СМИ: пожар на заводе Diehl не затронул производство системы ПВО Iris-T
Spiegel: пожар на заводе Diehl не затронул производство системы ПВО Iris-T
© Фото : Berliner Feuerwehr/XПожар на заводе компании Diehl в Берлине
© Фото : Berliner Feuerwehr/X
Пожар на заводе компании Diehl в Берлине
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Пожар на заводе Diehl, входящем в концерн, который производит системы ПВО для Украины, не затронул производство системы Iris-T, сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свою информацию.
"Представитель компании подтвердил, что здание принадлежит технологической группе Diehl. По данным Spiegel, пожар не затронул производство системы ПВО Iris-T. Завод в Берлине - это гальваническое производство для автомобильного сектора, сообщила компания в ответ на запрос. Оборонное подразделение не пострадало", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, на телефоны горожан в пятницу поступило экстренное оповещение с пометкой "опасность", согласно которому в берлинском районе Лихтерфельде находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям рекомендовали избегать и объезжать данный район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.
Как уточнял новостной портал столичного издания B. Z. – Berlin, пожар в Берлине произошел на металлургическом заводе участвующей в производстве систем ЗРК Iris-T военно-промышленной компании Diehl.