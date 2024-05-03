https://ria.ru/20240503/prigovor-1943635443.html
Житель Хабаровска получил 15 лет по статьям о теракте и вандализме
Житель Хабаровска получил 15 лет по статьям о теракте и вандализме - РИА Новости, 03.05.2024
Житель Хабаровска получил 15 лет по статьям о теракте и вандализме
Житель Хабаровска получил 15 лет лишения свободы за поджог военкомата, осквернение захоронений, надругательство над флагом РФ, хулиганство и вандализм по... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:07
2024-05-03T11:07
2024-05-03T11:07
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ХАБАРОВСК, 3 мая - РИА Новости. Житель Хабаровска получил 15 лет лишения свободы за поджог военкомата, осквернение захоронений, надругательство над флагом РФ, хулиганство и вандализм по мотивам политической и идеологической ненависти, сообщает 1-й Восточный окружной военный суд. По данным суда, осенью 2023 года мужчина, будучи противником мобилизации, специальной военной операции и не желая быть призванным к участию в СВО, поджег при помощи двух бутылок с зажигательной смесью здание военного комиссариата Индустриального района Хабаровска. Сотрудники военкомата не пострадали, а госучреждению был причинен значительный материальный ущерб. Также этот житель Хабаровска осенью 2022 и зимой 2023 года аэрозольным баллоном нанес на российский триколор у могил погибших в ходе СВО символы, визуально схожие с нацистской символикой и атрибутикой. Кроме того, весной прошлого года на автобусной остановке он вырезал участки размещенной там социальной рекламы, на которых были изображены шевроны с флагом РФ и символика "Z". В этот же день мужчина сорвал с нескольких автомобилей изображения в поддержку СВО и баллоном аэрозольной белой краски изрисовал их символами, визуально схожими с нацистской символикой. "Суд… назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы, с отбыванием в тюрьме четырех лет, после чего - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Фигуранта признали виновным по статьям о теракте, вандализме, хулиганстве, осквернении мест захоронения и надругательстве над флагом РФ. Уточняется, что приговор суда в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
https://ria.ru/20240214/voenkomat-1927283950.html
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РИА Новости
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хабаровск, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Хабаровск, Россия, Происшествия
Житель Хабаровска получил 15 лет по статьям о теракте и вандализме
Суд приговорил жителя Хабаровска к 15 годам за поджог военкомата и вандализм
ХАБАРОВСК, 3 мая - РИА Новости. Житель Хабаровска получил 15 лет лишения свободы за поджог военкомата, осквернение захоронений, надругательство над флагом РФ, хулиганство и вандализм по мотивам политической и идеологической ненависти, сообщает 1-й Восточный окружной военный суд.
По данным суда, осенью 2023 года мужчина, будучи противником мобилизации, специальной военной операции и не желая быть призванным к участию в СВО, поджег при помощи двух бутылок с зажигательной смесью здание военного комиссариата Индустриального района Хабаровска. Сотрудники военкомата не пострадали, а госучреждению был причинен значительный материальный ущерб.
Также этот житель Хабаровска осенью 2022 и зимой 2023 года аэрозольным баллоном нанес на российский триколор у могил погибших в ходе СВО символы, визуально схожие с нацистской символикой и атрибутикой. Кроме того, весной прошлого года на автобусной остановке он вырезал участки размещенной там социальной рекламы, на которых были изображены шевроны с флагом РФ и символика "Z". В этот же день мужчина сорвал с нескольких автомобилей изображения в поддержку СВО и баллоном аэрозольной белой краски изрисовал их символами, визуально схожими с нацистской символикой.
"Суд… назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы, с отбыванием в тюрьме четырех лет, после чего - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Фигуранта признали виновным по статьям о теракте, вандализме, хулиганстве, осквернении мест захоронения и надругательстве над флагом РФ. Уточняется, что приговор суда в законную силу не вступил.