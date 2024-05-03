https://ria.ru/20240503/rostekh-1943634793.html

Мишустин и Чемезов обсудили работу "Ростеха"

Мишустин и Чемезов обсудили работу "Ростеха" - РИА Новости, 03.05.2024

Мишустин и Чемезов обсудили работу "Ростеха"

Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым предложил обсудить работу госкорпорации по итогам 2023 года. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T11:04

2024-05-03T11:04

2024-05-03T11:04

россия

михаил мишустин

сергей чемезов

ростех

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым предложил обсудить работу госкорпорации по итогам 2023 года. "Конечно, крайне важное направление - это выполнение всех соответствующих задач, связанных с государственным оборонным заказом для того, чтобы наши защитники были обеспечены техникой, технологиями. Сергей Викторович, расскажите, пожалуйста, об итогах года и над чем сейчас работаете", - сказал Мишустин в начале встречи с главой "Ростеха".

https://ria.ru/20240229/a-50-1930172596.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, сергей чемезов, ростех