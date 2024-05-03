https://ria.ru/20240503/pozharnyy-1943647945.html
В Москве госпитализировали спасателя, пострадавшего при тушении пожара
В Москве госпитализировали спасателя, пострадавшего при тушении пожара - РИА Новости, 03.05.2024
В Москве госпитализировали спасателя, пострадавшего при тушении пожара
Сотрудник пожарно-спасательной части госпитализирован с отравлением продуктами горения при тушении крупного пожара в административно-производственном здании на... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:02
2024-05-03T12:02
2024-05-03T12:17
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943631742_0:491:2730:2027_1920x0_80_0_0_a70ab624ae595afa37ee1053d5ca510f.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сотрудник пожарно-спасательной части госпитализирован с отравлением продуктами горения при тушении крупного пожара в административно-производственном здании на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее МЧС РФ сообщало, что спасатели тушат пожар в трехэтажном административно-производственном здании на улице Буракова. На месте происшествия обвалилась кровля на площади в тысячу квадратных метров, а площадь возгорания составляла 2,5 тысячи "квадратов". В тушении были задействованы 120 человек и 35 единиц техники, привлекались авиация и пожарный поезд. "Пострадал сотрудник 10-й пожарно-спасательной части 2001 года рождения", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что после осмотра бригадой скорой помощи пожарный был госпитализирован в городскую клиническую больницу №23 имени И.В. Давыдовского.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943631742_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_b37e48de1eab0d8e9fcf239e950d1ae5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве госпитализировали спасателя, пострадавшего при тушении пожара
На востоке Москвы пожарный госпитализирован с отравлением продуктами горения