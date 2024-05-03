https://ria.ru/20240503/provokatsiya-1943604803.html

"Пути назад нет". В ФРГ предупредили об опасной провокации на Украине

"Пути назад нет". В ФРГ предупредили об опасной провокации на Украине - РИА Новости, 03.05.2024

"Пути назад нет". В ФРГ предупредили об опасной провокации на Украине

Запад приближает третью мировую войну угрозами ввода войск на Украину, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T07:03

2024-05-03T07:03

2024-05-03T11:17

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Запад приближает третью мировую войну угрозами ввода войск на Украину, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Тотальная эскалация. Тотальная провокация. Когда солдаты НАТО вступят в бой на Украине, пути назад уже не будет. Третья мировая война между ядерными державами надвигается", — опасается он.Дотком предупредил, что ведущие к эскалации процессы уже вовсю развиваются на Западе, и призвал серьезно относиться к опасности масштабного конфликта.Макрон, отвечая в интервью изданию Economist на вопрос, придерживается ли он все еще идеи возможной отправки войск на Украину, сказал: "Безусловно". Президент также отметил, что Парижу придется поднять эту тему, если Россия прорвет линию фронта, и если будет просьба со стороны Украины.В феврале Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран — участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240503/makron-1943600587.html

https://ria.ru/20240502/frantsiya-1943534443.html

https://ria.ru/20240502/frantsiya-1942734405.html

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в мире, украина, россия, германия, нато, megaupload