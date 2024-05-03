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В Берлине загорелся оборонный завод - РИА Новости, 03.05.2024
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14:36 03.05.2024 (обновлено: 17:42 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/pozhar-1943691307.html
В Берлине загорелся оборонный завод
В Берлине загорелся оборонный завод - РИА Новости, 03.05.2024
В Берлине загорелся оборонный завод
Пожар в Берлине, из-за которого в воздух попал токсичный дым, произошел на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, сообщило издание B.Z. — РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:36
2024-05-03T17:42
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БЕРЛИН, 3 мая — РИА Новости. Пожар в Берлине, из-за которого в воздух попал токсичный дым, произошел на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, сообщило издание B.Z. — Berlin.&quot;Речь идет о компании Diehl Metal Applications, в здании у нее есть собственное гальваническое производство для отделки металлических поверхностей&quot;, — говорится в публикации.По данным СМИ, в цеху содержатся серная кислота и цианистая медь. Существует угроза, что из-за возгорания может образоваться чрезвычайно ядовитая синильная кислота.Позднее представитель берлинской пожарной бригады Адриан Венцель сообщил, что здание завода выгорело вплоть до крыши. Он добавил, что специалистам не удается взять ситуацию под контроль, спасатели борются с огнем только снаружи сооружения. Отмечается, что на месте работают около 160 пожарных, спасатели одеты в защитные костюмы.Ранее в пятницу на телефоны жителей Берлина поступили экстренные оповещения с пометкой "опасность". Согласно ему, в районе Лихтерфельде произошел пожар на заводе, при этом в воздух поднимается ядовитый дым. Жителям посоветовали избегать и объезжать эту местность, закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции и кондиционирования.Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl. Среди прочего компания участвует в производстве поставляемых на Украину ЗРК IRIS-T.
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96
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
Пожар на заводе оборонно-промышленной компании Diehl в Берлине
Пожар в Берлине, из-за которого в воздух попал токсичный дым, произошел на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, сообщило издание B.Z. — Berlin. На горящем в Берлине заводе компании Diehl находится серная кислота и цианистая медь, в результате пожара может образоваться чрезвычайно ядовитая синильная кислота.
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РИА Новости
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берлин (город), в мире, видео
Берлин (город), В мире
В Берлине загорелся оборонный завод
БЕРЛИН, 3 мая — РИА Новости. Пожар в Берлине, из-за которого в воздух попал токсичный дым, произошел на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, сообщило издание B.Z. — Berlin.
2024-05-03T14:36
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В Берлине загорелся оборонный завод

В Берлине начался сильный пожар на оборонном заводе, производящем системы ПВО

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 мая — РИА Новости. Пожар в Берлине, из-за которого в воздух попал токсичный дым, произошел на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, сообщило издание B.Z. — Berlin.
«

"Речь идет о компании Diehl Metal Applications, в здании у нее есть собственное гальваническое производство для отделки металлических поверхностей", — говорится в публикации.

По данным СМИ, в цеху содержатся серная кислота и цианистая медь. Существует угроза, что из-за возгорания может образоваться чрезвычайно ядовитая синильная кислота.
Позднее представитель берлинской пожарной бригады Адриан Венцель сообщил, что здание завода выгорело вплоть до крыши. Он добавил, что специалистам не удается взять ситуацию под контроль, спасатели борются с огнем только снаружи сооружения. Отмечается, что на месте работают около 160 пожарных, спасатели одеты в защитные костюмы.
Ранее в пятницу на телефоны жителей Берлина поступили экстренные оповещения с пометкой "опасность". Согласно ему, в районе Лихтерфельде произошел пожар на заводе, при этом в воздух поднимается ядовитый дым. Жителям посоветовали избегать и объезжать эту местность, закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции и кондиционирования.
Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl. Среди прочего компания участвует в производстве поставляемых на Украину ЗРК IRIS-T.
 
Берлин (город)В мире
 
 
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