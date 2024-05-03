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Сийярто назвал отправку войск НАТО на Украину пересечением красных линий - РИА Новости, 03.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:46 03.05.2024 (обновлено: 23:47 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/siyyarto-1943785180.html
Сийярто назвал отправку войск НАТО на Украину пересечением красных линий
Сийярто назвал отправку войск НАТО на Украину пересечением красных линий - РИА Новости, 03.05.2024
Сийярто назвал отправку войск НАТО на Украину пересечением красных линий
Присутствие европейских и американских военных на Украине, о возможности которого вновь заявил президент Франции Эммануэль Макрон, будет означать пересечение... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T23:46
2024-05-03T23:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
швейцария
петер сийярто
эммануэль макрон
сергей гармонин
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ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Присутствие европейских и американских военных на Украине, о возможности которого вновь заявил президент Франции Эммануэль Макрон, будет означать пересечение красных линий, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Если на Украине окажутся европейские или американские солдаты, это будет означать, что мы пересекли красную линию, проведенную НАТО. Мы приняли решение, что мы должны сделать всё, чтобы избежать прямой конфронтации НАТО с Россией. Если страна-член НАТО отправит войска на Украину, это будет означать прямой конфликт с Россией, а это означает третью мировую войну", - заявил Сийярто в эфире французского телеканала LCI. В связи с этим Будапешт считает слова Макрона "угрожающими", отметил министр. Он предупредил, что в случае отправки войск НАТО конфликт разрастется, и подчеркнул, что Венгрия как страна, находящаяся рядом с Украиной, не заинтересована в эскалации. По словам главы венгерского МИД, "вместо того, чтобы думать о новых поставках вооружений, отправке военных или ядерном оружии", нужно "объявить о прекращении огня и начать мирные переговоры". Сийярто призвал европейских лидеров работать над достижением мира, а не искать пути участия в конфликте. "Наша позиция такова, что это не наша война, это не европейская война. Европа не была атакована. Это конфликт между двумя странами, и его эскалация крайне опасна", - сказал политик. При этом, по его мнению, любые мирные инициативы должны осуществляться "при участии всех затронутых сторон". Сийярто также указал на необходимость сохранения контактов с российским властями. "Мы убеждены, что если мы перережем каналы коммуникации с Россией, мы лишимся возможности достичь мира и лишимся более светлого будущего для региона. Для нас очевидно, что каналы коммуникации должны оставаться открыты, и они должны быть открыты с теми, кто находится у власти в России", - сказал он. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции к возможной отправке войск. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
https://ria.ru/20240503/borrel-1943774951.html
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в мире, россия, украина, швейцария, петер сийярто, эммануэль макрон, сергей гармонин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Швейцария, Петер Сийярто, Эммануэль Макрон, Сергей Гармонин
Сийярто назвал отправку войск НАТО на Украину пересечением красных линий

Сийярто: присутствие войск НАТО на Украине означает пересечение красных линий

© РИА НовостиМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто . Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Присутствие европейских и американских военных на Украине, о возможности которого вновь заявил президент Франции Эммануэль Макрон, будет означать пересечение красных линий, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«
"Если на Украине окажутся европейские или американские солдаты, это будет означать, что мы пересекли красную линию, проведенную НАТО. Мы приняли решение, что мы должны сделать всё, чтобы избежать прямой конфронтации НАТО с Россией. Если страна-член НАТО отправит войска на Украину, это будет означать прямой конфликт с Россией, а это означает третью мировую войну", - заявил Сийярто в эфире французского телеканала LCI.
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В связи с этим Будапешт считает слова Макрона "угрожающими", отметил министр. Он предупредил, что в случае отправки войск НАТО конфликт разрастется, и подчеркнул, что Венгрия как страна, находящаяся рядом с Украиной, не заинтересована в эскалации.
По словам главы венгерского МИД, "вместо того, чтобы думать о новых поставках вооружений, отправке военных или ядерном оружии", нужно "объявить о прекращении огня и начать мирные переговоры".
Сийярто призвал европейских лидеров работать над достижением мира, а не искать пути участия в конфликте.
«
"Наша позиция такова, что это не наша война, это не европейская война. Европа не была атакована. Это конфликт между двумя странами, и его эскалация крайне опасна", - сказал политик.
При этом, по его мнению, любые мирные инициативы должны осуществляться "при участии всех затронутых сторон".
Сийярто также указал на необходимость сохранения контактов с российским властями.
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"Мы убеждены, что если мы перережем каналы коммуникации с Россией, мы лишимся возможности достичь мира и лишимся более светлого будущего для региона. Для нас очевидно, что каналы коммуникации должны оставаться открыты, и они должны быть открыты с теми, кто находится у власти в России", - сказал он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции к возможной отправке войск.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаШвейцарияПетер СийяртоЭммануэль МакронСергей Гармонин
 
 
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