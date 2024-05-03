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В Подмосковье ускорили выдачу разрешений на застройку точек с ископаемыми - РИА Новости, 03.05.2024
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Новости Подмосковья
 
14:34 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/razresheniya-1943682932.html
В Подмосковье ускорили выдачу разрешений на застройку точек с ископаемыми
В Подмосковье ускорили выдачу разрешений на застройку точек с ископаемыми - РИА Новости, 03.05.2024
В Подмосковье ускорили выдачу разрешений на застройку точек с ископаемыми
На портале госуслуг Подмосковья обновили услугу по выдаче разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых, теперь с помощью оптимизации срок... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:34
2024-05-03T14:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. На портале госуслуг Подмосковья обновили услугу по выдаче разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых, теперь с помощью оптимизации срок оказания услуги сократился более чем в два раза, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "На региональном портале доступно более 370 госуслуг в электронном виде. Среди них есть сервисы для застройщиков. Например, с 2020 года в "цифре" доступна услуга по оформлению разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что теперь услуга оптимизирована, получить ее можно за 15 рабочих дней вместо 35. Перед началом возведения здания или сооружения на участке, который расположен за пределами населенных пунктов и находится над месторождением полезных ископаемых, нужно получить разрешение Федерального агентства по недропользованию (Роснедра). Такой документ в Подмосковье можно получить через департамент по недропользованию по Центральному Федеральному округу. Подать заявление на услугу "Выдача разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых" можно на портале госуслуг Подмосковья в разделе "Земля и стройка".
https://ria.ru/20240229/podmoskove-1930324449.html
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Алёна Пава
Алёна Пава
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)

В Подмосковье ускорили выдачу разрешений на застройку точек с ископаемыми

© iStock.com / Pakorn_KhantiyapornКоманда инженеров за работой над чертежом здания
Команда инженеров за работой над чертежом здания - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© iStock.com / Pakorn_Khantiyaporn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. На портале госуслуг Подмосковья обновили услугу по выдаче разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых, теперь с помощью оптимизации срок оказания услуги сократился более чем в два раза, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"На региональном портале доступно более 370 госуслуг в электронном виде. Среди них есть сервисы для застройщиков. Например, с 2020 года в "цифре" доступна услуга по оформлению разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что теперь услуга оптимизирована, получить ее можно за 15 рабочих дней вместо 35.
Перед началом возведения здания или сооружения на участке, который расположен за пределами населенных пунктов и находится над месторождением полезных ископаемых, нужно получить разрешение Федерального агентства по недропользованию (Роснедра). Такой документ в Подмосковье можно получить через департамент по недропользованию по Центральному Федеральному округу.
Подать заявление на услугу "Выдача разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых" можно на портале госуслуг Подмосковья в разделе "Земля и стройка".
Стройка - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
В Подмосковье снизилось число отказов в выдаче разрешений на строительство
29 февраля, 18:06
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
 
 
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