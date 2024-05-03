https://ria.ru/20240503/pogoda-1943623578.html

Синоптик рассказал о погоде девятого мая в Москве

Синоптик рассказал о погоде девятого мая в Москве - РИА Новости, 03.05.2024

Синоптик рассказал о погоде девятого мая в Москве

Девятое мая в Москве прогнозируется холодным с ночными заморозками и днем не выше плюс 10, такого не было 25 лет, возможны кратковременные осадки в разном... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T09:57

2024-05-03T09:57

2024-05-03T10:10

общество

москва

карское море

евгений тишковец

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Девятое мая в Москве прогнозируется холодным с ночными заморозками и днем не выше плюс 10, такого не было 25 лет, возможны кратковременные осадки в разном агрегатном состоянии - в виде снега, мокрого снега и дождя, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."По предварительным прогнозам, в День Победы температурный фон в Центральной России ожидается аномально холодным – на 10 градусов ниже положенной климатической нормы, что соответствует многолетним показателям конца марта", - рассказал Тишковец.По его словам, синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона с центром над Верхневолжьем, смещающимся в Волго-Вятский регион, что обеспечит ультраполярное вторжение студеного воздуха из акватории сурового Карского моря."В Москве 9 мая 2024 года ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные осадки в разном агрегатном состоянии - в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер северо-западных румбов, плотный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха ночью в столице ноль - минус 3, днем не выше плюс 5 - плюс 10. Из-за порывистого ветра будет казаться, что на улице на 3-4 градуса холоднее истинной температуры", - отметил Тишковец.Синоптик уточнил, что, согласно данным метеостатистики, такого холодного 9-го мая в Москве не было четверть века."Последний раз заморозки в День Победы в столице фиксировались в 1999 году, когда было минус 3,8. С момента основания опорной метеостанции ВДНХ столбики термометров опускались ниже нулевой отметки только 4 раза… Рекорд минимальной температуры за всю историю метеонаблюдений в Москве принадлежит 1918 году, когда минимальный термометр показал минус 5,6", - рассказал метеоролог.Он добавил, что прогноз предварительный и ежедневно будет уточняться.

https://ria.ru/20240503/tatarstan-1943618900.html

https://ria.ru/20240502/pokholodanie-1943537640.html

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общество, москва, карское море, евгений тишковец