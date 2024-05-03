https://ria.ru/20240503/rassledovanie-1943612346.html

В Канске нашли убийцу девочки, пропавшей 18 лет назад

В Канске нашли убийцу девочки, пропавшей 18 лет назад - РИА Новости, 03.05.2024

В Канске нашли убийцу девочки, пропавшей 18 лет назад

Следователи в Канске нашли убийцу 11-летней девочки, пропавшей 18 лет назад, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T08:58

2024-05-03T08:58

2024-05-03T08:58

происшествия

канск

красноярский край

республика хакасия

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 3 мая – РИА Новости. Следователи в Канске нашли убийцу 11-летней девочки, пропавшей 18 лет назад, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. "Следственным отделом по Канскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела, возбужденного в апреле 2006 года, по факту безвестного исчезновения 11-летней жительницы Канска. Обвинение в убийстве малолетнего предъявлено 42-летнему жителю Норильска", – говорится в сообщении. По данным следствия, в апреле 2006 года в правоохранительные органы поступило заявление от жительницы Канска о безвестном исчезновении ее 11-летней дочери. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако, в связи с неустановлением лица, причастного к ее исчезновению, предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено. В 2024 году в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет следователи, криминалисты и оперативные сотрудники полиции повторно проанализировали материалы уголовного дела и разработали детальный план следственных действий. Психолог Главного управления криминалистики СК провел работу по активизации памяти с одним из свидетелей. Женщина пояснила, что в 2006 году видела в магазине пропавшую девочку с неизвестным мужчиной и женщиной. Со слов свидетеля был составлен фоторобот женщины и впоследствии установлено ее местонахождение. Она дала показания о том, что в числе ее знакомых был 24-летний житель Канска. Следователи, криминалисты и оперативные сотрудники установили причастность мужчины к убийству девочки. "Установлено, что 10 апреля 2006 года обвиняемый привел знакомую девочку в один из заброшенных домов в городе Канске, где ее задушил. Тело потерпевшей он спрятал в подполье дома", – уточняет ведомство. Отмечается, что обвиняемый содержится под стражей, он признал вину в убийстве ребенка. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20240122/nasilnik-1922808551.html

https://ria.ru/20240329/rebenok-1936626751.html

https://ria.ru/20240328/arest-1936441800.html

канск

красноярский край

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, канск, красноярский край, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)