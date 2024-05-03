https://ria.ru/20240503/polovode-1943622812.html

Пик половодья в тюменском селе Абатское ожидают 3 мая

Пик половодья в тюменском селе Абатское ожидают 3 мая - РИА Новости, 03.05.2024

Пик половодья в тюменском селе Абатское ожидают 3 мая

Пик половодья на реке Ишим в селе Абатское Тюменской области ожидается 3 мая, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале, комментируя паводковую... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T09:54

2024-05-03T09:54

2024-05-03T10:00

ишим (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 3 мая – РИА Новости. Пик половодья на реке Ишим в селе Абатское Тюменской области ожидается 3 мая, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале, комментируя паводковую обстановку в регионе."В Абатском районе сегодня ожидаем пик половодья. Продолжаются работы по патрулированию и выполнению работ на защитных сооружениях вдоль федеральной трассы", - сообщил Моор.Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Абатское Тюменской области с вечера четверга держится на отметке 1236 сантиметров, по данным на 10.00 (8.00 мск) пятницы он не изменился.

https://ria.ru/20240503/ishim-1943604260.html

ишим (река)

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия