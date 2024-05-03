https://ria.ru/20240503/sk-1943728925.html

СК назвал возможную причину взрыва в Химках

СК назвал возможную причину взрыва в Химках - РИА Новости, 03.05.2024

СК назвал возможную причину взрыва в Химках

Взрыв в многоэтажке в Химках мог произойти из-за холодильника, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T16:49

2024-05-03T16:49

2024-05-03T16:49

происшествия

химки

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Взрыв в многоэтажке в Химках мог произойти из-за холодильника, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. Ранее в прокуратуре Московской области сообщали, что фасад не газифицированного дома на Совхозной улице в Химках поврежден после хлопка в квартире на 10-м этаже, информация о пострадавших не поступала. "Установлено, что утром 3 мая 2024 года в одной из квартир жилого дома мкр. Левобережный города Химок произошёл хлопок с последующим задымлением и разрушением стены… Предварительной версией произошедшего является хлопок фреона холодильного оборудования либо предмета, находящегося внутри холодильника", - говорится в сообщении. Отмечается, что организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

https://ria.ru/20240501/remont-1943319991.html

https://ria.ru/20230920/balashikha-1897443495.html

химки

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, химки, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)