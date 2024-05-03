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Шойгу рассказал, зачем Киев ужесточает мобилизацию - РИА Новости, 03.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/shoygu-1943667418.html
Шойгу рассказал, зачем Киев ужесточает мобилизацию
Шойгу рассказал, зачем Киев ужесточает мобилизацию - РИА Новости, 03.05.2024
Шойгу рассказал, зачем Киев ужесточает мобилизацию
Украинские власти ужесточают мобилизацию, стремясь выслужиться перед своими западными хозяевами, чтобы продолжать получать от них финансовую и военную помощь,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:08
2024-05-03T13:08
россия
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
киев
в мире
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Украинские власти ужесточают мобилизацию, стремясь выслужиться перед своими западными хозяевами, чтобы продолжать получать от них финансовую и военную помощь, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Для восполнения людских резервов киевский режим ужесточает мобилизацию. Украинцев, не желающих воевать, принудительно отправляют на передовую. По сути, их по-прежнему бросают на убой", - констатировал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. "Такое бесчеловечное отношение к своему населению свидетельствует о стремлении украинских властей выслужиться перед западными хозяевами, чтобы и дальше получать от них финансовую и военную помощь", - добавил он.
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россия, сергей шойгу, киев, в мире
Россия, Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире
Шойгу рассказал, зачем Киев ужесточает мобилизацию

Шойгу: Киев ужесточает мобилизацию, чтобы выслужиться перед Западом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны Сергей Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Украинские власти ужесточают мобилизацию, стремясь выслужиться перед своими западными хозяевами, чтобы продолжать получать от них финансовую и военную помощь, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Для восполнения людских резервов киевский режим ужесточает мобилизацию. Украинцев, не желающих воевать, принудительно отправляют на передовую. По сути, их по-прежнему бросают на убой", - констатировал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
"Такое бесчеловечное отношение к своему населению свидетельствует о стремлении украинских властей выслужиться перед западными хозяевами, чтобы и дальше получать от них финансовую и военную помощь", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ШойгуКиевВ мире
 
 
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