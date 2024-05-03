https://ria.ru/20240503/podmoskove-1943647518.html
Более 3,5 тысячи звонков обработала линия паллиативной помощи Подмосковья
Более 3,5 тысячи звонков обработала линия паллиативной помощи Подмосковья - РИА Новости, 03.05.2024
Более 3,5 тысячи звонков обработала линия паллиативной помощи Подмосковья
В Подмосковье для пациентов, которые нуждаются в паллиативной помощи, и их родственников работает круглосуточная многоканальная горячая линия, свыше 3,5 тысячи... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:14
2024-05-03T12:14
2024-05-03T12:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Подмосковье для пациентов, которые нуждаются в паллиативной помощи, и их родственников работает круглосуточная многоканальная горячая линия, свыше 3,5 тысячи звонков обработали сотрудники кол-центра с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В Подмосковье особое внимание уделяется развитию паллиативной службы. В регионе работает Координационный центр по паллиативу, создан интернет-портал, где можно получить семь видов онлайн-услуг", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. По его словам, также функционирует горячая линия, где можно задать любые интересующие вопросы. С начала года сотрудники кол-центра обработали свыше 3,5 тысячи звонков. Также уточнить необходимую информацию можно на интернет-портале "Паллиативная помощь".
https://ria.ru/20240503/podmoskove-1943642466.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк