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В Госдуму внесли поправки о полномочиях иноагентов в органах власти
В Госдуму внесли поправки о полномочиях иноагентов в органах власти - РИА Новости, 03.05.2024
В Госдуму внесли поправки о полномочиях иноагентов в органах власти
Полномочия иноагентов в органах власти прекращаются досрочно через 180 дней после вступления закона в силу, если они не были исключены из реестра иностранных... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:33
2024-05-03T14:33
2024-05-03T14:33
политика
госдума рф
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Полномочия иноагентов в органах власти прекращаются досрочно через 180 дней после вступления закона в силу, если они не были исключены из реестра иностранных агентов, следует из текста поправок ко второму чтению законопроекта о недопуске к участию в выборах граждан, которые подали в избирком документы с ошибками и опечатками, текст таблицы поправок, рекомендуемой к комитетом ГД по госстроительству к принятию, размещен в электронной базе Госдумы. "Полномочия лиц, которые на день вступления в силу настоящего Федерального закона включены в реестр иностранных агентов и замещают должности в органах публичной власти, прекращаются досрочно в случае, если в течение ста восьмидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона они не были исключены из указанного реестра", - сказано в поправках.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф
В Госдуму внесли поправки о полномочиях иноагентов в органах власти
Поправка: полномочия иноагентов в органах власти будут прекращаться досрочно