https://ria.ru/20240503/pozhar-1943645174.html

При пожаре в квартире на востоке Москвы пострадали три человека

При пожаре в квартире на востоке Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 03.05.2024

При пожаре в квартире на востоке Москвы пострадали три человека

Три человека, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в квартире девятиэтажного дома на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T11:55

2024-05-03T11:55

2024-05-03T11:55

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в квартире девятиэтажного дома на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В результате пожара в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома на Сиреневом бульваре пострадали три человека - двое детей и взрослый", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что при тушении пожара были спасены семь человек, включая ребенка. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

https://ria.ru/20240503/spasenie-1943600384.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва