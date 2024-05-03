https://ria.ru/20240503/putin-1943658662.html
В Кремле отметили высокий уровень поддержки Путина среди россиян
В Кремле отметили высокий уровень поддержки Путина среди россиян - РИА Новости, 03.05.2024
В Кремле отметили высокий уровень поддержки Путина среди россиян
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина очень высокий уровень поддержки среди россиян, отметив, что... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:36
2024-05-03T12:36
2024-05-03T12:36
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина очень высокий уровень поддержки среди россиян, отметив, что президент знает, что делать. "В целом тенденция достаточно устойчивая. Незначительные колебания в этих цифрах социологи усматривают, но в целом устойчивая. Никакой новизны в этой информации нет. Действительно, у Путина очень высокий рейтинг, у него очень высокий уровень поддержки населения и высокий уровень консолидации россиян вокруг главы государства. И действительно, как говорят социологи, это также удивительно малый антирейтинг. Это говорит о том, что президент знает, что он делает, он делает это успешно, россияне чувствуют отдачу от этого, и он знает, как и что нужно делать дальше. И россияне верят ему. Это чрезвычайно важно", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240301/ideya-1930337280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле отметили высокий уровень поддержки Путина среди россиян
Песков: у Путина очень высокий рейтинг среди россиян, он знает, что делает
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина очень высокий уровень поддержки среди россиян, отметив, что президент знает, что делать.
"В целом тенденция достаточно устойчивая. Незначительные колебания в этих цифрах социологи усматривают, но в целом устойчивая. Никакой новизны в этой информации нет. Действительно, у Путина очень высокий рейтинг, у него очень высокий уровень поддержки населения и высокий уровень консолидации россиян вокруг главы государства. И действительно, как говорят социологи, это также удивительно малый антирейтинг. Это говорит о том, что президент знает, что он делает, он делает это успешно, россияне чувствуют отдачу от этого, и он знает, как и что нужно делать дальше. И россияне верят ему. Это чрезвычайно важно", - сказал Песков.