https://ria.ru/20240503/podmoskove-1943647518.html

Более 3,5 тысячи звонков обработала линия паллиативной помощи Подмосковья

Более 3,5 тысячи звонков обработала линия паллиативной помощи Подмосковья - РИА Новости, 03.05.2024

Более 3,5 тысячи звонков обработала линия паллиативной помощи Подмосковья

В Подмосковье для пациентов, которые нуждаются в паллиативной помощи, и их родственников работает круглосуточная многоканальная горячая линия, свыше 3,5 тысячи... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:14

2024-05-03T12:14

2024-05-03T12:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943648411_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_59398aca58b5cf0c195c03c5d5320c75.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Подмосковье для пациентов, которые нуждаются в паллиативной помощи, и их родственников работает круглосуточная многоканальная горячая линия, свыше 3,5 тысячи звонков обработали сотрудники кол-центра с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В Подмосковье особое внимание уделяется развитию паллиативной службы. В регионе работает Координационный центр по паллиативу, создан интернет-портал, где можно получить семь видов онлайн-услуг", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. По его словам, также функционирует горячая линия, где можно задать любые интересующие вопросы. С начала года сотрудники кол-центра обработали свыше 3,5 тысячи звонков. Также уточнить необходимую информацию можно на интернет-портале "Паллиативная помощь".

https://ria.ru/20240503/podmoskove-1943642466.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк