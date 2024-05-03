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Посольство оценило слова Кэмерона о праве Украины на удары по России - РИА Новости, 03.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:49 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/posolstvo-1943769279.html
Посольство оценило слова Кэмерона о праве Украины на удары по России
Посольство оценило слова Кэмерона о праве Украины на удары по России - РИА Новости, 03.05.2024
Посольство оценило слова Кэмерона о праве Украины на удары по России
Слова главы британского МИД Дэвида Кэмерона о допустимости ударов Украины по территории России британским оружием свидетельствуют о нарастающей непосредственной РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T20:49
2024-05-03T20:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
дэвид кэмерон
дмитрий песков
мария захарова
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Слова главы британского МИД Дэвида Кэмерона о допустимости ударов Украины по территории России британским оружием свидетельствуют о нарастающей непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости. В четверг агентство Рейтер опубликовало сообщение, что Кэмерон во время визита в Киев в интервью заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Однако в ночь на пятницу в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Украины наносить удары по территории РФ британским оружием осталась без изменений. В комментарии агентству Блумберг Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия. "Рассматриваем данное признание как подтверждение нарастающей непосредственной вовлеченности Соединенного Королевства в вооруженный конфликт на Украине. Руководствуясь собственными сугубо политическими интересами, в том числе конъюнктурными предвыборными соображениями, британское правительство упорно следует курсу на эскалацию и расширение географии военных действий. Повышение ставок в ведущемся чужими руками противоборстве против России стало для Лондона самоцелью", - заявили в дипмиссии. Как отметили в посольстве, власти Британии упорно следуют курсу на эскалацию конфликта и не заинтересованы в поиске возможных "стратегий выхода" из него или в понимании истинных причин конфликта. В дипмиссии также сочли символичным приезд Кэмерона в Киев на десятую годовщину событий в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, когда "приведенные Западом к власти в Киеве националисты и их подельники сожгли 48 невинных людей". "Дав подконтрольному режиму Зеленского карт-бланш на использование британского оружия для террористических обстрелов российских городов в глубине нашей страны, в Лондоне, сбросив маски, подтвердили очевидное – остатки экономического и демографического потенциала Украины, территориального контроля, да и государственности этой страны будут использоваться исключительно в попытках военно-силового ослабления России", - добавили в посольстве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал опасными заявления Дэвида Кэмерона о возможности ударов по РФ и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления Кэмерона - первое откровенное признание того, что Запад ведет войну против России руками украинцев. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240503/patriot-1943754084.html
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в мире, россия, украина, киев, дэвид кэмерон, дмитрий песков, мария захарова, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Дэвид Кэмерон, Дмитрий Песков, Мария Захарова, НАТО
Посольство оценило слова Кэмерона о праве Украины на удары по России

Посольство в Лондоне: Британия все активнее вовлекается в конфликт на Украине

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Слова главы британского МИД Дэвида Кэмерона о допустимости ударов Украины по территории России британским оружием свидетельствуют о нарастающей непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В четверг агентство Рейтер опубликовало сообщение, что Кэмерон во время визита в Киев в интервью заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Однако в ночь на пятницу в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Украины наносить удары по территории РФ британским оружием осталась без изменений. В комментарии агентству Блумберг Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.
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«
"Рассматриваем данное признание как подтверждение нарастающей непосредственной вовлеченности Соединенного Королевства в вооруженный конфликт на Украине. Руководствуясь собственными сугубо политическими интересами, в том числе конъюнктурными предвыборными соображениями, британское правительство упорно следует курсу на эскалацию и расширение географии военных действий. Повышение ставок в ведущемся чужими руками противоборстве против России стало для Лондона самоцелью", - заявили в дипмиссии.
Как отметили в посольстве, власти Британии упорно следуют курсу на эскалацию конфликта и не заинтересованы в поиске возможных "стратегий выхода" из него или в понимании истинных причин конфликта.
В дипмиссии также сочли символичным приезд Кэмерона в Киев на десятую годовщину событий в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, когда "приведенные Западом к власти в Киеве националисты и их подельники сожгли 48 невинных людей".
«
"Дав подконтрольному режиму Зеленского карт-бланш на использование британского оружия для террористических обстрелов российских городов в глубине нашей страны, в Лондоне, сбросив маски, подтвердили очевидное – остатки экономического и демографического потенциала Украины, территориального контроля, да и государственности этой страны будут использоваться исключительно в попытках военно-силового ослабления России", - добавили в посольстве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал опасными заявления Дэвида Кэмерона о возможности ударов по РФ и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления Кэмерона - первое откровенное признание того, что Запад ведет войну против России руками украинцев.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Вчера, 18:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевДэвид КэмеронДмитрий ПесковМария ЗахароваНАТО
 
 
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