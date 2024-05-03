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"Ростех" помогает достижению промышленного суверенитета, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.05.2024
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10:27 03.05.2024 (обновлено: 10:45 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/rostekh-1943627022.html
"Ростех" помогает достижению промышленного суверенитета, заявил Мишустин
"Ростех" помогает достижению промышленного суверенитета, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.05.2024
"Ростех" помогает достижению промышленного суверенитета, заявил Мишустин
Предприятия и объединения Ростеха, несмотря на санкции, решают задачу достижения технологического и промышленного суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T10:27
2024-05-03T10:45
ростех
безопасность
михаил мишустин
россия
сергей чемезов
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Предприятия и объединения Ростеха, несмотря на санкции, решают задачу достижения технологического и промышленного суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой корпорации Сергеем Чемезовым."Вы возглавляете крупную государственную корпорацию, куда входят сотни научных, производственных предприятий, объединений, которые, несмотря на беспрецедентные санкции, решают задачу, поставленную президентом. Это достижение технологического и промышленного суверенитета страны", - сказал он.Мишустин отметил, что сфера компетенций Ростеха очень широка."Она практически по всем отраслям: это и транспорт, энергетика, это космос, это медицина, знаю, что есть прогресс в создании беспилотных летательных аппаратов, цифровые технологические решения. И конечно, крайне важное направление - это выполнение всех соответствующих задач, связанных с государственным оборонным заказом, для того чтобы наши защитники были обеспечены техникой, технологиями", - сказал он.Мишустин попросил Чемезова рассказать об итогах года и текущих проектах.
https://ria.ru/20240411/rostekh-1939466402.html
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ростех, безопасность, михаил мишустин, россия, сергей чемезов
Ростех, Безопасность, Михаил Мишустин, Россия, Сергей Чемезов
"Ростех" помогает достижению промышленного суверенитета, заявил Мишустин

Мишустин: "Ростех" решает задачу достижения промышленного суверенитета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Предприятия и объединения Ростеха, несмотря на санкции, решают задачу достижения технологического и промышленного суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой корпорации Сергеем Чемезовым.
"Вы возглавляете крупную государственную корпорацию, куда входят сотни научных, производственных предприятий, объединений, которые, несмотря на беспрецедентные санкции, решают задачу, поставленную президентом. Это достижение технологического и промышленного суверенитета страны", - сказал он.
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Мишустин отметил, что сфера компетенций Ростеха очень широка.
«
"Она практически по всем отраслям: это и транспорт, энергетика, это космос, это медицина, знаю, что есть прогресс в создании беспилотных летательных аппаратов, цифровые технологические решения. И конечно, крайне важное направление - это выполнение всех соответствующих задач, связанных с государственным оборонным заказом, для того чтобы наши защитники были обеспечены техникой, технологиями", - сказал он.
Мишустин попросил Чемезова рассказать об итогах года и текущих проектах.
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