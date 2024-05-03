Рейтинг@Mail.ru
В Москве госпитализировали спасателя, пострадавшего при тушении пожара - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 03.05.2024 (обновлено: 12:17 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/pozharnyy-1943647945.html
В Москве госпитализировали спасателя, пострадавшего при тушении пожара
В Москве госпитализировали спасателя, пострадавшего при тушении пожара - РИА Новости, 03.05.2024
В Москве госпитализировали спасателя, пострадавшего при тушении пожара
Сотрудник пожарно-спасательной части госпитализирован с отравлением продуктами горения при тушении крупного пожара в административно-производственном здании на... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:02
2024-05-03T12:17
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943631742_0:491:2730:2027_1920x0_80_0_0_a70ab624ae595afa37ee1053d5ca510f.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сотрудник пожарно-спасательной части госпитализирован с отравлением продуктами горения при тушении крупного пожара в административно-производственном здании на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее МЧС РФ сообщало, что спасатели тушат пожар в трехэтажном административно-производственном здании на улице Буракова. На месте происшествия обвалилась кровля на площади в тысячу квадратных метров, а площадь возгорания составляла 2,5 тысячи "квадратов". В тушении были задействованы 120 человек и 35 единиц техники, привлекались авиация и пожарный поезд. "Пострадал сотрудник 10-й пожарно-спасательной части 2001 года рождения", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что после осмотра бригадой скорой помощи пожарный был госпитализирован в городскую клиническую больницу №23 имени И.В. Давыдовского.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943631742_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_b37e48de1eab0d8e9fcf239e950d1ae5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве госпитализировали спасателя, пострадавшего при тушении пожара

На востоке Москвы пожарный госпитализирован с отравлением продуктами горения

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПожар в производственном здании на востоке Москвы
Пожар в производственном здании на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Пожар в производственном здании на востоке Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сотрудник пожарно-спасательной части госпитализирован с отравлением продуктами горения при тушении крупного пожара в административно-производственном здании на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее МЧС РФ сообщало, что спасатели тушат пожар в трехэтажном административно-производственном здании на улице Буракова. На месте происшествия обвалилась кровля на площади в тысячу квадратных метров, а площадь возгорания составляла 2,5 тысячи "квадратов". В тушении были задействованы 120 человек и 35 единиц техники, привлекались авиация и пожарный поезд.
"Пострадал сотрудник 10-й пожарно-спасательной части 2001 года рождения", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что после осмотра бригадой скорой помощи пожарный был госпитализирован в городскую клиническую больницу №23 имени И.В. Давыдовского.
Пожар на территории Уралмашзавода в Екатеринбурге
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2024 году
1 апреля, 14:33
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала