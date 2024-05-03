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В Госдуму внесли поправки о полномочиях иноагентов в органах власти - РИА Новости, 03.05.2024
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14:33 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/popravka-1943690671.html
В Госдуму внесли поправки о полномочиях иноагентов в органах власти
В Госдуму внесли поправки о полномочиях иноагентов в органах власти - РИА Новости, 03.05.2024
В Госдуму внесли поправки о полномочиях иноагентов в органах власти
Полномочия иноагентов в органах власти прекращаются досрочно через 180 дней после вступления закона в силу, если они не были исключены из реестра иностранных... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:33
2024-05-03T14:33
политика
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Полномочия иноагентов в органах власти прекращаются досрочно через 180 дней после вступления закона в силу, если они не были исключены из реестра иностранных агентов, следует из текста поправок ко второму чтению законопроекта о недопуске к участию в выборах граждан, которые подали в избирком документы с ошибками и опечатками, текст таблицы поправок, рекомендуемой к комитетом ГД по госстроительству к принятию, размещен в электронной базе Госдумы. "Полномочия лиц, которые на день вступления в силу настоящего Федерального закона включены в реестр иностранных агентов и замещают должности в органах публичной власти, прекращаются досрочно в случае, если в течение ста восьмидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона они не были исключены из указанного реестра", - сказано в поправках.
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политика, госдума рф
Политика, Госдума РФ
В Госдуму внесли поправки о полномочиях иноагентов в органах власти

Поправка: полномочия иноагентов в органах власти будут прекращаться досрочно

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Полномочия иноагентов в органах власти прекращаются досрочно через 180 дней после вступления закона в силу, если они не были исключены из реестра иностранных агентов, следует из текста поправок ко второму чтению законопроекта о недопуске к участию в выборах граждан, которые подали в избирком документы с ошибками и опечатками, текст таблицы поправок, рекомендуемой к комитетом ГД по госстроительству к принятию, размещен в электронной базе Госдумы.
"Полномочия лиц, которые на день вступления в силу настоящего Федерального закона включены в реестр иностранных агентов и замещают должности в органах публичной власти, прекращаются досрочно в случае, если в течение ста восьмидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона они не были исключены из указанного реестра", - сказано в поправках.
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