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Мишустин и Чемезов обсудили работу "Ростеха" - РИА Новости, 03.05.2024
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11:04 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/rostekh-1943634793.html
Мишустин и Чемезов обсудили работу "Ростеха"
Мишустин и Чемезов обсудили работу "Ростеха" - РИА Новости, 03.05.2024
Мишустин и Чемезов обсудили работу "Ростеха"
Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым предложил обсудить работу госкорпорации по итогам 2023 года. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:04
2024-05-03T11:04
россия
михаил мишустин
сергей чемезов
ростех
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым предложил обсудить работу госкорпорации по итогам 2023 года. "Конечно, крайне важное направление - это выполнение всех соответствующих задач, связанных с государственным оборонным заказом для того, чтобы наши защитники были обеспечены техникой, технологиями. Сергей Викторович, расскажите, пожалуйста, об итогах года и над чем сейчас работаете", - сказал Мишустин в начале встречи с главой "Ростеха".
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россия, михаил мишустин, сергей чемезов, ростех
Россия, Михаил Мишустин, Сергей Чемезов, Ростех
Мишустин и Чемезов обсудили работу "Ростеха"

Мишустин и Чемезов обсудили итоги работы "Ростеха" за 2023 год

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПавильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Павильон компании Ростех на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Павильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым предложил обсудить работу госкорпорации по итогам 2023 года.
"Конечно, крайне важное направление - это выполнение всех соответствующих задач, связанных с государственным оборонным заказом для того, чтобы наши защитники были обеспечены техникой, технологиями. Сергей Викторович, расскажите, пожалуйста, об итогах года и над чем сейчас работаете", - сказал Мишустин в начале встречи с главой "Ростеха".
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РоссияМихаил МишустинСергей ЧемезовРостех
 
 
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