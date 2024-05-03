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Почти четыре тысячи педиатров в Подмосковье прошли тренинги от выгорания - РИА Новости, 03.05.2024
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Новости Подмосковья
 
11:49 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/podmoskove-1943642466.html
Почти четыре тысячи педиатров в Подмосковье прошли тренинги от выгорания
Почти четыре тысячи педиатров в Подмосковье прошли тренинги от выгорания - РИА Новости, 03.05.2024
Почти четыре тысячи педиатров в Подмосковье прошли тренинги от выгорания
Психологи Учебного центра НИКИ детства в рамках проекта "Наш участковый врач" проводят тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания у... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:49
2024-05-03T11:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Психологи Учебного центра НИКИ детства в рамках проекта "Наш участковый врач" проводят тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания у участковых педиатров, с 2022 года почти 4 тысячи детских специалистов прошли данное обучение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В 2022 году в Подмосковье запустили проект "Наш участковый врач", направленный на обучение и поддержку детских врачей региона. "Тренинги направлены на снижение уровня психологического выгорания врачей. Всего за время реализации проекта было проведено 440 тренингов, которые прошли почти 4 тысячи детских специалистов Подмосковья", - сказала директор НИКИ Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба. В комплекс занятий входят не только очные психологические тренинги по профилактике выгорания и развитию эмоционального интеллекта врача, но и дистанционные тренинги по бесконфликтному общению и управлению стрессом, а также индивидуальные консультации с психологом. В этом году для медицинских специалистов запустили арт-терапевтические тренинги.
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московская область (подмосковье), ника, врачи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), НИКА, Врачи

Почти четыре тысячи педиатров в Подмосковье прошли тренинги от выгорания

© iStock.com / izusekВрачи во время семинара
Врачи во время семинара - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© iStock.com / izusek
Врачи во время семинара
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Психологи Учебного центра НИКИ детства в рамках проекта "Наш участковый врач" проводят тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания у участковых педиатров, с 2022 года почти 4 тысячи детских специалистов прошли данное обучение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В 2022 году в Подмосковье запустили проект "Наш участковый врач", направленный на обучение и поддержку детских врачей региона.
© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиПрофилактика эмоционального и профессионального выгорания
Профилактика эмоционального и профессионального выгорания - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Профилактика эмоционального и профессионального выгорания
"Тренинги направлены на снижение уровня психологического выгорания врачей. Всего за время реализации проекта было проведено 440 тренингов, которые прошли почти 4 тысячи детских специалистов Подмосковья", - сказала директор НИКИ Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба.
В комплекс занятий входят не только очные психологические тренинги по профилактике выгорания и развитию эмоционального интеллекта врача, но и дистанционные тренинги по бесконфликтному общению и управлению стрессом, а также индивидуальные консультации с психологом.
В этом году для медицинских специалистов запустили арт-терапевтические тренинги.
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