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СМИ: в ЕС боятся возможных споров при использовании российских активов

СМИ: в ЕС боятся возможных споров при использовании российских активов - РИА Новости, 03.05.2024

СМИ: в ЕС боятся возможных споров при использовании российских активов

В Европе обеспокоены возможными требованиями репараций в случае использования замороженных российских активов, сообщает британская газета Financial Times. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T17:12

2024-05-03T17:12

2024-05-03T17:39

европа

германия

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Европе обеспокоены возможными требованиями репараций в случае использования замороженных российских активов, сообщает британская газета Financial Times. "Некоторые европейские официальные лица также обеспокоены тем, что подобное действие (использование замороженных российских активов - ред.) могло бы вызвать шквал требований о репарациях", - пишет издание. Отмечается, что это может повлечь многолетние споры, как в случае с Германией после двух мировых войн или с претензиями бывших колоний в отношении метрополий. Как заявили в Кремле, РФ в случае изъятия активов будет бесконечно отстаивать свои интересы в судах, конфискация российских активов станет гвоздем в гроб западной экономической системы. Там добавили также, что иностранные инвесторы и государства в случае конфискации российских активов на Западе будут десять раз думать, прежде чем вкладывать туда деньги: надежность исчезает за одну ночь из-за одного глупого решения, а восстанавливается после десятилетиями.

https://ria.ru/20240212/aktivy-1926950734.html

европа

германия

россия

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европа, германия, россия, санкции в отношении россии