https://ria.ru/20240503/pogoda-1943608275.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 03.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Переменная облачность, без осадков и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в пятницу, температура опустится на 4-5 градусов ниже климатической нормы, сообщил... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T07:54
2024-05-03T07:54
2024-05-03T07:54
общество
москва
михаил леус
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943145915_0:190:2993:1874_1920x0_80_0_0_eaa85353efe0b38a9502a9359ab6f7cd.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в пятницу, температура опустится на 4-5 градусов ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень холодного скандинавского антициклона с севера. При переменной облачности дожди в Москве сегодня не ожидаются. Максимальная температура воздуха плюс 9-11 градусов, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы. По области плюс 7-12", - рассказал Леус. По его словам, ветер будет дуть северный со скоростью 4-9 метров в секунду. Давление в течение дня будет меняться мало. Барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240417/meteorolog-1940614290.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943145915_264:0:2993:2047_1920x0_80_0_0_b8d6e8c07bfe1217fc474ae13dd35c41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Михаил Леус, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
В Москве в пятницу ожидается до 11 градусов тепла, без осадков
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в пятницу, температура опустится на 4-5 градусов ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать гребень холодного скандинавского антициклона с севера. При переменной облачности дожди в Москве сегодня не ожидаются. Максимальная температура воздуха плюс 9-11 градусов, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы. По области плюс 7-12", - рассказал Леус.
По его словам, ветер будет дуть северный со скоростью 4-9 метров в секунду. Давление в течение дня будет меняться мало. Барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.