https://ria.ru/20240503/prigovor-1943635443.html

Житель Хабаровска получил 15 лет по статьям о теракте и вандализме

Житель Хабаровска получил 15 лет по статьям о теракте и вандализме - РИА Новости, 03.05.2024

Житель Хабаровска получил 15 лет по статьям о теракте и вандализме

Житель Хабаровска получил 15 лет лишения свободы за поджог военкомата, осквернение захоронений, надругательство над флагом РФ, хулиганство и вандализм по... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T11:07

2024-05-03T11:07

2024-05-03T11:07

специальная военная операция на украине

хабаровск

россия

происшествия

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ХАБАРОВСК, 3 мая - РИА Новости. Житель Хабаровска получил 15 лет лишения свободы за поджог военкомата, осквернение захоронений, надругательство над флагом РФ, хулиганство и вандализм по мотивам политической и идеологической ненависти, сообщает 1-й Восточный окружной военный суд. По данным суда, осенью 2023 года мужчина, будучи противником мобилизации, специальной военной операции и не желая быть призванным к участию в СВО, поджег при помощи двух бутылок с зажигательной смесью здание военного комиссариата Индустриального района Хабаровска. Сотрудники военкомата не пострадали, а госучреждению был причинен значительный материальный ущерб. Также этот житель Хабаровска осенью 2022 и зимой 2023 года аэрозольным баллоном нанес на российский триколор у могил погибших в ходе СВО символы, визуально схожие с нацистской символикой и атрибутикой. Кроме того, весной прошлого года на автобусной остановке он вырезал участки размещенной там социальной рекламы, на которых были изображены шевроны с флагом РФ и символика "Z". В этот же день мужчина сорвал с нескольких автомобилей изображения в поддержку СВО и баллоном аэрозольной белой краски изрисовал их символами, визуально схожими с нацистской символикой. "Суд… назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы, с отбыванием в тюрьме четырех лет, после чего - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Фигуранта признали виновным по статьям о теракте, вандализме, хулиганстве, осквернении мест захоронения и надругательстве над флагом РФ. Уточняется, что приговор суда в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

https://ria.ru/20240214/voenkomat-1927283950.html

хабаровск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

хабаровск, россия, происшествия