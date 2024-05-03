https://ria.ru/20240503/sevpotok-1943637439.html

Швеция отвергла идею Китая о расследовании ЧП на "Северных потоках"

Швеция отвергла идею Китая о расследовании ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 03.05.2024

Швеция отвергла идею Китая о расследовании ЧП на "Северных потоках"

МИД Швеции не видит необходимости проводить международное расследование взрывов на "Северных потоках", заявили РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T11:16

2024-05-03T11:16

2024-05-03T11:21

в мире

швеция

китай

северный поток

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. МИД Швеции не видит необходимости проводить международное расследование взрывов на "Северных потоках", заявили РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства.Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан ранее заявил, что Китай призывает к скорому запуску международного расследования под эгидой ООН теракта на "Северном потоке"."Расследование инцидентов было проведено шведскими властями в соответствии с основополагающими принципами независимости, беспристрастности и верховенства закона. Другие национальные расследования все еще продолжаются. В международном расследовании нет необходимости. Оно ничего не даст", - заявили в МИД Швеции.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240427/rassledovanie-1942774870.html

https://ria.ru/20240226/daniya-1929534343.html

швеция

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, швеция, китай, северный поток