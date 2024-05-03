СМИ: в ЕС боятся возможных споров при использовании российских активов
FT: в Европе боятся возможных споров при использовании российских активов
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Европе обеспокоены возможными требованиями репараций в случае использования замороженных российских активов, сообщает британская газета Financial Times.
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"Некоторые европейские официальные лица также обеспокоены тем, что подобное действие (использование замороженных российских активов - ред.) могло бы вызвать шквал требований о репарациях", - пишет издание.
Отмечается, что это может повлечь многолетние споры, как в случае с Германией после двух мировых войн или с претензиями бывших колоний в отношении метрополий.
Как заявили в Кремле, РФ в случае изъятия активов будет бесконечно отстаивать свои интересы в судах, конфискация российских активов станет гвоздем в гроб западной экономической системы. Там добавили также, что иностранные инвесторы и государства в случае конфискации российских активов на Западе будут десять раз думать, прежде чем вкладывать туда деньги: надежность исчезает за одну ночь из-за одного глупого решения, а восстанавливается после десятилетиями.
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