https://ria.ru/20240503/rostekh-1943627022.html

"Ростех" помогает достижению промышленного суверенитета, заявил Мишустин

"Ростех" помогает достижению промышленного суверенитета, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.05.2024

"Ростех" помогает достижению промышленного суверенитета, заявил Мишустин

Предприятия и объединения Ростеха, несмотря на санкции, решают задачу достижения технологического и промышленного суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T10:27

2024-05-03T10:27

2024-05-03T10:45

ростех

безопасность

михаил мишустин

россия

сергей чемезов

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Предприятия и объединения Ростеха, несмотря на санкции, решают задачу достижения технологического и промышленного суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой корпорации Сергеем Чемезовым."Вы возглавляете крупную государственную корпорацию, куда входят сотни научных, производственных предприятий, объединений, которые, несмотря на беспрецедентные санкции, решают задачу, поставленную президентом. Это достижение технологического и промышленного суверенитета страны", - сказал он.Мишустин отметил, что сфера компетенций Ростеха очень широка."Она практически по всем отраслям: это и транспорт, энергетика, это космос, это медицина, знаю, что есть прогресс в создании беспилотных летательных аппаратов, цифровые технологические решения. И конечно, крайне важное направление - это выполнение всех соответствующих задач, связанных с государственным оборонным заказом, для того чтобы наши защитники были обеспечены техникой, технологиями", - сказал он.Мишустин попросил Чемезова рассказать об итогах года и текущих проектах.

https://ria.ru/20240411/rostekh-1939466402.html

https://realty.ria.ru/20240109/rostekh-1920346567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростех, безопасность, михаил мишустин, россия, сергей чемезов