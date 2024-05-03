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В Шебекино после атаки дрона загорелся резервуар для хранения газа - РИА Новости, 03.05.2024
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10:40 03.05.2024 (обновлено: 10:51 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/shebekino-1943628224.html
В Шебекино после атаки дрона загорелся резервуар для хранения газа
В Шебекино после атаки дрона загорелся резервуар для хранения газа - РИА Новости, 03.05.2024
В Шебекино после атаки дрона загорелся резервуар для хранения газа
Резервуар для хранения газа загорелся в Шебекино после атаки дроном-камикадзе ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T10:40
2024-05-03T10:51
шебекино
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Резервуар для хранения газа загорелся в Шебекино после атаки дроном-камикадзе ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.В пятницу несколько украинских дронов атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа. Первый раз FPV-дрон атаковал автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. В результате взрыва был ранен мужчина, у него баротравма и ушиб правой руки. При повторной атаке дрон-камикадзе ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Пострадавшего мужчину с осколочными ранениями госпитализировали в областную клиническую больницу."В городе Шебекино ВСУ атаковали дроном-камикадзе территорию автомобильной газозаправочной станции. В момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница, она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала. В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа", - написал Гладков.Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240503/belik-1943622779.html
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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия
Шебекино, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Шебекино после атаки дрона загорелся резервуар для хранения газа

В Шебекино после атаки дрона-камикадзе загорелся резервуар для хранения газа

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
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БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Резервуар для хранения газа загорелся в Шебекино после атаки дроном-камикадзе ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В пятницу несколько украинских дронов атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа. Первый раз FPV-дрон атаковал автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. В результате взрыва был ранен мужчина, у него баротравма и ушиб правой руки. При повторной атаке дрон-камикадзе ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Пострадавшего мужчину с осколочными ранениями госпитализировали в областную клиническую больницу.
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"В городе Шебекино ВСУ атаковали дроном-камикадзе территорию автомобильной газозаправочной станции. В момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница, она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала. В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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