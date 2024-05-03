https://ria.ru/20240503/shoygu-1943663437.html

ВС России за время спецоперации уничтожили более 80 украинских дронов

ВС России за время спецоперации уничтожили более 80 украинских дронов - РИА Новости, 03.05.2024

ВС России за время спецоперации уничтожили более 80 украинских дронов

За время спецоперации по данным береговых радиотехнических средств Черноморского флота были уничтожены более 80 беспилотников и свыше 20 безэкипажных катеров... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:56

2024-05-03T12:56

2024-05-03T12:56

специальная военная операция на украине

россия

украина

курильские острова

сергей шойгу

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899489346_0:98:1765:1091_1920x0_80_0_0_db755a5ed05aa6bccbfec52d2deffb79.jpg

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. За время спецоперации по данным береговых радиотехнических средств Черноморского флота были уничтожены более 80 беспилотников и свыше 20 безэкипажных катеров Украины, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "За время специальной военной операции по данным от береговых радиотехнических средств Черноморского флота уничтожены более 80 беспилотных летательных аппаратов и 20 безэкипажных катеров вооруженных сил Украины", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руксоставом Вооруженных сил РФ. На совещании министр затронул тему состояния береговых радиотехнических постов, которые в настоящее время активно используются для обнаружения объектов противника. По его словам, для повышения результативности работы особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры береговых радиотехнических постов. "На Курильских островах, в зоне ответственности Тихоокеанского флота, создаются посты наблюдения. В Арктике ведется реконструкция двух военных городков береговой системы наблюдения Северного флота", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20240406/sevastopol-1938212456.html

https://ria.ru/20240501/bespilotniki-1943245561.html

россия

украина

курильские острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, курильские острова, сергей шойгу, вооруженные силы украины, безопасность