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СК назвал возможную причину взрыва в Химках - РИА Новости, 03.05.2024
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16:49 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/sk-1943728925.html
СК назвал возможную причину взрыва в Химках
СК назвал возможную причину взрыва в Химках - РИА Новости, 03.05.2024
СК назвал возможную причину взрыва в Химках
Взрыв в многоэтажке в Химках мог произойти из-за холодильника, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:49
2024-05-03T16:49
происшествия
химки
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Взрыв в многоэтажке в Химках мог произойти из-за холодильника, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. Ранее в прокуратуре Московской области сообщали, что фасад не газифицированного дома на Совхозной улице в Химках поврежден после хлопка в квартире на 10-м этаже, информация о пострадавших не поступала. "Установлено, что утром 3 мая 2024 года в одной из квартир жилого дома мкр. Левобережный города Химок произошёл хлопок с последующим задымлением и разрушением стены… Предварительной версией произошедшего является хлопок фреона холодильного оборудования либо предмета, находящегося внутри холодильника", - говорится в сообщении. Отмечается, что организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
https://ria.ru/20240501/remont-1943319991.html
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химки
россия
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происшествия, химки, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Химки, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал возможную причину взрыва в Химках

СК: взрыв в многоэтажке в Химках мог произойти из-за холодильника

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Взрыв в многоэтажке в Химках мог произойти из-за холодильника, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.
Ранее в прокуратуре Московской области сообщали, что фасад не газифицированного дома на Совхозной улице в Химках поврежден после хлопка в квартире на 10-м этаже, информация о пострадавших не поступала.
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"Установлено, что утром 3 мая 2024 года в одной из квартир жилого дома мкр. Левобережный города Химок произошёл хлопок с последующим задымлением и разрушением стены… Предварительной версией произошедшего является хлопок фреона холодильного оборудования либо предмета, находящегося внутри холодильника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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ПроисшествияХимкиРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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