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Захарова назвала санкции США против Китая элементом торговой войны - РИА Новости, 03.05.2024
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17:05 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/sanktsii-1943732523.html
Захарова назвала санкции США против Китая элементом торговой войны
Захарова назвала санкции США против Китая элементом торговой войны - РИА Новости, 03.05.2024
Захарова назвала санкции США против Китая элементом торговой войны
Санкции США против китайских компаний за сотрудничество с Россией - это элемент торговой войны за передел рынка, а РФ - лишь предлог, заявила официальный... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T17:05
2024-05-03T17:05
сша
россия
китай
мария захарова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Санкции США против китайских компаний за сотрудничество с Россией - это элемент торговой войны за передел рынка, а РФ - лишь предлог, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Вы знаете, это торговая война, которая идет полным ходом за переделы рынка, за сохранение своих собственных темпов развития Соединенными Штатами Америки. Отсутствие у них соответствующих ресурсов подталкивает их к подобным агрессивным действиям. Второй момент Россия – это только предлог. Сдерживание Китая на повестке США официально, давно, они публично об этом говорят", - сказала Захарова на брифинге. Она отметила, что экономика Китая раздражает США в крайней степени, поэтому санкции США надо рассматривать как попытку удержать экономическое лидерство в отсутствии реальных возможностей это сделать законным путем.
https://ria.ru/20240427/ssha-1942800104.html
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сша, россия, китай, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Китай, Мария Захарова, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В мире
Захарова назвала санкции США против Китая элементом торговой войны

Захарова: Россия — лишь предлог в торговой войне США с Китаем за передел рынка

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Санкции США против китайских компаний за сотрудничество с Россией - это элемент торговой войны за передел рынка, а РФ - лишь предлог, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Вы знаете, это торговая война, которая идет полным ходом за переделы рынка, за сохранение своих собственных темпов развития Соединенными Штатами Америки. Отсутствие у них соответствующих ресурсов подталкивает их к подобным агрессивным действиям. Второй момент Россия – это только предлог. Сдерживание Китая на повестке США официально, давно, они публично об этом говорят", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что экономика Китая раздражает США в крайней степени, поэтому санкции США надо рассматривать как попытку удержать экономическое лидерство в отсутствии реальных возможностей это сделать законным путем.
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В миреСШАРоссияКитайМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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