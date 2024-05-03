https://ria.ru/20240503/putin-1943675263.html
Совещание Путина по экономическим вопросам
Совещание Путина по экономическим вопросам - РИА Новости, 03.05.2024
Совещание Путина по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:46
2024-05-03T13:46
2024-05-03T13:46
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943641777_0:0:876:657_1920x0_80_0_0_97675c6ed046b42da8a28d6bd8e2f7ae.jpg
Путин на совещании по экономическим вопросам
Путин на совещании по экономическим вопросам
2024-05-03T13:46
true
PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Совещание Путина по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.
2024-05-03T13:46
true
PT1S
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.