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Швеция отвергла идею Китая о расследовании ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 03.05.2024
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11:16 03.05.2024 (обновлено: 11:21 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/sevpotok-1943637439.html
Швеция отвергла идею Китая о расследовании ЧП на "Северных потоках"
Швеция отвергла идею Китая о расследовании ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 03.05.2024
Швеция отвергла идею Китая о расследовании ЧП на "Северных потоках"
МИД Швеции не видит необходимости проводить международное расследование взрывов на "Северных потоках", заявили РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:16
2024-05-03T11:21
в мире
швеция
китай
северный поток
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. МИД Швеции не видит необходимости проводить международное расследование взрывов на "Северных потоках", заявили РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства.Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан ранее заявил, что Китай призывает к скорому запуску международного расследования под эгидой ООН теракта на "Северном потоке"."Расследование инцидентов было проведено шведскими властями в соответствии с основополагающими принципами независимости, беспристрастности и верховенства закона. Другие национальные расследования все еще продолжаются. В международном расследовании нет необходимости. Оно ничего не даст", - заявили в МИД Швеции.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240427/rassledovanie-1942774870.html
https://ria.ru/20240226/daniya-1929534343.html
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в мире, швеция, китай, северный поток
В мире, Швеция, Китай, Северный поток
Швеция отвергла идею Китая о расследовании ЧП на "Северных потоках"

Швеция отвергла идею Китая о расследовании взрывов на "Северных потоках"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. МИД Швеции не видит необходимости проводить международное расследование взрывов на "Северных потоках", заявили РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан ранее заявил, что Китай призывает к скорому запуску международного расследования под эгидой ООН теракта на "Северном потоке".
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"Расследование инцидентов было проведено шведскими властями в соответствии с основополагающими принципами независимости, беспристрастности и верховенства закона. Другие национальные расследования все еще продолжаются. В международном расследовании нет необходимости. Оно ничего не даст", - заявили в МИД Швеции.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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