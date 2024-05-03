https://ria.ru/20240503/shoygu-1943667418.html

Шойгу рассказал, зачем Киев ужесточает мобилизацию

Шойгу рассказал, зачем Киев ужесточает мобилизацию - РИА Новости, 03.05.2024

Шойгу рассказал, зачем Киев ужесточает мобилизацию

Украинские власти ужесточают мобилизацию, стремясь выслужиться перед своими западными хозяевами, чтобы продолжать получать от них финансовую и военную помощь,... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:08

2024-05-03T13:08

2024-05-03T13:08

россия

сергей шойгу

специальная военная операция на украине

киев

в мире

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Украинские власти ужесточают мобилизацию, стремясь выслужиться перед своими западными хозяевами, чтобы продолжать получать от них финансовую и военную помощь, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Для восполнения людских резервов киевский режим ужесточает мобилизацию. Украинцев, не желающих воевать, принудительно отправляют на передовую. По сути, их по-прежнему бросают на убой", - констатировал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. "Такое бесчеловечное отношение к своему населению свидетельствует о стремлении украинских властей выслужиться перед западными хозяевами, чтобы и дальше получать от них финансовую и военную помощь", - добавил он.

https://ria.ru/20240426/diversii-1942441775.html

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киев

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Дарья Буймова

россия, сергей шойгу, киев, в мире