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СМИ: пожар на заводе Diehl не затронул производство системы ПВО Iris-T - РИА Новости, 03.05.2024
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18:53 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/pozhar-1943754849.html
СМИ: пожар на заводе Diehl не затронул производство системы ПВО Iris-T
СМИ: пожар на заводе Diehl не затронул производство системы ПВО Iris-T - РИА Новости, 03.05.2024
СМИ: пожар на заводе Diehl не затронул производство системы ПВО Iris-T
Пожар на заводе Diehl, входящем в концерн, который производит системы ПВО для Украины, не затронул производство системы Iris-T, сообщает немецкий журнал Spiegel РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T18:53
2024-05-03T18:53
в мире
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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Пожар на заводе Diehl, входящем в концерн, который производит системы ПВО для Украины, не затронул производство системы Iris-T, сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свою информацию. "Представитель компании подтвердил, что здание принадлежит технологической группе Diehl. По данным Spiegel, пожар не затронул производство системы ПВО Iris-T. Завод в Берлине - это гальваническое производство для автомобильного сектора, сообщила компания в ответ на запрос. Оборонное подразделение не пострадало", - говорится в сообщении. Как сообщалось ранее, на телефоны горожан в пятницу поступило экстренное оповещение с пометкой "опасность", согласно которому в берлинском районе Лихтерфельде находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям рекомендовали избегать и объезжать данный район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования. Как уточнял новостной портал столичного издания B. Z. – Berlin, пожар в Берлине произошел на металлургическом заводе участвующей в производстве систем ЗРК Iris-T военно-промышленной компании Diehl.
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в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
СМИ: пожар на заводе Diehl не затронул производство системы ПВО Iris-T

Spiegel: пожар на заводе Diehl не затронул производство системы ПВО Iris-T

© Фото : Berliner Feuerwehr/XПожар на заводе компании Diehl в Берлине
Пожар на заводе компании Diehl в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Berliner Feuerwehr/X
Пожар на заводе компании Diehl в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Пожар на заводе Diehl, входящем в концерн, который производит системы ПВО для Украины, не затронул производство системы Iris-T, сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свою информацию.
"Представитель компании подтвердил, что здание принадлежит технологической группе Diehl. По данным Spiegel, пожар не затронул производство системы ПВО Iris-T. Завод в Берлине - это гальваническое производство для автомобильного сектора, сообщила компания в ответ на запрос. Оборонное подразделение не пострадало", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, на телефоны горожан в пятницу поступило экстренное оповещение с пометкой "опасность", согласно которому в берлинском районе Лихтерфельде находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям рекомендовали избегать и объезжать данный район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.
Как уточнял новостной портал столичного издания B. Z. – Berlin, пожар в Берлине произошел на металлургическом заводе участвующей в производстве систем ЗРК Iris-T военно-промышленной компании Diehl.
Ракетный удар ВКС России по пункту управления ЗРК IRIS-T - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
ВКС поразили пусковую установку ЗРК IRIS-T в районе Островерховки
2 мая, 19:38
 
В миреБерлин (город)Германия
 
 
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