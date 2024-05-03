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Прокуратура ДНР направила дело наемника из США в суд - РИА Новости, 03.05.2024
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16:33 03.05.2024 (обновлено: 17:42 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/prokuratura-1943723535.html
Прокуратура ДНР направила дело наемника из США в суд
Прокуратура ДНР направила дело наемника из США в суд - РИА Новости, 03.05.2024
Прокуратура ДНР направила дело наемника из США в суд
Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело наемника из США Марка Уильяма Эллербрука, сообщили РИА Новости в пресс службе ведомства. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:33
2024-05-03T17:42
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ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело наемника из США Марка Уильяма Эллербрука, сообщили РИА Новости в пресс службе ведомства. &quot;Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего Эллербрука Марка Уильяма. Он обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК (участие наемника в вооруженном конфликте)&quot;, — уточнили в прокуратуре.По версии следствия, Эллербрук Марк Уильям 3 марта 2022 года прибыл на территорию Украины, после чего с марта 2022 года по июнь 2023 года добровольно вступил в 92-ю отдельную механизированную бригаду имени кошевого атамана Ивана Сирко Вооруженных сил Украины в качестве наемника. Американец дал согласие на участие в боевых действиях против ВС ДНР и ВС России, получив за это вознаграждение, эквивалентное одному миллиону рублей. Обвиняемый скрылся от российского следствия, его объявили в международный розыск. Басманный районный суд города Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. Уголовное дело направили в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу. В конце апреля СК сообщал, что в распоряжении следствия имеются сведения об участии в боевых действиях на стороне Киева более 3,1 тысячи наемников, подавляющее большинство которых прибыли из США (816), Канады (719), Великобритании (694) и Грузии (712).
https://ria.ru/20240227/naemniki-1929835794.html
https://ria.ru/20240502/spetsoperatsiya-1943517887.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)
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Прокуратура ДНР направила дело наемника из США в суд

Прокуратура ДНР направила уголовное дело наемника из США Эллербрука в суд

© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной РеспубликиГенеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело наемника из США Марка Уильяма Эллербрука, сообщили РИА Новости в пресс службе ведомства.
«

"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего Эллербрука Марка Уильяма. Он обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК (участие наемника в вооруженном конфликте)", — уточнили в прокуратуре.

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По версии следствия, Эллербрук Марк Уильям 3 марта 2022 года прибыл на территорию Украины, после чего с марта 2022 года по июнь 2023 года добровольно вступил в 92-ю отдельную механизированную бригаду имени кошевого атамана Ивана Сирко Вооруженных сил Украины в качестве наемника. Американец дал согласие на участие в боевых действиях против ВС ДНР и ВС России, получив за это вознаграждение, эквивалентное одному миллиону рублей.
Обвиняемый скрылся от российского следствия, его объявили в международный розыск. Басманный районный суд города Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.
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Уголовное дело направили в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу.
В конце апреля СК сообщал, что в распоряжении следствия имеются сведения об участии в боевых действиях на стороне Киева более 3,1 тысячи наемников, подавляющее большинство которых прибыли из США (816), Канады (719), Великобритании (694) и Грузии (712).
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