https://ria.ru/20240503/posolstvo-1943769279.html

Посольство оценило слова Кэмерона о праве Украины на удары по России

Посольство оценило слова Кэмерона о праве Украины на удары по России - РИА Новости, 03.05.2024

Посольство оценило слова Кэмерона о праве Украины на удары по России

Слова главы британского МИД Дэвида Кэмерона о допустимости ударов Украины по территории России британским оружием свидетельствуют о нарастающей непосредственной РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T20:49

2024-05-03T20:49

2024-05-03T20:49

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Слова главы британского МИД Дэвида Кэмерона о допустимости ударов Украины по территории России британским оружием свидетельствуют о нарастающей непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости. В четверг агентство Рейтер опубликовало сообщение, что Кэмерон во время визита в Киев в интервью заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Однако в ночь на пятницу в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Украины наносить удары по территории РФ британским оружием осталась без изменений. В комментарии агентству Блумберг Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия. "Рассматриваем данное признание как подтверждение нарастающей непосредственной вовлеченности Соединенного Королевства в вооруженный конфликт на Украине. Руководствуясь собственными сугубо политическими интересами, в том числе конъюнктурными предвыборными соображениями, британское правительство упорно следует курсу на эскалацию и расширение географии военных действий. Повышение ставок в ведущемся чужими руками противоборстве против России стало для Лондона самоцелью", - заявили в дипмиссии. Как отметили в посольстве, власти Британии упорно следуют курсу на эскалацию конфликта и не заинтересованы в поиске возможных "стратегий выхода" из него или в понимании истинных причин конфликта. В дипмиссии также сочли символичным приезд Кэмерона в Киев на десятую годовщину событий в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, когда "приведенные Западом к власти в Киеве националисты и их подельники сожгли 48 невинных людей". "Дав подконтрольному режиму Зеленского карт-бланш на использование британского оружия для террористических обстрелов российских городов в глубине нашей страны, в Лондоне, сбросив маски, подтвердили очевидное – остатки экономического и демографического потенциала Украины, территориального контроля, да и государственности этой страны будут использоваться исключительно в попытках военно-силового ослабления России", - добавили в посольстве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал опасными заявления Дэвида Кэмерона о возможности ударов по РФ и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления Кэмерона - первое откровенное признание того, что Запад ведет войну против России руками украинцев. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240503/patriot-1943754084.html

https://ria.ru/20240503/ukraina-1943748876.html

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