https://ria.ru/20240503/putin-1943658662.html

В Кремле отметили высокий уровень поддержки Путина среди россиян

В Кремле отметили высокий уровень поддержки Путина среди россиян - РИА Новости, 03.05.2024

В Кремле отметили высокий уровень поддержки Путина среди россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина очень высокий уровень поддержки среди россиян, отметив, что... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:36

2024-05-03T12:36

2024-05-03T12:36

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина очень высокий уровень поддержки среди россиян, отметив, что президент знает, что делать. "В целом тенденция достаточно устойчивая. Незначительные колебания в этих цифрах социологи усматривают, но в целом устойчивая. Никакой новизны в этой информации нет. Действительно, у Путина очень высокий рейтинг, у него очень высокий уровень поддержки населения и высокий уровень консолидации россиян вокруг главы государства. И действительно, как говорят социологи, это также удивительно малый антирейтинг. Это говорит о том, что президент знает, что он делает, он делает это успешно, россияне чувствуют отдачу от этого, и он знает, как и что нужно делать дальше. И россияне верят ему. Это чрезвычайно важно", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240301/ideya-1930337280.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков