Прокуратура ДНР направила дело наемника из США в суд
Прокуратура ДНР направила уголовное дело наемника из США Эллербрука в суд
© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной РеспубликиГенеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело наемника из США Марка Уильяма Эллербрука, сообщили РИА Новости в пресс службе ведомства.
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"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего Эллербрука Марка Уильяма. Он обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК (участие наемника в вооруженном конфликте)", — уточнили в прокуратуре.
По версии следствия, Эллербрук Марк Уильям 3 марта 2022 года прибыл на территорию Украины, после чего с марта 2022 года по июнь 2023 года добровольно вступил в 92-ю отдельную механизированную бригаду имени кошевого атамана Ивана Сирко Вооруженных сил Украины в качестве наемника. Американец дал согласие на участие в боевых действиях против ВС ДНР и ВС России, получив за это вознаграждение, эквивалентное одному миллиону рублей.
Обвиняемый скрылся от российского следствия, его объявили в международный розыск. Басманный районный суд города Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.
Уголовное дело направили в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу.
В конце апреля СК сообщал, что в распоряжении следствия имеются сведения об участии в боевых действиях на стороне Киева более 3,1 тысячи наемников, подавляющее большинство которых прибыли из США (816), Канады (719), Великобритании (694) и Грузии (712).
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