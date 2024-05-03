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В ЛНР задержали украинку по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 03.05.2024
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09:12 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/shpionazh-1943614046.html
В ЛНР задержали украинку по подозрению в шпионаже
В ЛНР задержали украинку по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 03.05.2024
В ЛНР задержали украинку по подозрению в шпионаже
Жительницу города Антрацит Луганской Народной Республики задержали по подозрению в шпионаже в пользу Киева, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T09:12
2024-05-03T09:12
россия
украина
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
происшествия
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Жительницу города Антрацит Луганской Народной Республики задержали по подозрению в шпионаже в пользу Киева, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ РФ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, действовавшей в интересах иностранного государства", - сообщили в ведомстве. По данным следствия, проживающая в городе Антрацит гражданка Украины собирала сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ, задействованных в проведении СВО. По словам самой задержанной, также она передавала сведения о местах массового скоплениях жителей города.
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россия, украина, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Украина, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В ЛНР задержали украинку по подозрению в шпионаже

Жительницу города Антрацит в ЛНР задержали по подозрению в шпионаже

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Жительницу города Антрацит Луганской Народной Республики задержали по подозрению в шпионаже в пользу Киева, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ РФ.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, действовавшей в интересах иностранного государства", - сообщили в ведомстве.
По данным следствия, проживающая в городе Антрацит гражданка Украины собирала сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ, задействованных в проведении СВО. По словам самой задержанной, также она передавала сведения о местах массового скоплениях жителей города.
Задержание за шпионаж гражданина Украины, проживающего в ЛНР
В ЛНР задержали гражданина Украины
23 апреля, 09:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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