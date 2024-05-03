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ВС России взламывают систему опорных пунктов ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 03.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 03.05.2024 (обновлено: 12:54 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/shoygu-1943662626.html
ВС России взламывают систему опорных пунктов ВСУ, заявил Шойгу
ВС России взламывают систему опорных пунктов ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 03.05.2024
ВС России взламывают систему опорных пунктов ВСУ, заявил Шойгу
Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, подразделения ВСУ безуспешно... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:53
2024-05-03T12:54
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ."Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под нашим натиском вынуждены бросать свои позиции и отступать", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20240305/svo-1931190696.html
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россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
ВС России взламывают систему опорных пунктов ВСУ, заявил Шойгу

Шойгу: подразделения ВСУ вынуждены бросать свои позиции под натиском России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
"Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под нашим натиском вынуждены бросать свои позиции и отступать", - сказал Шойгу.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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