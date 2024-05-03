https://ria.ru/20240503/skulptura-1943697031.html

В Тамбовской области установили скульптуру "Защитник Донбасса"

В Тамбовской области установили скульптуру "Защитник Донбасса" - РИА Новости, 03.05.2024

В Тамбовской области установили скульптуру "Защитник Донбасса"

Скульптуру воина с девочкой "Защитник Донбасса", символизирующую силу и единство народов России, установили в центре посёлка Инжавино Тамбовской области,... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T14:56

2024-05-03T14:56

2024-05-03T14:56

общество

россия

тамбовская область

донбасс

максим егоров

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ВОРОНЕЖ, 3 мая - РИА Новости. Скульптуру воина с девочкой "Защитник Донбасса", символизирующую силу и единство народов России, установили в центре посёлка Инжавино Тамбовской области, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Памятник "Защитник Донбасса" установили в центре Инжавино Тамбовской области. В канун Дня Победы, 6 мая, торжественно откроют памятник... Скульптура воина с девочкой символизирует силу и единство народов России, связь поколений, защиту детства", — рассказали власти. Памятник "Защитник Донбасса" представляет собой трёхметровую скульптуру российского военнослужащего в камуфляже, бронежилете, с оружием, держащего за руку маленькую девочку. "Сами инжавинцы обратились к скульптору с просьбой создать памятник воина с девочкой из Донбасса в центре Инжавино и организовали сбор средств", — добавили власти. Руководство области отмечает, что этот памятник установили накануне Первомая и накрыли брезентом, отложив официальное открытие. Однако неравнодушные люди всё равно приносили к скульптуре цветы. Власти считают, что это "яркое свидетельство поддержки тамбовчанами миссии СВО по защите Отечества". "Памятник воина и девочки символизирует связь поколений, демонстрирует, что свобода, мир и справедливость нуждаются в защите. Горжусь, что на Тамбовщине есть такие народные памятники героям СВО… Историческая память подсказывает: победа и в этот раз будет за нами", — процитировали в правительстве слова губернатора Максима Егорова.

https://ria.ru/20231010/pamyatnik-1901669769.html

https://ria.ru/20240428/borrel-1942945534.html

россия

тамбовская область

донбасс

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общество, россия, тамбовская область, донбасс, максим егоров