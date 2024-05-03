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При пожаре в квартире на востоке Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 03.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:55 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/pozhar-1943645174.html
При пожаре в квартире на востоке Москвы пострадали три человека
При пожаре в квартире на востоке Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 03.05.2024
При пожаре в квартире на востоке Москвы пострадали три человека
Три человека, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в квартире девятиэтажного дома на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:55
2024-05-03T11:55
происшествия
москва
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в квартире девятиэтажного дома на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В результате пожара в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома на Сиреневом бульваре пострадали три человека - двое детей и взрослый", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что при тушении пожара были спасены семь человек, включая ребенка. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва, Специальная военная операция на Украине
При пожаре в квартире на востоке Москвы пострадали три человека

При пожаре на востоке Москвы пострадали три человека, в том числе двое детей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной части
Сотрудник пожарной части - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник пожарной части. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в квартире девятиэтажного дома на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В результате пожара в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома на Сиреневом бульваре пострадали три человека - двое детей и взрослый", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что при тушении пожара были спасены семь человек, включая ребенка. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМосква
 
 
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