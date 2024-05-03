Рейтинг@Mail.ru
Более 3,5 тысячи звонков обработала линия паллиативной помощи Подмосковья - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
12:14 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/podmoskove-1943647518.html
Более 3,5 тысячи звонков обработала линия паллиативной помощи Подмосковья
Более 3,5 тысячи звонков обработала линия паллиативной помощи Подмосковья - РИА Новости, 03.05.2024
Более 3,5 тысячи звонков обработала линия паллиативной помощи Подмосковья
В Подмосковье для пациентов, которые нуждаются в паллиативной помощи, и их родственников работает круглосуточная многоканальная горячая линия, свыше 3,5 тысячи... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:14
2024-05-03T12:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943648411_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_59398aca58b5cf0c195c03c5d5320c75.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Подмосковье для пациентов, которые нуждаются в паллиативной помощи, и их родственников работает круглосуточная многоканальная горячая линия, свыше 3,5 тысячи звонков обработали сотрудники кол-центра с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В Подмосковье особое внимание уделяется развитию паллиативной службы. В регионе работает Координационный центр по паллиативу, создан интернет-портал, где можно получить семь видов онлайн-услуг", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. По его словам, также функционирует горячая линия, где можно задать любые интересующие вопросы. С начала года сотрудники кол-центра обработали свыше 3,5 тысячи звонков. Также уточнить необходимую информацию можно на интернет-портале "Паллиативная помощь".
https://ria.ru/20240503/podmoskove-1943642466.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943648411_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_dcf364e6c8da10741e421c0f3b608f28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк

Более 3,5 тысячи звонков обработала линия паллиативной помощи Подмосковья

© Фото : министерство здравоохранения Московской областиБолее 3,5 тысячи звонков обработала линия паллиативной помощи Подмосковья
Более 3,5 тысячи звонков обработала линия паллиативной помощи Подмосковья - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : министерство здравоохранения Московской области
Более 3,5 тысячи звонков обработала линия паллиативной помощи Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Подмосковье для пациентов, которые нуждаются в паллиативной помощи, и их родственников работает круглосуточная многоканальная горячая линия, свыше 3,5 тысячи звонков обработали сотрудники кол-центра с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"В Подмосковье особое внимание уделяется развитию паллиативной службы. В регионе работает Координационный центр по паллиативу, создан интернет-портал, где можно получить семь видов онлайн-услуг", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Врачи во время семинара - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Почти четыре тысячи педиатров в Подмосковье прошли тренинги от выгорания
11:49
По его словам, также функционирует горячая линия, где можно задать любые интересующие вопросы. С начала года сотрудники кол-центра обработали свыше 3,5 тысячи звонков.
Также уточнить необходимую информацию можно на интернет-портале "Паллиативная помощь".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей Сапанюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала