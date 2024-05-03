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СМИ: в ЕС боятся возможных споров при использовании российских активов - РИА Новости, 03.05.2024
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17:12 03.05.2024 (обновлено: 17:39 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/reparatsiya-1943734303.html
СМИ: в ЕС боятся возможных споров при использовании российских активов
СМИ: в ЕС боятся возможных споров при использовании российских активов - РИА Новости, 03.05.2024
СМИ: в ЕС боятся возможных споров при использовании российских активов
В Европе обеспокоены возможными требованиями репараций в случае использования замороженных российских активов, сообщает британская газета Financial Times. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T17:12
2024-05-03T17:39
европа
германия
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Европе обеспокоены возможными требованиями репараций в случае использования замороженных российских активов, сообщает британская газета Financial Times. "Некоторые европейские официальные лица также обеспокоены тем, что подобное действие (использование замороженных российских активов - ред.) могло бы вызвать шквал требований о репарациях", - пишет издание. Отмечается, что это может повлечь многолетние споры, как в случае с Германией после двух мировых войн или с претензиями бывших колоний в отношении метрополий. Как заявили в Кремле, РФ в случае изъятия активов будет бесконечно отстаивать свои интересы в судах, конфискация российских активов станет гвоздем в гроб западной экономической системы. Там добавили также, что иностранные инвесторы и государства в случае конфискации российских активов на Западе будут десять раз думать, прежде чем вкладывать туда деньги: надежность исчезает за одну ночь из-за одного глупого решения, а восстанавливается после десятилетиями.
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европа, германия, россия, санкции в отношении россии
Европа, Германия, Россия, Санкции в отношении России
СМИ: в ЕС боятся возможных споров при использовании российских активов

FT: в Европе боятся возможных споров при использовании российских активов

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Европе обеспокоены возможными требованиями репараций в случае использования замороженных российских активов, сообщает британская газета Financial Times.
«
"Некоторые европейские официальные лица также обеспокоены тем, что подобное действие (использование замороженных российских активов - ред.) могло бы вызвать шквал требований о репарациях", - пишет издание.
Отмечается, что это может повлечь многолетние споры, как в случае с Германией после двух мировых войн или с претензиями бывших колоний в отношении метрополий.
Как заявили в Кремле, РФ в случае изъятия активов будет бесконечно отстаивать свои интересы в судах, конфискация российских активов станет гвоздем в гроб западной экономической системы. Там добавили также, что иностранные инвесторы и государства в случае конфискации российских активов на Западе будут десять раз думать, прежде чем вкладывать туда деньги: надежность исчезает за одну ночь из-за одного глупого решения, а восстанавливается после десятилетиями.
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