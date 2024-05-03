https://ria.ru/20240503/pozharnyy-1943647945.html

В Москве госпитализировали спасателя, пострадавшего при тушении пожара

В Москве госпитализировали спасателя, пострадавшего при тушении пожара - РИА Новости, 03.05.2024

В Москве госпитализировали спасателя, пострадавшего при тушении пожара

Сотрудник пожарно-спасательной части госпитализирован с отравлением продуктами горения при тушении крупного пожара в административно-производственном здании на... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:02

2024-05-03T12:02

2024-05-03T12:17

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сотрудник пожарно-спасательной части госпитализирован с отравлением продуктами горения при тушении крупного пожара в административно-производственном здании на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее МЧС РФ сообщало, что спасатели тушат пожар в трехэтажном административно-производственном здании на улице Буракова. На месте происшествия обвалилась кровля на площади в тысячу квадратных метров, а площадь возгорания составляла 2,5 тысячи "квадратов". В тушении были задействованы 120 человек и 35 единиц техники, привлекались авиация и пожарный поезд. "Пострадал сотрудник 10-й пожарно-спасательной части 2001 года рождения", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что после осмотра бригадой скорой помощи пожарный был госпитализирован в городскую клиническую больницу №23 имени И.В. Давыдовского.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)