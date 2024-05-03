https://ria.ru/20240503/popravka-1943690671.html

В Госдуму внесли поправки о полномочиях иноагентов в органах власти

В Госдуму внесли поправки о полномочиях иноагентов в органах власти - РИА Новости, 03.05.2024

В Госдуму внесли поправки о полномочиях иноагентов в органах власти

Полномочия иноагентов в органах власти прекращаются досрочно через 180 дней после вступления закона в силу, если они не были исключены из реестра иностранных... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T14:33

2024-05-03T14:33

2024-05-03T14:33

политика

госдума рф

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Полномочия иноагентов в органах власти прекращаются досрочно через 180 дней после вступления закона в силу, если они не были исключены из реестра иностранных агентов, следует из текста поправок ко второму чтению законопроекта о недопуске к участию в выборах граждан, которые подали в избирком документы с ошибками и опечатками, текст таблицы поправок, рекомендуемой к комитетом ГД по госстроительству к принятию, размещен в электронной базе Госдумы. "Полномочия лиц, которые на день вступления в силу настоящего Федерального закона включены в реестр иностранных агентов и замещают должности в органах публичной власти, прекращаются досрочно в случае, если в течение ста восьмидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона они не были исключены из указанного реестра", - сказано в поправках.

https://ria.ru/20240227/volodin-1929761843.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, госдума рф