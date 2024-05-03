https://ria.ru/20240503/pogoda-1943608275.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 03.05.2024

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Переменная облачность, без осадков и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в пятницу, температура опустится на 4-5 градусов ниже климатической нормы, сообщил... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T07:54

2024-05-03T07:54

2024-05-03T07:54

общество

москва

михаил леус

экология в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943145915_0:190:2993:1874_1920x0_80_0_0_eaa85353efe0b38a9502a9359ab6f7cd.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в пятницу, температура опустится на 4-5 градусов ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень холодного скандинавского антициклона с севера. При переменной облачности дожди в Москве сегодня не ожидаются. Максимальная температура воздуха плюс 9-11 градусов, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы. По области плюс 7-12", - рассказал Леус. По его словам, ветер будет дуть северный со скоростью 4-9 метров в секунду. Давление в течение дня будет меняться мало. Барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240417/meteorolog-1940614290.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, михаил леус, экология в россии