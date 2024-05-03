https://ria.ru/20240503/pozhar-1943754849.html

СМИ: пожар на заводе Diehl не затронул производство системы ПВО Iris-T

СМИ: пожар на заводе Diehl не затронул производство системы ПВО Iris-T - РИА Новости, 03.05.2024

СМИ: пожар на заводе Diehl не затронул производство системы ПВО Iris-T

Пожар на заводе Diehl, входящем в концерн, который производит системы ПВО для Украины, не затронул производство системы Iris-T, сообщает немецкий журнал Spiegel РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T18:53

2024-05-03T18:53

2024-05-03T18:53

в мире

берлин (город)

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943708164_0:53:1600:953_1920x0_80_0_0_a625311ab0e362b8457a4e3cd8668fb6.jpg

БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Пожар на заводе Diehl, входящем в концерн, который производит системы ПВО для Украины, не затронул производство системы Iris-T, сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свою информацию. "Представитель компании подтвердил, что здание принадлежит технологической группе Diehl. По данным Spiegel, пожар не затронул производство системы ПВО Iris-T. Завод в Берлине - это гальваническое производство для автомобильного сектора, сообщила компания в ответ на запрос. Оборонное подразделение не пострадало", - говорится в сообщении. Как сообщалось ранее, на телефоны горожан в пятницу поступило экстренное оповещение с пометкой "опасность", согласно которому в берлинском районе Лихтерфельде находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям рекомендовали избегать и объезжать данный район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования. Как уточнял новостной портал столичного издания B. Z. – Berlin, пожар в Берлине произошел на металлургическом заводе участвующей в производстве систем ЗРК Iris-T военно-промышленной компании Diehl.

https://ria.ru/20240502/mo-1943558491.html

берлин (город)

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, берлин (город), германия