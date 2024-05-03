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Медведев назвал конференцию в Швейцарии доказательством импотенции Запада - РИА Новости, 03.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:39 03.05.2024 (обновлено: 13:36 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/shveytsariya-1943641602.html
Медведев назвал конференцию в Швейцарии доказательством импотенции Запада
Медведев назвал конференцию в Швейцарии доказательством импотенции Запада - РИА Новости, 03.05.2024
Медведев назвал конференцию в Швейцарии доказательством импотенции Запада
Швейцарская конференция по Украине будет очередным свидетельством краха "мирного плана" Владимира Зеленского, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:39
2024-05-03T13:36
специальная военная операция на украине
швейцария
россия
в мире
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Швейцарская конференция по Украине будет очередным свидетельством краха "мирного плана" Владимира Зеленского, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."В чем для России польза от швейцарской "мирной конференции"? Польза тройная. Во-первых, она будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана недоумка Зеленского", — написал он.Как добавил Медведев, желательно, чтобы глава киевского режима лично посетил мероприятие, тем самым в очередной раз расписавшись "в своей интеллектуальной никчемности".Кроме того, по мнению зампреда Совбеза, конференция в Швейцарии станет "доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит, совершивших болезненную самокастрацию своих возможностей по прекращению военного конфликта". Также благодаря провалу конференции российские военные смогут без помех продолжить выполнять задачи спецоперации на Украине, заключил Медведев.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили около 160 государств. Как писала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия неоднократно заявляла, что "не будет и не собиралась" участвовать в "очередной сходке по "формуле Зеленского". Как объяснял посол в Берне Сергей Гармонин, Москва отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить России ультиматум.В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий.Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности. Кроме того, глава государства указывал, что, если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
https://ria.ru/20240502/konferentsiya-1943444489.html
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швейцария, россия, в мире, украина, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Швейцария, Россия, В мире, Украина, Дмитрий Медведев
Медведев назвал конференцию в Швейцарии доказательством импотенции Запада

Медведев назвал тройную пользу для России от швейцарской конференции по Украине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Швейцарская конференция по Украине будет очередным свидетельством краха "мирного плана" Владимира Зеленского, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"В чем для России польза от швейцарской "мирной конференции"? Польза тройная. Во-первых, она будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана недоумка Зеленского", — написал он.
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Как добавил Медведев, желательно, чтобы глава киевского режима лично посетил мероприятие, тем самым в очередной раз расписавшись "в своей интеллектуальной никчемности".
Кроме того, по мнению зампреда Совбеза, конференция в Швейцарии станет "доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит, совершивших болезненную самокастрацию своих возможностей по прекращению военного конфликта".
Также благодаря провалу конференции российские военные смогут без помех продолжить выполнять задачи спецоперации на Украине, заключил Медведев.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили около 160 государств.
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Как писала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия неоднократно заявляла, что "не будет и не собиралась" участвовать в "очередной сходке по "формуле Зеленского". Как объяснял посол в Берне Сергей Гармонин, Москва отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить России ультиматум.
В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий.
Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности. Кроме того, глава государства указывал, что, если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
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В Кремле прокомментировали "мирную" конференцию в Швейцарии по Украине
Вчера, 12:26
 
Специальная военная операция на УкраинеШвейцарияРоссияВ миреУкраинаДмитрий Медведев
 
 
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