https://ria.ru/20240503/shoygu-1943662626.html

ВС России взламывают систему опорных пунктов ВСУ, заявил Шойгу

ВС России взламывают систему опорных пунктов ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 03.05.2024

ВС России взламывают систему опорных пунктов ВСУ, заявил Шойгу

Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, подразделения ВСУ безуспешно... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:53

2024-05-03T12:53

2024-05-03T12:54

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ."Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под нашим натиском вынуждены бросать свои позиции и отступать", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20240305/svo-1931190696.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, безопасность