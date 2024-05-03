https://ria.ru/20240503/podmoskove-1943642466.html

Почти четыре тысячи педиатров в Подмосковье прошли тренинги от выгорания

Почти четыре тысячи педиатров в Подмосковье прошли тренинги от выгорания - РИА Новости, 03.05.2024

Почти четыре тысячи педиатров в Подмосковье прошли тренинги от выгорания

Психологи Учебного центра НИКИ детства в рамках проекта "Наш участковый врач" проводят тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания у... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T11:49

2024-05-03T11:49

2024-05-03T11:49

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Психологи Учебного центра НИКИ детства в рамках проекта "Наш участковый врач" проводят тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания у участковых педиатров, с 2022 года почти 4 тысячи детских специалистов прошли данное обучение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В 2022 году в Подмосковье запустили проект "Наш участковый врач", направленный на обучение и поддержку детских врачей региона. "Тренинги направлены на снижение уровня психологического выгорания врачей. Всего за время реализации проекта было проведено 440 тренингов, которые прошли почти 4 тысячи детских специалистов Подмосковья", - сказала директор НИКИ Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба. В комплекс занятий входят не только очные психологические тренинги по профилактике выгорания и развитию эмоционального интеллекта врача, но и дистанционные тренинги по бесконфликтному общению и управлению стрессом, а также индивидуальные консультации с психологом. В этом году для медицинских специалистов запустили арт-терапевтические тренинги.

https://ria.ru/20240502/parki-1943554375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ника, врачи