https://ria.ru/20240503/shebekino-1943628224.html
В Шебекино после атаки дрона загорелся резервуар для хранения газа
В Шебекино после атаки дрона загорелся резервуар для хранения газа - РИА Новости, 03.05.2024
В Шебекино после атаки дрона загорелся резервуар для хранения газа
Резервуар для хранения газа загорелся в Шебекино после атаки дроном-камикадзе ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T10:40
2024-05-03T10:40
2024-05-03T10:51
шебекино
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Резервуар для хранения газа загорелся в Шебекино после атаки дроном-камикадзе ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.В пятницу несколько украинских дронов атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа. Первый раз FPV-дрон атаковал автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. В результате взрыва был ранен мужчина, у него баротравма и ушиб правой руки. При повторной атаке дрон-камикадзе ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Пострадавшего мужчину с осколочными ранениями госпитализировали в областную клиническую больницу."В городе Шебекино ВСУ атаковали дроном-камикадзе территорию автомобильной газозаправочной станции. В момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница, она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала. В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа", - написал Гладков.Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240503/belik-1943622779.html
https://ria.ru/20240503/azarov-1943622039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, вооруженные силы украины, происшествия
Шебекино, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Шебекино после атаки дрона загорелся резервуар для хранения газа
В Шебекино после атаки дрона-камикадзе загорелся резервуар для хранения газа
БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости.
Резервуар для хранения газа загорелся в Шебекино после атаки дроном-камикадзе ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
В пятницу несколько украинских дронов атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа. Первый раз FPV-дрон атаковал автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. В результате взрыва был ранен мужчина, у него баротравма и ушиб правой руки. При повторной атаке дрон-камикадзе ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Пострадавшего мужчину с осколочными ранениями госпитализировали в областную клиническую больницу.
"В городе Шебекино ВСУ атаковали дроном-камикадзе территорию автомобильной газозаправочной станции. В момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница, она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала. В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины
и практически ежедневно подвергается обстрелам.