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Россия одержала верх в конфликте на Украине, считает швейцарское СМИ - РИА Новости, 03.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:04 03.05.2024 (обновлено: 14:11 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/rossiya-1943682741.html
Россия одержала верх в конфликте на Украине, считает швейцарское СМИ
Россия одержала верх в конфликте на Украине, считает швейцарское СМИ - РИА Новости, 03.05.2024
Россия одержала верх в конфликте на Украине, считает швейцарское СМИ
Российская армия одержала верх в конфликте на Украине, украинские солдаты деморализованы, а Запад слишком слаб, говорится в материале главного редактора... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:04
2024-05-03T14:11
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
швейцария
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ЖЕНЕВА, 3 мая – РИА Новости. Российская армия одержала верх в конфликте на Украине, украинские солдаты деморализованы, а Запад слишком слаб, говорится в материале главного редактора швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Эрика Гуйера. "Постепенно его (президента РФ Владимира Путина – ред.) армия исправляла свои недостатки, и она сумела использовать свои сильные стороны, такие как превосходство в воздухе, с помощью которого она уничтожила две трети производства энергоносителей в Украине. Россия также быстро перешла на военную экономику и в настоящее время производит для конфликта на Украине больше оружия, чем ей нужно. Тем временем российские войска доминируют на поле боя. Украинцы, уступающие численностью и техникой, отступают обессиленные и деморализованные", - говорится в публикации. Гуйер считает, что хрупкая воля европейцев к сопротивлению или поляризация американской внутренней политики показали слабость Запада. При этом, по его мнению, если конфликт будет заморожен с линией соприкосновения по Днепру, "Москва определит судьбу Европы в третий раз после 1815 и 1945 годов". Гуйер также называет РФ "агрессором", но подчеркивает, что "история с победителями". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html
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россия, украина, в мире, швейцария
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Швейцария
Россия одержала верх в конфликте на Украине, считает швейцарское СМИ

NZZ: украинцы деморализованы, а Запад слишком слаб для противостояния России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" в зоне СВО
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
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Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 мая – РИА Новости. Российская армия одержала верх в конфликте на Украине, украинские солдаты деморализованы, а Запад слишком слаб, говорится в материале главного редактора швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Эрика Гуйера.
"Постепенно его (президента РФ Владимира Путина – ред.) армия исправляла свои недостатки, и она сумела использовать свои сильные стороны, такие как превосходство в воздухе, с помощью которого она уничтожила две трети производства энергоносителей в Украине. Россия также быстро перешла на военную экономику и в настоящее время производит для конфликта на Украине больше оружия, чем ей нужно. Тем временем российские войска доминируют на поле боя. Украинцы, уступающие численностью и техникой, отступают обессиленные и деморализованные", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ
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Гуйер считает, что хрупкая воля европейцев к сопротивлению или поляризация американской внутренней политики показали слабость Запада. При этом, по его мнению, если конфликт будет заморожен с линией соприкосновения по Днепру, "Москва определит судьбу Европы в третий раз после 1815 и 1945 годов". Гуйер также называет РФ "агрессором", но подчеркивает, что "история с победителями".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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