https://ria.ru/20240503/shveytsariya-1943641602.html

Медведев назвал конференцию в Швейцарии доказательством импотенции Запада

Медведев назвал конференцию в Швейцарии доказательством импотенции Запада - РИА Новости, 03.05.2024

Медведев назвал конференцию в Швейцарии доказательством импотенции Запада

Швейцарская конференция по Украине будет очередным свидетельством краха "мирного плана" Владимира Зеленского, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T11:39

2024-05-03T11:39

2024-05-03T13:36

специальная военная операция на украине

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Швейцарская конференция по Украине будет очередным свидетельством краха "мирного плана" Владимира Зеленского, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."В чем для России польза от швейцарской "мирной конференции"? Польза тройная. Во-первых, она будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана недоумка Зеленского", — написал он.Как добавил Медведев, желательно, чтобы глава киевского режима лично посетил мероприятие, тем самым в очередной раз расписавшись "в своей интеллектуальной никчемности".Кроме того, по мнению зампреда Совбеза, конференция в Швейцарии станет "доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит, совершивших болезненную самокастрацию своих возможностей по прекращению военного конфликта". Также благодаря провалу конференции российские военные смогут без помех продолжить выполнять задачи спецоперации на Украине, заключил Медведев.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили около 160 государств. Как писала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия неоднократно заявляла, что "не будет и не собиралась" участвовать в "очередной сходке по "формуле Зеленского". Как объяснял посол в Берне Сергей Гармонин, Москва отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить России ультиматум.В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий.Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности. Кроме того, глава государства указывал, что, если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

https://ria.ru/20240502/konferentsiya-1943444489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

швейцария, россия, в мире, украина, дмитрий медведев