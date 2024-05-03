https://ria.ru/20240503/rostekh-1943634793.html
Мишустин и Чемезов обсудили работу "Ростеха"
Мишустин и Чемезов обсудили работу "Ростеха" - РИА Новости, 03.05.2024
Мишустин и Чемезов обсудили работу "Ростеха"
Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым предложил обсудить работу госкорпорации по итогам 2023 года. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:04
2024-05-03T11:04
2024-05-03T11:04
россия
михаил мишустин
сергей чемезов
ростех
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым предложил обсудить работу госкорпорации по итогам 2023 года. "Конечно, крайне важное направление - это выполнение всех соответствующих задач, связанных с государственным оборонным заказом для того, чтобы наши защитники были обеспечены техникой, технологиями. Сергей Викторович, расскажите, пожалуйста, об итогах года и над чем сейчас работаете", - сказал Мишустин в начале встречи с главой "Ростеха".
https://ria.ru/20240229/a-50-1930172596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, сергей чемезов, ростех
Россия, Михаил Мишустин, Сергей Чемезов, Ростех
Мишустин и Чемезов обсудили работу "Ростеха"
Мишустин и Чемезов обсудили итоги работы "Ростеха" за 2023 год
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым предложил обсудить работу госкорпорации по итогам 2023 года.
"Конечно, крайне важное направление - это выполнение всех соответствующих задач, связанных с государственным оборонным заказом для того, чтобы наши защитники были обеспечены техникой, технологиями. Сергей Викторович, расскажите, пожалуйста, об итогах года и над чем сейчас работаете", - сказал Мишустин в начале встречи с главой "Ростеха".