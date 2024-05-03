https://ria.ru/20240503/rossiya-1943682741.html

Россия одержала верх в конфликте на Украине, считает швейцарское СМИ

Россия одержала верх в конфликте на Украине, считает швейцарское СМИ - РИА Новости, 03.05.2024

Россия одержала верх в конфликте на Украине, считает швейцарское СМИ

Российская армия одержала верх в конфликте на Украине, украинские солдаты деморализованы, а Запад слишком слаб, говорится в материале главного редактора... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T14:04

2024-05-03T14:04

2024-05-03T14:11

специальная военная операция на украине

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ЖЕНЕВА, 3 мая – РИА Новости. Российская армия одержала верх в конфликте на Украине, украинские солдаты деморализованы, а Запад слишком слаб, говорится в материале главного редактора швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Эрика Гуйера. "Постепенно его (президента РФ Владимира Путина – ред.) армия исправляла свои недостатки, и она сумела использовать свои сильные стороны, такие как превосходство в воздухе, с помощью которого она уничтожила две трети производства энергоносителей в Украине. Россия также быстро перешла на военную экономику и в настоящее время производит для конфликта на Украине больше оружия, чем ей нужно. Тем временем российские войска доминируют на поле боя. Украинцы, уступающие численностью и техникой, отступают обессиленные и деморализованные", - говорится в публикации. Гуйер считает, что хрупкая воля европейцев к сопротивлению или поляризация американской внутренней политики показали слабость Запада. При этом, по его мнению, если конфликт будет заморожен с линией соприкосновения по Днепру, "Москва определит судьбу Европы в третий раз после 1815 и 1945 годов". Гуйер также называет РФ "агрессором", но подчеркивает, что "история с победителями". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, швейцария