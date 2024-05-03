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В Германии пожарные прервали тушение огня на заводе Diehl
В Германии пожарные прервали тушение огня на заводе Diehl - РИА Новости, 03.05.2024
В Германии пожарные прервали тушение огня на заводе Diehl
Пожарные прервали тушение огня в Берлине на заводе Diehl, входящем в концерн, который производит системы ПВО для Украины, из-за угрозы того, что в стоки попадет РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T23:07
2024-05-03T23:07
2024-05-03T23:07
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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Пожарные прервали тушение огня в Берлине на заводе Diehl, входящем в концерн, который производит системы ПВО для Украины, из-за угрозы того, что в стоки попадет загрязненная химикатами вода, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на представителя пожарной службы Адриана Венцеля. Как сообщалось ранее, на телефоны горожан в пятницу поступило экстренное оповещение с пометкой "опасность", согласно которому в берлинском районе Лихтерфельде находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям рекомендовали избегать и объезжать данный район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования. По словам Венцеля, около восьми часов вечера (21.00 мск) все еще оставалось бесчисленное множество непотушенных очагов, однако пожарные прервали работы по тушению. "Теперь нам приходится бороться с загрязненной водой для тушения", - пояснил он в комментарии для газеты. Уточняется, что с тем, чтобы предотвратить попадание токсичной жижи в близлежащий канал Тельтов, были построены большие заграждения из мешков с песком. "Вода для тушения откачивается и утилизируется специализированной компанией", - добавил представитель пожарной службы. По его словам, причина возгорания пока не установлена. "Пожар начался в помещении для растений на втором этаже", - сказал он. Как отмечалось ранее, здание выгорело вплоть до крыши, часть его обрушилась. Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T.
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в мире, украина, берлин (город), bild, германия
В мире, Украина, Берлин (город), Bild, Германия
В Германии пожарные прервали тушение огня на заводе Diehl
Пожарные прервали тушение огня на заводе Diehl в ФРГ из-за угрозы загрязнения
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Пожарные прервали тушение огня в Берлине на заводе Diehl, входящем в концерн, который производит системы ПВО для Украины, из-за угрозы того, что в стоки попадет загрязненная химикатами вода, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на представителя пожарной службы Адриана Венцеля.
Как сообщалось ранее, на телефоны горожан в пятницу поступило экстренное оповещение с пометкой "опасность", согласно которому в берлинском районе Лихтерфельде находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям рекомендовали избегать и объезжать данный район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.
По словам Венцеля, около восьми часов вечера (21.00 мск) все еще оставалось бесчисленное множество непотушенных очагов, однако пожарные прервали работы по тушению. "Теперь нам приходится бороться с загрязненной водой для тушения", - пояснил он в комментарии для газеты.
Уточняется, что с тем, чтобы предотвратить попадание токсичной жижи в близлежащий канал Тельтов, были построены большие заграждения из мешков с песком. "Вода для тушения откачивается и утилизируется специализированной компанией", - добавил представитель пожарной службы.
По его словам, причина возгорания пока не установлена. "Пожар начался в помещении для растений на втором этаже", - сказал он.
Как отмечалось ранее, здание выгорело вплоть до крыши, часть его обрушилась.
Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T.