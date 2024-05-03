https://ria.ru/20240503/podrostok-1943613568.html

В Красноярском крае подросток попал под колеса погрузчика

В Красноярском крае подросток попал под колеса погрузчика - РИА Новости, 03.05.2024

В Красноярском крае подросток попал под колеса погрузчика

Семнадцатилетний юноша во время работы на деревообрабатывающем предприятии Канска Красноярского края попал под колеса погрузчика и скончался от полученных... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T09:11

2024-05-03T09:11

2024-05-03T09:11

происшествия

канск

красноярский край

россия

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КРАСНОЯРСК, 3 мая - РИА Новости. Семнадцатилетний юноша во время работы на деревообрабатывающем предприятии Канска Красноярского края попал под колеса погрузчика и скончался от полученных травм, сообщает ГСУСК региона. По предварительным данным, в четверг поздно вечером 17-летний юноша и 41-летний мужчина – разнорабочие, передвигались на автопогрузчике по промышленной территории деревообрабатывающего предприятия Канска. Машиной управлял 41-летний мужчина, а подросток находился на вилочном захвате автопогрузчика. "В какой-то момент во время движения техники подросток, не удержавшись на вилочном захвате, упал, попав под колеса автопогрузчика. С многочисленными травмами юношу доставили в больницу, где несмотря на оказываемую медицинскую помощь, он скончался утром 3 мая 2024 года", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Канска, управлявшего автопогрузчиком. Мужчина подозревается в причинении смерти по неосторожности 17-летнему юноше (ч. 1 ст. 109 УК РФ). По данным прокуратуры региона, организована проверка соблюдения требований охраны труда на предприятии.

https://rsport.ria.ru/20240110/sport-1920489476.html

https://ria.ru/20240424/gibel-1942115033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, канск, красноярский край, россия