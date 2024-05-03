https://ria.ru/20240503/putin-1943665935.html
В Кремле поищут возможность для встречи Маши из Макеевки с Путиным
В Кремле поищут возможность для встречи Маши из Макеевки с Путиным - РИА Новости, 03.05.2024
В Кремле поищут возможность для встречи Маши из Макеевки с Путиным
В Кремле постараются найти возможность для встречи девочки Маши девяти лет из Макеевки, которая мечтает познакомиться с президентом России Владимиром Путиным,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:04
2024-05-03T13:04
2024-05-03T13:04
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донецк
владимир путин
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Кремле постараются найти возможность для встречи девочки Маши девяти лет из Макеевки, которая мечтает познакомиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы обязательно посмотрим, обязательно посмотрим и, конечно, попробуем изыскать возможность такую встречу организовать", - сказал Песков журналистам. Ранее сообщалось, что девочка Маша из донецкой Макеевки ходит встречать летчиков из подразделения "Архангелы" с российским флагом. Российские пилоты заметили Машу и пригласили на аэродром, где провели для нее экскурсию и рассказали о технике. Девочка говорила, что мечтает встретиться с Путиным - "потому что он крутой". Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20240305/putin-1931291820.html
https://ria.ru/20240502/devochka-1943537800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, россия, донецк, владимир путин, дмитрий песков, общество
Макеевка, Россия, Донецк, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
В Кремле поищут возможность для встречи Маши из Макеевки с Путиным
Песков: в Кремле поищут возможность для встречи девочки из Макеевки с Путиным
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Кремле постараются найти возможность для встречи девочки Маши девяти лет из Макеевки, которая мечтает познакомиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы обязательно посмотрим, обязательно посмотрим и, конечно, попробуем изыскать возможность такую встречу организовать", - сказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что девочка Маша из донецкой Макеевки ходит встречать летчиков из подразделения "Архангелы" с российским флагом. Российские пилоты заметили Машу и пригласили на аэродром, где провели для нее экскурсию и рассказали о технике. Девочка говорила, что мечтает встретиться с Путиным - "потому что он крутой".
Макеевка - город-спутник Донецка
, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.