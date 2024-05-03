https://ria.ru/20240503/shoygu-1943662626.html
ВС России взламывают систему опорных пунктов ВСУ, заявил Шойгу
ВС России взламывают систему опорных пунктов ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 03.05.2024
ВС России взламывают систему опорных пунктов ВСУ, заявил Шойгу
Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, подразделения ВСУ безуспешно... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:53
2024-05-03T12:53
2024-05-03T12:54
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4ad0090cd8de270f36bb83f72e0b03c9.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ."Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под нашим натиском вынуждены бросать свои позиции и отступать", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20240305/svo-1931190696.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_31b9ee9bd292436e43fc40bae3a95971.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
ВС России взламывают систему опорных пунктов ВСУ, заявил Шойгу
Шойгу: подразделения ВСУ вынуждены бросать свои позиции под натиском России