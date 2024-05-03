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В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 602 - РИА Новости, 03.05.2024
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07:48 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/podtoplenie-1943607583.html
В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 602
В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 602 - РИА Новости, 03.05.2024
В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 602
Число подтопленных жилых домов в Курганской области на 3 мая снизилось до 602, остаются подтопленными более 6,5 тысячи дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T07:48
2024-05-03T07:48
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая – РИА Новости. Число подтопленных жилых домов в Курганской области на 3 мая снизилось до 602, остаются подтопленными более 6,5 тысячи дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. Как сообщалось, на 2 мая число подтопленных жилых домов снизилось до 648, остаются подтопленными 6628 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автодорог. "По состоянию на 3 мая, остаются подтопленными в 6 муниципальных образованиях в 10 населенных пунктах 602 жилых и 6526 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки в 2 муниципальных образованиях (Кетовский округ и Курган) в 7 населенных пунктах от воды освободилось 46 жилых домов и 102 дачных, 78 приусадебных участков, уточняется в сообщении. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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происшествия, курганская область, россия, курган, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Россия, Курган, Наводнения в России — 2024
В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 602

ГУМЧС: в Курганской области более 6,5 тысячи дачных домов остаются подтопленными

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПаводок в Курганской области
Паводок в Курганской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Паводок в Курганской области. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая – РИА Новости. Число подтопленных жилых домов в Курганской области на 3 мая снизилось до 602, остаются подтопленными более 6,5 тысячи дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Как сообщалось, на 2 мая число подтопленных жилых домов снизилось до 648, остаются подтопленными 6628 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автодорог.
Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
В Оренбуржье за сутки от воды освободились более 600 домов
07:28
"По состоянию на 3 мая, остаются подтопленными в 6 муниципальных образованиях в 10 населенных пунктах 602 жилых и 6526 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в 2 муниципальных образованиях (Кетовский округ и Курган) в 7 населенных пунктах от воды освободилось 46 жилых домов и 102 дачных, 78 приусадебных участков, уточняется в сообщении.
В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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