https://ria.ru/20240503/sanktsii-1943732523.html

Захарова назвала санкции США против Китая элементом торговой войны

Захарова назвала санкции США против Китая элементом торговой войны - РИА Новости, 03.05.2024

Захарова назвала санкции США против Китая элементом торговой войны

Санкции США против китайских компаний за сотрудничество с Россией - это элемент торговой войны за передел рынка, а РФ - лишь предлог, заявила официальный... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T17:05

2024-05-03T17:05

2024-05-03T17:05

сша

россия

китай

мария захарова

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Санкции США против китайских компаний за сотрудничество с Россией - это элемент торговой войны за передел рынка, а РФ - лишь предлог, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Вы знаете, это торговая война, которая идет полным ходом за переделы рынка, за сохранение своих собственных темпов развития Соединенными Штатами Америки. Отсутствие у них соответствующих ресурсов подталкивает их к подобным агрессивным действиям. Второй момент Россия – это только предлог. Сдерживание Китая на повестке США официально, давно, они публично об этом говорят", - сказала Захарова на брифинге. Она отметила, что экономика Китая раздражает США в крайней степени, поэтому санкции США надо рассматривать как попытку удержать экономическое лидерство в отсутствии реальных возможностей это сделать законным путем.

https://ria.ru/20240427/ssha-1942800104.html

сша

россия

китай

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сша, россия, китай, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)