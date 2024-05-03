https://ria.ru/20240503/peskov-1943657669.html

Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 03.05.2024

Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание по экономическим вопросам, обсудит текущую ситуацию и перспективы развития, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:33

2024-05-03T12:33

2024-05-03T12:33

россия

владимир путин

дмитрий песков

воздушно-космические силы россии

политика

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание по экономическим вопросам, обсудит текущую ситуацию и перспективы развития, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин в Кремле, сегодня он в середине дня проведет совещание по экономическим вопросам, это будет в режиме ВКС. Президент продолжает вместе с правительством обсуждение текущей социально-экономической ситуации и перспектив экономического развития страны на обозримое будущее", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240503/fom-1943624568.html

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин, дмитрий песков, воздушно-космические силы россии, политика