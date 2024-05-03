https://ria.ru/20240503/razresheniya-1943682932.html

В Подмосковье ускорили выдачу разрешений на застройку точек с ископаемыми

В Подмосковье ускорили выдачу разрешений на застройку точек с ископаемыми - РИА Новости, 03.05.2024

В Подмосковье ускорили выдачу разрешений на застройку точек с ископаемыми

На портале госуслуг Подмосковья обновили услугу по выдаче разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых, теперь с помощью оптимизации срок... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T14:34

2024-05-03T14:34

2024-05-03T14:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. На портале госуслуг Подмосковья обновили услугу по выдаче разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых, теперь с помощью оптимизации срок оказания услуги сократился более чем в два раза, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "На региональном портале доступно более 370 госуслуг в электронном виде. Среди них есть сервисы для застройщиков. Например, с 2020 года в "цифре" доступна услуга по оформлению разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что теперь услуга оптимизирована, получить ее можно за 15 рабочих дней вместо 35. Перед началом возведения здания или сооружения на участке, который расположен за пределами населенных пунктов и находится над месторождением полезных ископаемых, нужно получить разрешение Федерального агентства по недропользованию (Роснедра). Такой документ в Подмосковье можно получить через департамент по недропользованию по Центральному Федеральному округу. Подать заявление на услугу "Выдача разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых" можно на портале госуслуг Подмосковья в разделе "Земля и стройка".

https://ria.ru/20240229/podmoskove-1930324449.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), федеральное агентство по недропользованию (роснедра)