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Общественные территории Ярославской области отразили на портале ГИС-76 - РИА Новости, 03.05.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:26 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/portal-1943745635.html
Общественные территории Ярославской области отразили на портале ГИС-76
Общественные территории Ярославской области отразили на портале ГИС-76 - РИА Новости, 03.05.2024
Общественные территории Ярославской области отразили на портале ГИС-76
Более 300 общественных территорий Ярославской области нанесено на карту на портале ГИС-76, сообщило правительство региона. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T18:26
2024-05-03T18:26
ярославская область
ярославль
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Более 300 общественных территорий Ярославской области нанесено на карту на портале ГИС-76, сообщило правительство региона. По данным областного правительства, жители и гости Ярославской области могут найти информацию о парках, скверах, спортивных объектах, детских площадках, пространствах для отдыха и памятных для каждого муниципального образования местах на портале ГИС-76. На карту уже нанесено более 300 объектов, больше всего - свыше 150 – в Ярославле, уточнили в правительстве региона. Работа проведена в рамках инвентаризации общественных территорий, которая организована в регионе по поручению губернатора Михаила Евраева. "Теперь у нас есть не просто информация о наличии парков, набережных, пляжей и других пространств, но и полные сведения об их оснащении. Что есть в каждом конкретном парке, есть ли там музыка, сцена, камеры видеонаблюдения, освещение и другие показатели. Был ли конкретный объект благоустроен или это только планируется, какова его площадь, чего не хватает и к чему необходимо стремиться", - сказал Михаил Евраев. Он подчеркнул, что столь подробная информация удобна при распределении бюджетных средств на цели благоустройства. На портале, как поясняет правительство области, любой пользователь может воспользоваться формой обратной связи и оставить предложение, внести инициативу по развитию конкретной общественной территории или объекта. Всего на карте будет 458 отметок.
https://ria.ru/20240427/park-1942705062.html
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ярославль, михаил евраев
Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев

Общественные территории Ярославской области отразили на портале ГИС-76

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Более 300 общественных территорий Ярославской области нанесено на карту на портале ГИС-76, сообщило правительство региона.
По данным областного правительства, жители и гости Ярославской области могут найти информацию о парках, скверах, спортивных объектах, детских площадках, пространствах для отдыха и памятных для каждого муниципального образования местах на портале ГИС-76. На карту уже нанесено более 300 объектов, больше всего - свыше 150 – в Ярославле, уточнили в правительстве региона.
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Работа проведена в рамках инвентаризации общественных территорий, которая организована в регионе по поручению губернатора Михаила Евраева.
"Теперь у нас есть не просто информация о наличии парков, набережных, пляжей и других пространств, но и полные сведения об их оснащении. Что есть в каждом конкретном парке, есть ли там музыка, сцена, камеры видеонаблюдения, освещение и другие показатели. Был ли конкретный объект благоустроен или это только планируется, какова его площадь, чего не хватает и к чему необходимо стремиться", - сказал Михаил Евраев.
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Он подчеркнул, что столь подробная информация удобна при распределении бюджетных средств на цели благоустройства.
На портале, как поясняет правительство области, любой пользователь может воспользоваться формой обратной связи и оставить предложение, внести инициативу по развитию конкретной общественной территории или объекта. Всего на карте будет 458 отметок.
 
Ярославская областьЯрославльМихаил Евраев
 
 
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