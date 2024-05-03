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В Кремле поищут возможность для встречи Маши из Макеевки с Путиным - РИА Новости, 03.05.2024
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13:04 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/putin-1943665935.html
В Кремле поищут возможность для встречи Маши из Макеевки с Путиным
В Кремле поищут возможность для встречи Маши из Макеевки с Путиным - РИА Новости, 03.05.2024
В Кремле поищут возможность для встречи Маши из Макеевки с Путиным
В Кремле постараются найти возможность для встречи девочки Маши девяти лет из Макеевки, которая мечтает познакомиться с президентом России Владимиром Путиным,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:04
2024-05-03T13:04
макеевка
россия
донецк
владимир путин
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Кремле постараются найти возможность для встречи девочки Маши девяти лет из Макеевки, которая мечтает познакомиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы обязательно посмотрим, обязательно посмотрим и, конечно, попробуем изыскать возможность такую встречу организовать", - сказал Песков журналистам. Ранее сообщалось, что девочка Маша из донецкой Макеевки ходит встречать летчиков из подразделения "Архангелы" с российским флагом. Российские пилоты заметили Машу и пригласили на аэродром, где провели для нее экскурсию и рассказали о технике. Девочка говорила, что мечтает встретиться с Путиным - "потому что он крутой". Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20240305/putin-1931291820.html
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макеевка, россия, донецк, владимир путин, дмитрий песков, общество
Макеевка, Россия, Донецк, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
В Кремле поищут возможность для встречи Маши из Макеевки с Путиным

Песков: в Кремле поищут возможность для встречи девочки из Макеевки с Путиным

© РИА НовостиДевятилетняя девочка Маша из Макеевки на военном аэродроме. Кадр видео
Девятилетняя девочка Маша из Макеевки на военном аэродроме. Кадр видео
© РИА Новости
Девятилетняя девочка Маша из Макеевки на военном аэродроме. Кадр видео
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Кремле постараются найти возможность для встречи девочки Маши девяти лет из Макеевки, которая мечтает познакомиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы обязательно посмотрим, обязательно посмотрим и, конечно, попробуем изыскать возможность такую встречу организовать", - сказал Песков журналистам.
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5 марта, 18:17
Ранее сообщалось, что девочка Маша из донецкой Макеевки ходит встречать летчиков из подразделения "Архангелы" с российским флагом. Российские пилоты заметили Машу и пригласили на аэродром, где провели для нее экскурсию и рассказали о технике. Девочка говорила, что мечтает встретиться с Путиным - "потому что он крутой".
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
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Девочка из Макеевки рассказала, что мечтает познакомиться с Путиным
Вчера, 17:50
 
МакеевкаРоссияДонецкВладимир ПутинДмитрий ПесковОбщество
 
 
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