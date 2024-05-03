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Пик половодья в тюменском селе Абатское ожидают 3 мая - РИА Новости, 03.05.2024
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09:54 03.05.2024 (обновлено: 10:00 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/polovode-1943622812.html
Пик половодья в тюменском селе Абатское ожидают 3 мая
Пик половодья в тюменском селе Абатское ожидают 3 мая - РИА Новости, 03.05.2024
Пик половодья в тюменском селе Абатское ожидают 3 мая
Пик половодья на реке Ишим в селе Абатское Тюменской области ожидается 3 мая, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале, комментируя паводковую... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T09:54
2024-05-03T10:00
ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 3 мая – РИА Новости. Пик половодья на реке Ишим в селе Абатское Тюменской области ожидается 3 мая, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале, комментируя паводковую обстановку в регионе."В Абатском районе сегодня ожидаем пик половодья. Продолжаются работы по патрулированию и выполнению работ на защитных сооружениях вдоль федеральной трассы", - сообщил Моор.Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Абатское Тюменской области с вечера четверга держится на отметке 1236 сантиметров, по данным на 10.00 (8.00 мск) пятницы он не изменился.
https://ria.ru/20240503/ishim-1943604260.html
ишим (река)
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ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Пик половодья в тюменском селе Абатское ожидают 3 мая

Пик половодья на реке Ишим в тюменском селе Абатское ожидают 3 мая

© Фото : Александр Моор/TelegramСело Абатское в Тюменской области
Село Абатское в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Александр Моор/Telegram
Село Абатское в Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 3 мая – РИА Новости. Пик половодья на реке Ишим в селе Абатское Тюменской области ожидается 3 мая, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале, комментируя паводковую обстановку в регионе.
"В Абатском районе сегодня ожидаем пик половодья. Продолжаются работы по патрулированию и выполнению работ на защитных сооружениях вдоль федеральной трассы", - сообщил Моор.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Абатское Тюменской области с вечера четверга держится на отметке 1236 сантиметров, по данным на 10.00 (8.00 мск) пятницы он не изменился.
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово за сутки поднялся на 22 сантиметра
06:49
 
Ишим (река)Тюменская областьНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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