https://ria.ru/20240503/peskov-1943659673.html

Песков переадресовал вопрос о подавлении GPS над Прибалтикой в Минтранс

Песков переадресовал вопрос о подавлении GPS над Прибалтикой в Минтранс - РИА Новости, 03.05.2024

Песков переадресовал вопрос о подавлении GPS над Прибалтикой в Минтранс

Вопрос о подавлении Россией сигнала GPS над территориями стран Прибалтики стоит направить в министерство транспорта РФ, поскольку он связан с российской... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:42

2024-05-03T12:42

2024-05-03T12:44

технологии

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дмитрий песков

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вопрос о подавлении Россией сигнала GPS над территориями стран Прибалтики стоит направить в министерство транспорта РФ, поскольку он связан с российской авиационной безопасностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В конце апреля министры иностранных дел стран Прибалтики заявили, что Россия глушит сигнал GPS и мешает авиасообщению. В начале февраля портал эстонского телерадиовещания ERR сообщил, что Эстония жалуется на блокировку сигналов GPS российскими военными, которые стремятся предотвращать атаки украинских дронов на важные стратегические объекты на своей территории. "Здесь информация очень техническая и специального такого значения, поэтому все-таки здесь лучше обращаться в наш Минтранс. Это связано с авиационной безопасностью. То есть здесь я не располагаю информацией на этот счет", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240203/estoniya-1925269565.html

https://ria.ru/20240503/finlyandiya-1943625090.html

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технологии, россия, прибалтика, эстония, дмитрий песков, gps, в мире