https://ria.ru/20240503/razresheniya-1943682932.html
В Подмосковье ускорили выдачу разрешений на застройку точек с ископаемыми
В Подмосковье ускорили выдачу разрешений на застройку точек с ископаемыми - РИА Новости, 03.05.2024
В Подмосковье ускорили выдачу разрешений на застройку точек с ископаемыми
На портале госуслуг Подмосковья обновили услугу по выдаче разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых, теперь с помощью оптимизации срок... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:34
2024-05-03T14:34
2024-05-03T14:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. На портале госуслуг Подмосковья обновили услугу по выдаче разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых, теперь с помощью оптимизации срок оказания услуги сократился более чем в два раза, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "На региональном портале доступно более 370 госуслуг в электронном виде. Среди них есть сервисы для застройщиков. Например, с 2020 года в "цифре" доступна услуга по оформлению разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что теперь услуга оптимизирована, получить ее можно за 15 рабочих дней вместо 35. Перед началом возведения здания или сооружения на участке, который расположен за пределами населенных пунктов и находится над месторождением полезных ископаемых, нужно получить разрешение Федерального агентства по недропользованию (Роснедра). Такой документ в Подмосковье можно получить через департамент по недропользованию по Центральному Федеральному округу. Подать заявление на услугу "Выдача разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых" можно на портале госуслуг Подмосковья в разделе "Земля и стройка".
https://ria.ru/20240229/podmoskove-1930324449.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. На портале госуслуг Подмосковья обновили услугу по выдаче разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых, теперь с помощью оптимизации срок оказания услуги сократился более чем в два раза, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"На региональном портале доступно более 370 госуслуг в электронном виде. Среди них есть сервисы для застройщиков. Например, с 2020 года в "цифре" доступна услуга по оформлению разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что теперь услуга оптимизирована, получить ее можно за 15 рабочих дней вместо 35.
Перед началом возведения здания или сооружения на участке, который расположен за пределами населенных пунктов и находится над месторождением полезных ископаемых, нужно получить разрешение Федерального агентства по недропользованию (Роснедра)
. Такой документ в Подмосковье можно получить через департамент по недропользованию по Центральному Федеральному округу.
Подать заявление на услугу "Выдача разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых" можно на портале госуслуг Подмосковья в разделе "Земля и стройка".