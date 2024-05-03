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Более 4 миллионов вызовов приняла подмосковная Система-112 с начала года - РИА Новости, 03.05.2024
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Новости Подмосковья
 
13:11 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/sistema-112-1943668562.html
Более 4 миллионов вызовов приняла подмосковная Система-112 с начала года
Более 4 миллионов вызовов приняла подмосковная Система-112 с начала года - РИА Новости, 03.05.2024
Более 4 миллионов вызовов приняла подмосковная Система-112 с начала года
Более четырех миллионов вызовов приняли с начала 2024 года операторы подмосковной Системы-112, ежегодно на номер 112 поступает около 30 тысяч сообщений о... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:11
2024-05-03T13:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
гибдд мвд рф
эра-глонасс
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Более четырех миллионов вызовов приняли с начала 2024 года операторы подмосковной Системы-112, ежегодно на номер 112 поступает около 30 тысяч сообщений о происшествиях, сообщает пресс-служба Главного управления гражданской защиты Московской области. Каждый день на линии дежурят около 360 операторов. Они принимают вызовы и организовывают оперативную помощь людям, попавшим в беду. Согласно данным, 70% обращений заявителей адресовано специалистам скорой медицинской помощи, более 22% - полиции и ГИБДД, остальные 8% приходятся на пожарную охрану, газовую и другие службы. Обратиться в службу спасения можно по номеру телефона 112, с помощью СМС, через мобильное приложение "112", а также через систему ЭРА-ГЛОНАСС или телеграм-канал.
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московская область (подмосковье), гибдд мвд рф, эра-глонасс
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ГИБДД МВД РФ, ЭРА-ГЛОНАСС

Более 4 миллионов вызовов приняла подмосковная Система-112 с начала года

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОператоры службы спасения 112
Операторы службы спасения 112 - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Операторы службы спасения 112
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Более четырех миллионов вызовов приняли с начала 2024 года операторы подмосковной Системы-112, ежегодно на номер 112 поступает около 30 тысяч сообщений о происшествиях, сообщает пресс-служба Главного управления гражданской защиты Московской области.
Каждый день на линии дежурят около 360 операторов. Они принимают вызовы и организовывают оперативную помощь людям, попавшим в беду.
Более 3,5 тысячи звонков обработала линия паллиативной помощи Подмосковья - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Более 3,5 тысячи звонков обработала линия паллиативной помощи Подмосковья
12:14
Согласно данным, 70% обращений заявителей адресовано специалистам скорой медицинской помощи, более 22% - полиции и ГИБДД, остальные 8% приходятся на пожарную охрану, газовую и другие службы.
Обратиться в службу спасения можно по номеру телефона 112, с помощью СМС, через мобильное приложение "112", а также через систему ЭРА-ГЛОНАСС или телеграм-канал.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ГИБДД МВД РФЭРА-ГЛОНАСС
 
 
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