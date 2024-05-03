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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 03.05.2024
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07:54 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/pogoda-1943608275.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 03.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Переменная облачность, без осадков и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в пятницу, температура опустится на 4-5 градусов ниже климатической нормы, сообщил... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T07:54
2024-05-03T07:54
общество
москва
михаил леус
экология в россии
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в пятницу, температура опустится на 4-5 градусов ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень холодного скандинавского антициклона с севера. При переменной облачности дожди в Москве сегодня не ожидаются. Максимальная температура воздуха плюс 9-11 градусов, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы. По области плюс 7-12", - рассказал Леус. По его словам, ветер будет дуть северный со скоростью 4-9 метров в секунду. Давление в течение дня будет меняться мало. Барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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общество, москва, михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Михаил Леус, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидается до 11 градусов тепла, без осадков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдых горожан в центре Москвы
Отдых горожан в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отдых горожан в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в пятницу, температура опустится на 4-5 градусов ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать гребень холодного скандинавского антициклона с севера. При переменной облачности дожди в Москве сегодня не ожидаются. Максимальная температура воздуха плюс 9-11 градусов, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы. По области плюс 7-12", - рассказал Леус.
По его словам, ветер будет дуть северный со скоростью 4-9 метров в секунду. Давление в течение дня будет меняться мало. Барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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ОбществоМоскваМихаил ЛеусЭкология в России
 
 
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