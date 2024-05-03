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Более двух тысяч домов отремонтируют в Ростовской области в этом году - РИА Новости, 03.05.2024
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Ростовская область
 
15:00 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/remont-1943700563.html
Более двух тысяч домов отремонтируют в Ростовской области в этом году
Более двух тысяч домов отремонтируют в Ростовской области в этом году - РИА Новости, 03.05.2024
Более двух тысяч домов отремонтируют в Ростовской области в этом году
Ремонтные работы проведут в более чем 2 тысячах многоквартирных домов в Ростовской области в текущем году, сообщил журналистам министр жилищно-коммунального... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T15:00
2024-05-03T15:00
ростовская область
жилье
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая — РИА Новости. Ремонтные работы проведут в более чем 2 тысячах многоквартирных домов в Ростовской области в текущем году, сообщил журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков. "В этом году в более чем 2 тысячах донских многоквартирных домов планируют капитально отремонтировать 4,5 тысячи систем. В настоящее время половина договоров на работы уже заключены, еще около 50% находятся в стадии контрактования", - сказал он. По данным министра, в настоящее время программа капитального ремонта в Ростовской области включает в себя 18 624 многоквартирных дома или 61 миллион квадратных метров жилья. 14 тысяч многоквартирных домов ремонтируются посредством операторской работы регионального Фонда капитального ремонта. Так, для реализации региональной программы капремонта утверждаются трехлетние краткосрочные планы. За время действия программы в Ростовской области количество многоквартирных домов, включенных в ежегодные планы, возросло. "Если в 2015 году к ремонту было запланировано 228 многоквартирных домов, то в прошлом году в план было включено около 2 тысяч многоквартирных домов", - уточнил Сизиков. Работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе замена лифтового оборудования, осуществляется в рамках региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. За девять лет реализации программы планово заменено порядка 2,5 тысячи лифтов. Замена лифтового оборудования производится за счет ежемесячных взносов на капитальный ремонт при финансовой поддержке областного бюджета. "При поддержке губернатора Ростовской области на замену лифтового оборудования с начала реализации программы из областного бюджета направлено порядка 1 миллиарда рублей. Только в прошлом году в рамках Региональной программы выполнен капитальный ремонт 171 лифта в 66 многоквартирных домах Ростовской области", - сказал министр. Он уточнил, что ремонт лифтового оборудования прошел в том числе в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге и Новочеркасске. В текущем году объем поддержки составит порядка 692 миллионов рублей.
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жилье, ростовская область, ростов-на-дону, волгодонск, ремонт, капремонт
Ростовская область , Жилье, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Волгодонск, Ремонт, Капремонт

Более двух тысяч домов отремонтируют в Ростовской области в этом году

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКапремонт жилого дома
Капремонт жилого дома - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая — РИА Новости. Ремонтные работы проведут в более чем 2 тысячах многоквартирных домов в Ростовской области в текущем году, сообщил журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков.
«
"В этом году в более чем 2 тысячах донских многоквартирных домов планируют капитально отремонтировать 4,5 тысячи систем. В настоящее время половина договоров на работы уже заключены, еще около 50% находятся в стадии контрактования", - сказал он.
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По данным министра, в настоящее время программа капитального ремонта в Ростовской области включает в себя 18 624 многоквартирных дома или 61 миллион квадратных метров жилья. 14 тысяч многоквартирных домов ремонтируются посредством операторской работы регионального Фонда капитального ремонта.
Так, для реализации региональной программы капремонта утверждаются трехлетние краткосрочные планы. За время действия программы в Ростовской области количество многоквартирных домов, включенных в ежегодные планы, возросло.
«
"Если в 2015 году к ремонту было запланировано 228 многоквартирных домов, то в прошлом году в план было включено около 2 тысяч многоквартирных домов", - уточнил Сизиков.
Работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе замена лифтового оборудования, осуществляется в рамках региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. За девять лет реализации программы планово заменено порядка 2,5 тысячи лифтов. Замена лифтового оборудования производится за счет ежемесячных взносов на капитальный ремонт при финансовой поддержке областного бюджета.
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"При поддержке губернатора Ростовской области на замену лифтового оборудования с начала реализации программы из областного бюджета направлено порядка 1 миллиарда рублей. Только в прошлом году в рамках Региональной программы выполнен капитальный ремонт 171 лифта в 66 многоквартирных домах Ростовской области", - сказал министр. Он уточнил, что ремонт лифтового оборудования прошел в том числе в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге и Новочеркасске.
В текущем году объем поддержки составит порядка 692 миллионов рублей.
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