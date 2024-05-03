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ВС России за время спецоперации уничтожили более 80 украинских дронов - РИА Новости, 03.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:56 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/shoygu-1943663437.html
ВС России за время спецоперации уничтожили более 80 украинских дронов
ВС России за время спецоперации уничтожили более 80 украинских дронов - РИА Новости, 03.05.2024
ВС России за время спецоперации уничтожили более 80 украинских дронов
За время спецоперации по данным береговых радиотехнических средств Черноморского флота были уничтожены более 80 беспилотников и свыше 20 безэкипажных катеров... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:56
2024-05-03T12:56
специальная военная операция на украине
россия
украина
курильские острова
сергей шойгу
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. За время спецоперации по данным береговых радиотехнических средств Черноморского флота были уничтожены более 80 беспилотников и свыше 20 безэкипажных катеров Украины, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "За время специальной военной операции по данным от береговых радиотехнических средств Черноморского флота уничтожены более 80 беспилотных летательных аппаратов и 20 безэкипажных катеров вооруженных сил Украины", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руксоставом Вооруженных сил РФ. На совещании министр затронул тему состояния береговых радиотехнических постов, которые в настоящее время активно используются для обнаружения объектов противника. По его словам, для повышения результативности работы особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры береговых радиотехнических постов. "На Курильских островах, в зоне ответственности Тихоокеанского флота, создаются посты наблюдения. В Арктике ведется реконструкция двух военных городков береговой системы наблюдения Северного флота", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20240406/sevastopol-1938212456.html
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россия, украина, курильские острова, сергей шойгу, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курильские острова, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России за время спецоперации уничтожили более 80 украинских дронов

Шойгу: Черноморский флот за время СВО уничтожил более 80 БПЛА и 20 катеров ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. За время спецоперации по данным береговых радиотехнических средств Черноморского флота были уничтожены более 80 беспилотников и свыше 20 безэкипажных катеров Украины, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"За время специальной военной операции по данным от береговых радиотехнических средств Черноморского флота уничтожены более 80 беспилотных летательных аппаратов и 20 безэкипажных катеров вооруженных сил Украины", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руксоставом Вооруженных сил РФ.
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На совещании министр затронул тему состояния береговых радиотехнических постов, которые в настоящее время активно используются для обнаружения объектов противника.
По его словам, для повышения результативности работы особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры береговых радиотехнических постов.
"На Курильских островах, в зоне ответственности Тихоокеанского флота, создаются посты наблюдения. В Арктике ведется реконструкция двух военных городков береговой системы наблюдения Северного флота", - добавил Шойгу.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКурильские островаСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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