "Тамбовагрохимия"
Проект памятника "Российским воинам СВО — защитникам детей Донбасса"
ВОРОНЕЖ, 3 мая - РИА Новости. Скульптуру воина с девочкой "Защитник Донбасса", символизирующую силу и единство народов России, установили в центре посёлка Инжавино Тамбовской области, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
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"Памятник "Защитник Донбасса" установили в центре Инжавино Тамбовской области. В канун Дня Победы, 6 мая, торжественно откроют памятник... Скульптура воина с девочкой символизирует силу и единство народов России, связь поколений, защиту детства", — рассказали власти.
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Памятник "Защитник Донбасса" представляет собой трёхметровую скульптуру российского военнослужащего в камуфляже, бронежилете, с оружием, держащего за руку маленькую девочку.
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"Сами инжавинцы обратились к скульптору с просьбой создать памятник воина с девочкой из Донбасса в центре Инжавино и организовали сбор средств", — добавили власти.
Руководство области отмечает, что этот памятник установили накануне Первомая и накрыли брезентом, отложив официальное открытие. Однако неравнодушные люди всё равно приносили к скульптуре цветы. Власти считают, что это "яркое свидетельство поддержки тамбовчанами миссии СВО по защите Отечества".
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"Памятник воина и девочки символизирует связь поколений, демонстрирует, что свобода, мир и справедливость нуждаются в защите. Горжусь, что на Тамбовщине есть такие народные памятники героям СВО… Историческая память подсказывает: победа и в этот раз будет за нами", — процитировали в правительстве слова губернатора Максима Егорова.
У этой скульптуры три автора — Александр Парамонов, Артем Коробов и Роман Ганьшин. Последний, являющийся ветераном боевых действий, уже устанавливал памятник участникам спецоперации в посёлке Землянский. Тогда Роман создал скульптуру, прототипом для которой стал его товарищ из Тамбова, погибший в зоне СВО в июле 2022 года. Работа над монументом длилась 7 месяцев. Роман отказался от любой финансовой помощи, создавая монумент исключительно своими силами. Постамент для монумента с надписью "Мужественным воинам СВО честь и слава" подготовил друг Романа, директор Землянской школы Владимир Распопов.
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