https://ria.ru/20240503/pribaltika-1943605203.html

На кладбищах в Прибалтике появляются могилы украинских наемников

На кладбищах в Прибалтике появляются могилы украинских наемников - РИА Новости, 03.05.2024

На кладбищах в Прибалтике появляются могилы украинских наемников

На кладбищах Прибалтики, как и в других странах Европы, появляются могилы наемников киевского режима, ликвидированных российской армией во время боевых... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T07:05

2024-05-03T07:05

2024-05-03T07:33

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ВИЛЬНЮС, 3 мая - РИА Новости. На кладбищах Прибалтики, как и в других странах Европы, появляются могилы наемников киевского режима, ликвидированных российской армией во время боевых действий, однако информацию об истинных потерях там не озвучивают. Корреспондент РИА Новости лично убедился в этом на военном кладбище Антакальнио в восточной части столицы Литвы Вильнюса. Именно там похоронен прах кремированного первого, как утверждают местные СМИ, литовского наемника, уничтоженного на Украине, Тадаса Тумаса. По данным министерства обороны России на 14 марта 2024 года, на Украине был уничтожен 81 из 174 литовских наемников. Однако в Литве об этом не пишут. О том, что литовцы принимают активное участие в боевых действиях на Украине, еще в 2022 году сообщал британский телеканал SkyNews. Работу по поиску наемников ведет и посольство Украины в этой стране: на его сайте открыто висит информация для желающих пополнить ряды так называемого "иностранного легиона". Граждане Литвы входят в число лиц, против которых Следственный комитет России расследует уголовные дела в связи с наемничеством. Здесь считают, что первый погибший - это Тумас, который служил под позывным "Великан" в 92-й бригаде ВСУ и был убит под Артемовском в ДНР 23 февраля 2024 года в возрасте 42 лет. На автомобиль, в котором он ехал, российский дрон сбросил гранату. Теперь о нем напоминает только небольшой простой крест, одиноко стоящий отдельно от других могил. На нем табличка "Тадас Тумас 1981-2024". Тут же - небольшие украинские флаги, а прямо на земле лежат ничем не прикрытые три военных шеврона: эмблема украинской интернациональной бригады, еще одна с литовским и украинским флагами, а третья - с изображением черепа с выползающей из него змеей и надписью "Миссия зимний остров. До победы". Тумас, до того как уехать наемником на Украину в ноябре 2023 года, работал пограничником на границе Литвы и Белоруссии. На его похоронах присутствовали даже президент Литвы Гитанас Науседа и глава МВД Агне Билотайте. Тумас - не единственный наемник из Прибалтики, погибший при участии в зверствах киевского режима против жителей Донбасса. Эстонского наемника Танеля Криггуля постигла та же судьба. Он с 2017 года служил в вооруженных силах Эстонии, дважды участвовал в военных операциях в Афганистане. В декабре 2022 года поехал на Украину как наемник. Служил в "интернациональном легионе" Украины и участвовал преимущественно в боях в Харьковской области и Донецкой Народной Республики, в частности в бою, проигранном ВСУ, за Артемовск весной 2023 года. Криггуль погиб во время атаки российского беспилотника вблизи города Красный Лиман в ДНР в возрасте 29 лет. По данным эстонских СМИ, стал вторым погибшем на Украине наемником из Эстонии после Иво Юрака. Он похоронен в эстонском городе Тарту. В то же время западные лидеры не раз называли финансирование поставок оружия на Украину удачными или разумными инвестициями. Как заявлял президент США Джо Байден, война чужими руками американским оружием "помогает не подвергать опасности американских солдат", а глава Пентагона Ллойд Остин указывал на то, что выделяемые конгрессом миллиарды в итоге попадают в оборонную промышленность США. Однако в число тех, кто ценой своей жизни не дает "подвергнуть опасности американских солдат", попадают далеко не только Украинцы. Как показали расследования РИА Новости, могилы иностранных наемников есть и в Польше, и во Франции, и в Германии. Минобороны РФ сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Минобороны РФ неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, кроме литовцев на Украине были убиты 95 из 190 латвийских наемников, 85 из 190 эстонских наемников. В целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наёмников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.

https://ria.ru/20240503/provokatsiya-1943604803.html

https://ria.ru/20240501/saper-1943235613.html

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в мире, справки, россия, украина, польша, гитанас науседа, джо байден, ллойд остин, прибалтика