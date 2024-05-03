https://ria.ru/20240503/putin-1943665935.html

В Кремле поищут возможность для встречи Маши из Макеевки с Путиным

В Кремле поищут возможность для встречи Маши из Макеевки с Путиным - РИА Новости, 03.05.2024

В Кремле поищут возможность для встречи Маши из Макеевки с Путиным

В Кремле постараются найти возможность для встречи девочки Маши девяти лет из Макеевки, которая мечтает познакомиться с президентом России Владимиром Путиным,... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:04

2024-05-03T13:04

2024-05-03T13:04

макеевка

россия

донецк

владимир путин

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Кремле постараются найти возможность для встречи девочки Маши девяти лет из Макеевки, которая мечтает познакомиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы обязательно посмотрим, обязательно посмотрим и, конечно, попробуем изыскать возможность такую встречу организовать", - сказал Песков журналистам. Ранее сообщалось, что девочка Маша из донецкой Макеевки ходит встречать летчиков из подразделения "Архангелы" с российским флагом. Российские пилоты заметили Машу и пригласили на аэродром, где провели для нее экскурсию и рассказали о технике. Девочка говорила, что мечтает встретиться с Путиным - "потому что он крутой". Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20240305/putin-1931291820.html

https://ria.ru/20240502/devochka-1943537800.html

макеевка

россия

донецк

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

макеевка, россия, донецк, владимир путин, дмитрий песков, общество