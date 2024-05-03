https://ria.ru/20240503/sistema-112-1943668562.html

Более 4 миллионов вызовов приняла подмосковная Система-112 с начала года

Более 4 миллионов вызовов приняла подмосковная Система-112 с начала года - РИА Новости, 03.05.2024

Более 4 миллионов вызовов приняла подмосковная Система-112 с начала года

Более четырех миллионов вызовов приняли с начала 2024 года операторы подмосковной Системы-112, ежегодно на номер 112 поступает около 30 тысяч сообщений о... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:11

2024-05-03T13:11

2024-05-03T13:11

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Более четырех миллионов вызовов приняли с начала 2024 года операторы подмосковной Системы-112, ежегодно на номер 112 поступает около 30 тысяч сообщений о происшествиях, сообщает пресс-служба Главного управления гражданской защиты Московской области. Каждый день на линии дежурят около 360 операторов. Они принимают вызовы и организовывают оперативную помощь людям, попавшим в беду. Согласно данным, 70% обращений заявителей адресовано специалистам скорой медицинской помощи, более 22% - полиции и ГИБДД, остальные 8% приходятся на пожарную охрану, газовую и другие службы. Обратиться в службу спасения можно по номеру телефона 112, с помощью СМС, через мобильное приложение "112", а также через систему ЭРА-ГЛОНАСС или телеграм-канал.

https://ria.ru/20240503/podmoskove-1943647518.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), гибдд мвд рф, эра-глонасс