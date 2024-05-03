https://ria.ru/20240503/peskov-1943657669.html
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 03.05.2024
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание по экономическим вопросам, обсудит текущую ситуацию и перспективы развития, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:33
2024-05-03T12:33
2024-05-03T12:33
россия
владимир путин
дмитрий песков
воздушно-космические силы россии
политика
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание по экономическим вопросам, обсудит текущую ситуацию и перспективы развития, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин в Кремле, сегодня он в середине дня проведет совещание по экономическим вопросам, это будет в режиме ВКС. Президент продолжает вместе с правительством обсуждение текущей социально-экономической ситуации и перспектив экономического развития страны на обозримое будущее", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240503/fom-1943624568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, воздушно-космические силы россии, политика
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Воздушно-космические силы России, Политика
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Песков: Путин в пятницу проведет совещание по экономическим вопросам