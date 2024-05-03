https://ria.ru/20240503/podtoplenie-1943607583.html
В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 602
В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 602 - РИА Новости, 03.05.2024
В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 602
Число подтопленных жилых домов в Курганской области на 3 мая снизилось до 602, остаются подтопленными более 6,5 тысячи дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T07:48
2024-05-03T07:48
2024-05-03T07:48
происшествия
курганская область
россия
курган
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940967799_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_712c53c04f3c0dba897ecb2dd3258739.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая – РИА Новости. Число подтопленных жилых домов в Курганской области на 3 мая снизилось до 602, остаются подтопленными более 6,5 тысячи дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. Как сообщалось, на 2 мая число подтопленных жилых домов снизилось до 648, остаются подтопленными 6628 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автодорог. "По состоянию на 3 мая, остаются подтопленными в 6 муниципальных образованиях в 10 населенных пунктах 602 жилых и 6526 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки в 2 муниципальных образованиях (Кетовский округ и Курган) в 7 населенных пунктах от воды освободилось 46 жилых домов и 102 дачных, 78 приусадебных участков, уточняется в сообщении. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240503/pavodok-1943606151.html
курганская область
россия
курган
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940967799_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_7df59fb40b3f60f62dba3e3150769d39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, россия, курган, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Россия, Курган, Наводнения в России — 2024
В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 602
ГУМЧС: в Курганской области более 6,5 тысячи дачных домов остаются подтопленными
ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая – РИА Новости. Число подтопленных жилых домов в Курганской области на 3 мая снизилось до 602, остаются подтопленными более 6,5 тысячи дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Как сообщалось, на 2 мая число подтопленных жилых домов снизилось до 648, остаются подтопленными 6628 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автодорог.
"По состоянию на 3 мая, остаются подтопленными в 6 муниципальных образованиях в 10 населенных пунктах 602 жилых и 6526 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в 2 муниципальных образованиях (Кетовский округ и Курган
) в 7 населенных пунктах от воды освободилось 46 жилых домов и 102 дачных, 78 приусадебных участков, уточняется в сообщении.
В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.