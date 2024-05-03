https://ria.ru/20240503/shoygu-1943667418.html
Шойгу рассказал, зачем Киев ужесточает мобилизацию
Шойгу рассказал, зачем Киев ужесточает мобилизацию - РИА Новости, 03.05.2024
Шойгу рассказал, зачем Киев ужесточает мобилизацию
Украинские власти ужесточают мобилизацию, стремясь выслужиться перед своими западными хозяевами, чтобы продолжать получать от них финансовую и военную помощь,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:08
2024-05-03T13:08
2024-05-03T13:08
россия
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
киев
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Украинские власти ужесточают мобилизацию, стремясь выслужиться перед своими западными хозяевами, чтобы продолжать получать от них финансовую и военную помощь, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Для восполнения людских резервов киевский режим ужесточает мобилизацию. Украинцев, не желающих воевать, принудительно отправляют на передовую. По сути, их по-прежнему бросают на убой", - констатировал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. "Такое бесчеловечное отношение к своему населению свидетельствует о стремлении украинских властей выслужиться перед западными хозяевами, чтобы и дальше получать от них финансовую и военную помощь", - добавил он.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, киев, в мире
Россия, Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире
Шойгу рассказал, зачем Киев ужесточает мобилизацию
Шойгу: Киев ужесточает мобилизацию, чтобы выслужиться перед Западом
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Украинские власти ужесточают мобилизацию, стремясь выслужиться перед своими западными хозяевами, чтобы продолжать получать от них финансовую и военную помощь, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Для восполнения людских резервов киевский режим ужесточает мобилизацию. Украинцев, не желающих воевать, принудительно отправляют на передовую. По сути, их по-прежнему бросают на убой", - констатировал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
"Такое бесчеловечное отношение к своему населению свидетельствует о стремлении украинских властей выслужиться перед западными хозяевами, чтобы и дальше получать от них финансовую и военную помощь", - добавил он.