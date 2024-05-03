https://ria.ru/20240503/shebekino-1943628224.html

В Шебекино после атаки дрона загорелся резервуар для хранения газа

В Шебекино после атаки дрона загорелся резервуар для хранения газа - РИА Новости, 03.05.2024

В Шебекино после атаки дрона загорелся резервуар для хранения газа

Резервуар для хранения газа загорелся в Шебекино после атаки дроном-камикадзе ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T10:40

2024-05-03T10:40

2024-05-03T10:51

шебекино

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150030/58/1500305827_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_b452af508813d4512aba65865fdd0d53.jpg

БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Резервуар для хранения газа загорелся в Шебекино после атаки дроном-камикадзе ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.В пятницу несколько украинских дронов атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа. Первый раз FPV-дрон атаковал автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. В результате взрыва был ранен мужчина, у него баротравма и ушиб правой руки. При повторной атаке дрон-камикадзе ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Пострадавшего мужчину с осколочными ранениями госпитализировали в областную клиническую больницу."В городе Шебекино ВСУ атаковали дроном-камикадзе территорию автомобильной газозаправочной станции. В момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница, она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала. В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа", - написал Гладков.Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240503/belik-1943622779.html

https://ria.ru/20240503/azarov-1943622039.html

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шебекино, вооруженные силы украины, происшествия