https://ria.ru/20240503/prokuratura-1943723535.html

Прокуратура ДНР направила дело наемника из США в суд

Прокуратура ДНР направила дело наемника из США в суд - РИА Новости, 03.05.2024

Прокуратура ДНР направила дело наемника из США в суд

Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело наемника из США Марка Уильяма Эллербрука, сообщили РИА Новости в пресс службе ведомства. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T16:33

2024-05-03T16:33

2024-05-03T17:42

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ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело наемника из США Марка Уильяма Эллербрука, сообщили РИА Новости в пресс службе ведомства. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего Эллербрука Марка Уильяма. Он обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК (участие наемника в вооруженном конфликте)", — уточнили в прокуратуре.По версии следствия, Эллербрук Марк Уильям 3 марта 2022 года прибыл на территорию Украины, после чего с марта 2022 года по июнь 2023 года добровольно вступил в 92-ю отдельную механизированную бригаду имени кошевого атамана Ивана Сирко Вооруженных сил Украины в качестве наемника. Американец дал согласие на участие в боевых действиях против ВС ДНР и ВС России, получив за это вознаграждение, эквивалентное одному миллиону рублей. Обвиняемый скрылся от российского следствия, его объявили в международный розыск. Басманный районный суд города Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. Уголовное дело направили в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу. В конце апреля СК сообщал, что в распоряжении следствия имеются сведения об участии в боевых действиях на стороне Киева более 3,1 тысячи наемников, подавляющее большинство которых прибыли из США (816), Канады (719), Великобритании (694) и Грузии (712).

https://ria.ru/20240227/naemniki-1929835794.html

https://ria.ru/20240502/spetsoperatsiya-1943517887.html

https://ria.ru/20240228/naemnik-1930057461.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)