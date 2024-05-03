https://ria.ru/20240503/shpionazh-1943614046.html

В ЛНР задержали украинку по подозрению в шпионаже

В ЛНР задержали украинку по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 03.05.2024

В ЛНР задержали украинку по подозрению в шпионаже

Жительницу города Антрацит Луганской Народной Республики задержали по подозрению в шпионаже в пользу Киева, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T09:12

2024-05-03T09:12

2024-05-03T09:12

россия

украина

киев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

специальная военная операция на украине

происшествия

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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Жительницу города Антрацит Луганской Народной Республики задержали по подозрению в шпионаже в пользу Киева, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ РФ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, действовавшей в интересах иностранного государства", - сообщили в ведомстве. По данным следствия, проживающая в городе Антрацит гражданка Украины собирала сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ, задействованных в проведении СВО. По словам самой задержанной, также она передавала сведения о местах массового скоплениях жителей города.

https://ria.ru/20240423/ufsb-1941687423.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия