https://ria.ru/20240503/portal-1943745635.html

Общественные территории Ярославской области отразили на портале ГИС-76

Общественные территории Ярославской области отразили на портале ГИС-76 - РИА Новости, 03.05.2024

Общественные территории Ярославской области отразили на портале ГИС-76

Более 300 общественных территорий Ярославской области нанесено на карту на портале ГИС-76, сообщило правительство региона. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T18:26

2024-05-03T18:26

2024-05-03T18:26

ярославская область

ярославль

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Более 300 общественных территорий Ярославской области нанесено на карту на портале ГИС-76, сообщило правительство региона. По данным областного правительства, жители и гости Ярославской области могут найти информацию о парках, скверах, спортивных объектах, детских площадках, пространствах для отдыха и памятных для каждого муниципального образования местах на портале ГИС-76. На карту уже нанесено более 300 объектов, больше всего - свыше 150 – в Ярославле, уточнили в правительстве региона. Работа проведена в рамках инвентаризации общественных территорий, которая организована в регионе по поручению губернатора Михаила Евраева. "Теперь у нас есть не просто информация о наличии парков, набережных, пляжей и других пространств, но и полные сведения об их оснащении. Что есть в каждом конкретном парке, есть ли там музыка, сцена, камеры видеонаблюдения, освещение и другие показатели. Был ли конкретный объект благоустроен или это только планируется, какова его площадь, чего не хватает и к чему необходимо стремиться", - сказал Михаил Евраев. Он подчеркнул, что столь подробная информация удобна при распределении бюджетных средств на цели благоустройства. На портале, как поясняет правительство области, любой пользователь может воспользоваться формой обратной связи и оставить предложение, внести инициативу по развитию конкретной общественной территории или объекта. Всего на карте будет 458 отметок.

https://ria.ru/20240427/park-1942705062.html

https://ria.ru/20240425/zhile-1942378715.html

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ярославль, михаил евраев